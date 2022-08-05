News in Russian

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Министр иностранных дел Финляндии: количество туристических виз для россиян сократится

Финляндия планирует временно ограничить возможность оформления туристических виз в России, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Премьер-министр Санна Марин, министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр труда Туула Хаатайнен перед встречей с президентом в Култаранта. Фото: Рони Лехти / Lehtikuva

10:30

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Финлядния планирует временно ограничить возможность выдачи российских туристических виз.

Накануне он заявил HS, что в последние недели МИД искал модели, “которые позволили бы законно и эффективно воспрепятствовать выдаче туристических виз россиянам”.

Один из возможных методов касается типа выдаваемых виз. Визы бывают разных категорий: например, для транспортной отрасли, для студентов, для членов семей граждан ЕС и т.д.

“Идея состоит в том, чтобы временно ограничить возможность получения туристических виз и сосредоточиться на выдаче других – более необходимых – видов. МИД мог бы реализовать подобную схему. В нашем представлении это будет полностью соответствовать правилам Шенгенского соглашения”, - сказал Хаависто.

Он также сообщил, что на внеочередной встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдёт в конце августа в Чехии, Финляндия намерена поднять визовый вопрос. В Хельсинки считают, что его необходимо рассмотреть с самых разных сторон.

“Без сомнения, это вопрос Шенгенской системы в целом. Например, в аэропорт Хельсинки-Вантаа прибывает много пассажиров с шенгенскими визами других стран. Немало государств выдают визы чаще, чем Финляндия.”

К таковым, по словам министра иностранных дел, относятся, например, Испания и Греция.

Пекка Хаависто подчеркнул, что правила Шенгена не позволяют Финляндии полностью запретить въезд в страну россиянам, имеющим визу. В Суоми также не существует государственного закона о санкциях, который мог бы позволить это сделать.

“Если бы речь шла о санкциях против россиян, то решение должно было бы приниматься на уровне ЕС. В этом на данный момент и состоит различие между нами и некоторыми другими странами Евросоюза, - объяснил Хаависто.

”Важно соблюдать правовую основу. Чиновники не имеют права принимать незаконные решения.”

Министр иностранных дел также рассказал, что в правительстве накануне был поднят вопрос о том, что в Финляндии в настоящий момент отсутствует возможность получения так называемой “гуманитарной визы” – специальной визы для диссидентов, журналистов и других подобных категорий граждан, которые сейчас вынуждены подавать документы на обычную туристическую визу.

Правительство планирует ввести подобный тип визы.

Финская практика выдачи виз подверглась критике в других странах. Насколько серьёзен репутационный риск для нашей страны в связи с этим?

“В этом вопросе мы вероятно где-то в “среднем дивизионе” стран ЕС”, - ответил глава МИД.

То есть в будущем в Финляндии будет столько же россиян, как и раньше?

“Многие считают – видимо, на основании опыта пандемии – что закрыть границу для определённых национальностей достаточно просто. Но это не обязательно так. К тому же, необходимо констатировать, что Шенгенская система не была рассчитана на такие условия, которые сложились сейчас. В августе мы подумаем – какие ещё действия можно предпринять на национальном уровне. Чтобы сократить количество туристических виз и упростить таким образом возможность получения других типов виз.”

Пекка Хаависто также напомнил, что Финляндия строго соблюдает все персональные санкции, наложенные Евросоюзом.

Статья впервые опубликована 4.8.2022.

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Ярмо Хухтанен HS

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