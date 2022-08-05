News in Russian

Кто сделал и установил эти знаки – неизвестно. Это вовсе не рекламная кампания HS, хотя один из плакатов призывает читать именно нас.

“В Украине бомбят города!”

“Война убивает детей!”

“Нет войне! Нет оккупации!”

Это лишь некоторые из лозунгов, появившиеся на антивоенных плакатах возле пункта пересечения российско-финской границы Ниирала в Тохмаярви.

Кто их поставил – неизвестно. Хотя на одном из плакатов призыв читать русскоязычные новости HS, наша редакция не имеет отношения к данной акции.

Причастность к ней в интервью Yle отрицал и представитель молодёжного отделения “Коалиционной партии”. Несколько дней назад организация якобы выкупила один из билбордов рядом с пограничным переходом Ваалимаа чтобы опубликовать на нём антивоенный призыв.

По сообщению местных жителей, плакаты появились на дороге в среду днём. Пиркко Лёппёнен заметила их когда проезжала мимо в среду вечером. Она притормозила и поначалу подумала, что это анонс какой-то ярмарки или гастролей цирка. Но это было не так.

“Мне бросился в глазах логотип HS, а затем я обратила внимание, что объявление написано на русском языке”, рассказала она нашей редакции.

”Через некоторое время моё сердце стало биться сильнее: может, именно так мы и должны доводить информацию до русских?”

Вся эта история настолько заинтересовала Лёппёнен, что на следующий день она снова поехала туда, чтобы поближе рассмотреть плакаты и сфотографировать их.

“Фотографии были довольно страшными: мёртвые люди, трупы на улицах и разрушенные здания.”

Неизвестный автор плакатов призывает читать русскоязычные новости разных СМИ северных стран. Фото: Пиркко Лёппёнен

В общей сложности, на дороге было шесть знаков, которые располагались недалеко друг от друга. По мнению Лёппёнен, по размеру они значительно больше стандартного листа бумаги А4.

Ближе к вечеру четверга знаки были уже повёрнуты так, что проезжающие не могли видеть их лицевую сторону. Маркку Хонкимаа, руководитель проектного центра ELY, отвечающего за содержание дорог в районе Ниирала, сообщил Yle, что постеры будут сняты, так как на них не было получено официального разрешения.

Дорога, ведущая к погранпереходу, достаточно оживлённая.

“Здесь ездят финские грузовики, рабочие, а местные жители добираются по ней по своим делам, рассказала Пиркко Лёппёнен.

”Ну, и, конечно, после снятия [коронавирусных] ограничений россиян тоже стало больше.”

Статья впервые опубликована 4.8.2022.

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