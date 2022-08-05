News in Russian

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Возле российско-финской границы появились загадочные антивоенные плакаты

Кто сделал и установил эти знаки – неизвестно. Это вовсе не рекламная кампания HS, хотя один из плакатов призывает читать именно нас.

“Фотографии были довольно страшными”, вспоминает жительница Тохмаярви Пиркко Лёппёнен. Фото: Пиркко Лёппёнен

15:00

“В Украине бомбят города!”

“Война убивает детей!”

“Нет войне! Нет оккупации!”

Это лишь некоторые из лозунгов, появившиеся на антивоенных плакатах возле пункта пересечения российско-финской границы Ниирала в Тохмаярви.

Кто их поставил – неизвестно. Хотя на одном из плакатов призыв читать русскоязычные новости HS, наша редакция не имеет отношения к данной акции.

Причастность к ней в интервью Yle отрицал и представитель молодёжного отделения “Коалиционной партии”. Несколько дней назад организация якобы выкупила один из билбордов рядом с пограничным переходом Ваалимаа чтобы опубликовать на нём антивоенный призыв.

По сообщению местных жителей, плакаты появились на дороге в среду днём. Пиркко Лёппёнен заметила их когда проезжала мимо в среду вечером. Она притормозила и поначалу подумала, что это анонс какой-то ярмарки или гастролей цирка. Но это было не так.

“Мне бросился в глазах логотип HS, а затем я обратила внимание, что объявление написано на русском языке”, рассказала она нашей редакции.

”Через некоторое время моё сердце стало биться сильнее: может, именно так мы и должны доводить информацию до русских?”

Вся эта история настолько заинтересовала Лёппёнен, что на следующий день она снова поехала туда, чтобы поближе рассмотреть плакаты и сфотографировать их.

“Фотографии были довольно страшными: мёртвые люди, трупы на улицах и разрушенные здания.”

Неизвестный автор плакатов призывает читать русскоязычные новости разных СМИ северных стран. Фото: Пиркко Лёппёнен

В общей сложности, на дороге было шесть знаков, которые располагались недалеко друг от друга. По мнению Лёппёнен, по размеру они значительно больше стандартного листа бумаги А4.

Ближе к вечеру четверга знаки были уже повёрнуты так, что проезжающие не могли видеть их лицевую сторону. Маркку Хонкимаа, руководитель проектного центра ELY, отвечающего за содержание дорог в районе Ниирала, сообщил Yle, что постеры будут сняты, так как на них не было получено официального разрешения.

Дорога, ведущая к погранпереходу, достаточно оживлённая.

“Здесь ездят финские грузовики, рабочие, а местные жители добираются по ней по своим делам, рассказала Пиркко Лёппёнен.

”Ну, и, конечно, после снятия [коронавирусных] ограничений россиян тоже стало больше.”

Статья впервые опубликована 4.8.2022.

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Пихла Лоула HS

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