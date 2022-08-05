News in Russian

“В Украине бомбят города!”
“Война убивает детей!”
“Нет войне! Нет оккупации!”
Это лишь некоторые из лозунгов, появившиеся на антивоенных плакатах возле пункта пересечения российско-финской границы Ниирала в Тохмаярви.
Кто их поставил – неизвестно. Хотя на одном из плакатов призыв читать русскоязычные новости HS, наша редакция не имеет отношения к данной акции.
Причастность к ней в интервью Yle отрицал и представитель молодёжного отделения “Коалиционной партии”. Несколько дней назад организация якобы выкупила один из билбордов рядом с пограничным переходом Ваалимаа чтобы опубликовать на нём антивоенный призыв.
По сообщению местных жителей, плакаты появились на дороге в среду днём. Пиркко Лёппёнен заметила их когда проезжала мимо в среду вечером. Она притормозила и поначалу подумала, что это анонс какой-то ярмарки или гастролей цирка. Но это было не так.
“Мне бросился в глазах логотип HS, а затем я обратила внимание, что объявление написано на русском языке”, рассказала она нашей редакции.
”Через некоторое время моё сердце стало биться сильнее: может, именно так мы и должны доводить информацию до русских?”
Вся эта история настолько заинтересовала Лёппёнен, что на следующий день она снова поехала туда, чтобы поближе рассмотреть плакаты и сфотографировать их.
“Фотографии были довольно страшными: мёртвые люди, трупы на улицах и разрушенные здания.”
В общей сложности, на дороге было шесть знаков, которые располагались недалеко друг от друга. По мнению Лёппёнен, по размеру они значительно больше стандартного листа бумаги А4.
Ближе к вечеру четверга знаки были уже повёрнуты так, что проезжающие не могли видеть их лицевую сторону. Маркку Хонкимаа, руководитель проектного центра ELY, отвечающего за содержание дорог в районе Ниирала, сообщил Yle, что постеры будут сняты, так как на них не было получено официального разрешения.
Дорога, ведущая к погранпереходу, достаточно оживлённая.
“Здесь ездят финские грузовики, рабочие, а местные жители добираются по ней по своим делам, рассказала Пиркко Лёппёнен.
”Ну, и, конечно, после снятия [коронавирусных] ограничений россиян тоже стало больше.”
Статья впервые опубликована 4.8.2022.
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