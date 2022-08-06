News in Russian

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В Хельсинки демонтируют скульптура советских времён

Статуя “Мир во всём мире”, подаренная Хельсинки Москвой ещё в конце советских времён, на следующей неделе будет демонтирована в связи со строительством новой трамвайной линии.

На этой неделе статую уже сняли с бетонного постамента. Фото: Антти Эйрола

12:11

В прошлый четверг статуя Мир во всём мире, расположенная на улице Хаканиеменранта в Хельсинки, была снята со своего бетонного постамента.

По информации HS, уже на следующей неделе памятник будет перенесён в другое место в связи со строительством новой трамвайной линии.

Скульптура была установлена в январе 1990 года. Это – подарок Москвы финской столице. Её автор – архитектор Олег Кирюхин.

После её открытия тогдашний мэр Хельсинки Раймо Иласкиви сказал, что это “мощная и красноречивая” работа, вызывающая дискуссии. Иласкиви также надеялся, что памятник заставит людей задуматься о судьбах мира и общечеловеческих ценностях.

Дискуссии действительно были. Инициативы о переносе статуи выдвигались неоднократно. Например, в 2019 году её предлагали убрать в связи с обновлением и модернизацией района Хаканиеми. В качестве нового места рассматривался небольшой сквер, носящий имя парк Ленина. Однако проект не был одобрен.

После вторжения России в Украину споры разгорелись с невиданной ранее силой. Весной в руках у бронзовых фигур появились украинские флаги, а слово rauha (“мир” в переводе с финского) превратилось в räyhä. Таким образом вместо фразы “Мир во всём мире” получилось что-то вроде “Мировой задира” или “Мировой забияка”.

Суммарная высота статуи вместе с постаментом - 6,5 метров. Памятник принадлежит коллекции Художественного музея Хельсинки. Именно на его склад и отправится скульптура в ближайшее время.

При этом, необходимо подчеркнуть, что решение о строительстве трамвайной линии и переносе статуи с улицы Хаканиеменранта было принято задолго до украинских событий. Директор Художественного музея Хельсинки Майя Таннинен-Маттила ещё в начале марта говорила в интервью HS:

“Это было уже решено и никак не связано с ситуацией в Украине. Речь не идёт об удалении скульптуры из публичной коллекции нашего музея. Её просто увезут на хранение на время строительных работ.”

Дальнейшую судьбу монумента руководство музея будет решать вместе с городскими властями. В настоящий момент будущая “прописка” памятника неизвестна.

Статья впервые опубликована 4.8.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.

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Ханна Фрейбoрг HS

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