News in Russian

В Хернесаари американский морпех внимательно осматривает чёрный автомобиль с дипломатическими номерами.
Кто попало попасть на большой десантный корабль USS Kearsarge, который прибыл в Хельсинки в пятницу, не может. Однако на Хернесаари собралось много людей. Они снимают судно на камеры своих мобильников под пристальным взором финской военной полиции.
По обеим сторонам от трапа выстроились ряды американских военных.
В воскресенье на борт пригласили журналистов. Вместе с ними на палубе находились и высокопоставленные лица – как из Финляндии, так и из США.
Обращаясь к представителям СМИ, министр обороны Антти Кайкконен, который явно находился в прекрасном расположении духа, заявил, что благодарен США за быструю ратификацию запроса Финляндии на вступление в НАТО и отметил, что его страна углубляет сотрудничество в оборонительной сфере с самым лучшим из всех возможных партнёров.
“Мы можем доверять нашим союзникам, а наши союзники могут доверять нам”, - сказал министр обороны.
Поблизости находился и министр иностранных дел Пекка Хаависто.
Внутри десантного корабля – тоже шеренги американских морпехов. На борту большое количество всевозможной военной техники, например внедорожники UTV.
На палубе находится даже транспортный самолёт Osprey, который может перевозить эти самые внедорожники. Поместились здесь и 26 вертолётов самых разных типов. В том числе, такие известные модели, как Sea Knight, Sea Stallion и Super Cobra.
Внутри корабля мы увидели множество боевых машин, способных выполнять самые разные задачи. Например, лёгкие тактические машины типа JLTV.
Американский морпех провожает журналистов через два этажа на верхнюю палубу. Только там становится по-настоящему ясно – насколько же огромен 250-метровый USS Kearsarge. Такое чувство, что стоишь на земле, а не на палубе корабля, под килем у которого вода.
Подробно познакомиться с техникой, расположенной в трюмах, журналистам просто не хватило времени. Зато на верхней палубе – перед началом пресс-конференции – была возможность пообщаться с солдатами и изучить оборудование.
Капитан Лукас Леонхардт тепло приветствовал корреспондентов и сказал, что ему очень нравится в Финляндии.
Леонхардт с энтузиазмом говорил об углублении двусторонних отношений между США и Финляндией.
“Финляндия – это наш сильный союзник”, сказал он.
Другие члены экипажа также общались с представителями прессы. Старшина Тайлер Томпсон показывал вертолёты.
А вот от разговоров про политику американские солдаты вежливо отказывались.
Дуглас Хикки, который в этом году занял должность посла США в Финляндии, поблагодарил Суоми за то, что благодаря её вкладу Балтийское море стало теперь безопаснее, чем раньше.
“Соединённые Штаты сейчас куда больше вовлечены в повестку НАТО, чем когда-либо прежде, а после вступления Финляндии и Швеции Блок станет ещё более сильной организацией”, сообщил журналистам Хикки.
Командующий ВМФ Финляндии контр-адмирал Йори Харью подчеркнул, что оборона страны по-прежнему будет оставаться зоной ответственности финнов, однако добавил, что друзья нам тоже нужны.
С 8 по 19 августа в северной части Балтийского моря пройдут совместные учения, в которых ВМФ Финляндии отработают взаимодействие с десантным кораблём USS Kearsarge. Финские ВВС будут представлены истребителями Hornet.
“Обычно подобные военные учения планируются за полгода, но на подготовку к этим ушёл всего месяц”, рассказал заместитель командира 2-го экспедиционного корпуса морской пехоты США бригадный генерал Эндрю Т. Придди.
По словам министра обороны Антти Кайкконена, ситуация в Европе достаточно напряжённая, но на восточных рубежах Финляндии спокойно.
“Россия отвела войска от границы с Финляндией”, сказал он.
Также Кайкконен сообщил, что Суоми продолжает военное сотрудничество со своими союзниками, среди которых он выделил США, Великобританию, Германию, Францию и северные страны.
“Осенью пройдёт встреча министров обороны стран Северной Европы, на которой мы обсудим принципы взаимодействия исходя из того, что в будущем все пять государств этого региона станут членами НАТО.”
Статья впервые опубликована 7.8.2022.
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