News in Russian

В воскресенье журналисты HS побывали на борту большого десантного корабля ВМС США USS Kearsarge, который на три дня пришвартовался в хельсинском порту Хернесаари. Организованное для прессы мероприятие посетил и министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

В воскресенье на борт USS Kearsarge поднялись журналисты. Панорамный вид на вертолётную палубу. Фото: Мика Ранта / HS

В Хернесаари американский морпех внимательно осматривает чёрный автомобиль с дипломатическими номерами.

Кто попало попасть на большой десантный корабль USS Kearsarge, который прибыл в Хельсинки в пятницу, не может. Однако на Хернесаари собралось много людей. Они снимают судно на камеры своих мобильников под пристальным взором финской военной полиции.

По обеим сторонам от трапа выстроились ряды американских военных.

По трапу – внутрь большого десантного корабля. Фото: Мика Ранта / HS

В воскресенье на борт пригласили журналистов. Вместе с ними на палубе находились и высокопоставленные лица – как из Финляндии, так и из США.

Обращаясь к представителям СМИ, министр обороны Антти Кайкконен, который явно находился в прекрасном расположении духа, заявил, что благодарен США за быструю ратификацию запроса Финляндии на вступление в НАТО и отметил, что его страна углубляет сотрудничество в оборонительной сфере с самым лучшим из всех возможных партнёров.

Министр обороны Кайкконен: “Финляндия может доверять союзникам, а союзники могут доверять Финляндии”. Фото: Мика Ранта / HS

“Мы можем доверять нашим союзникам, а наши союзники могут доверять нам”, - сказал министр обороны.

Поблизости находился и министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Внутри десантного корабля – тоже шеренги американских морпехов. На борту большое количество всевозможной военной техники, например внедорожники UTV.

На палубе находится даже транспортный самолёт Osprey, который может перевозить эти самые внедорожники. Поместились здесь и 26 вертолётов самых разных типов. В том числе, такие известные модели, как Sea Knight, Sea Stallion и Super Cobra.

Двухмоторный многоцелевой вертолёт UH-1Y Venom. Фото: Мика Ранта / HS

Внутри корабля мы увидели множество боевых машин, способных выполнять самые разные задачи. Например, лёгкие тактические машины типа JLTV.

Такие внедорожники UTV используют американские морпехи. Фото: Мика Ранта / HS

Американский морпех провожает журналистов через два этажа на верхнюю палубу. Только там становится по-настоящему ясно – насколько же огромен 250-метровый USS Kearsarge. Такое чувство, что стоишь на земле, а не на палубе корабля, под килем у которого вода.

Подробно познакомиться с техникой, расположенной в трюмах, журналистам просто не хватило времени. Зато на верхней палубе – перед началом пресс-конференции – была возможность пообщаться с солдатами и изучить оборудование.

Капитан Лукас Леонхардт тепло приветствовал корреспондентов и сказал, что ему очень нравится в Финляндии.

Капитан Лукас Леонхардт демонстрирует финским журналистам штурмовики AV-8B Harrier. Фото: Мика Ранта / HS

Леонхардт с энтузиазмом говорил об углублении двусторонних отношений между США и Финляндией.

“Финляндия – это наш сильный союзник”, сказал он.

Другие члены экипажа также общались с представителями прессы. Старшина Тайлер Томпсон показывал вертолёты.

Вертолёт MH-60S Seahawk. Фото: Мика Ранта / HS

А вот от разговоров про политику американские солдаты вежливо отказывались.

Дуглас Хикки, который в этом году занял должность посла США в Финляндии, поблагодарил Суоми за то, что благодаря её вкладу Балтийское море стало теперь безопаснее, чем раньше.

Справа налево: посол США в Финляндии Дуглас Хикки, министр обороны Антти Кайкконен, министр иностранных дел Пекка Хаависто, контр-адмирал Йори Харью и бригадный генерал Эндрю Т. Придди. Фото: Мика Ранта / HS

“Соединённые Штаты сейчас куда больше вовлечены в повестку НАТО, чем когда-либо прежде, а после вступления Финляндии и Швеции Блок станет ещё более сильной организацией”, сообщил журналистам Хикки.

Командующий ВМФ Финляндии контр-адмирал Йори Харью подчеркнул, что оборона страны по-прежнему будет оставаться зоной ответственности финнов, однако добавил, что друзья нам тоже нужны.

С 8 по 19 августа в северной части Балтийского моря пройдут совместные учения, в которых ВМФ Финляндии отработают взаимодействие с десантным кораблём USS Kearsarge. Финские ВВС будут представлены истребителями Hornet.

“Обычно подобные военные учения планируются за полгода, но на подготовку к этим ушёл всего месяц”, рассказал заместитель командира 2-го экспедиционного корпуса морской пехоты США бригадный генерал Эндрю Т. Придди.

По словам министра обороны Антти Кайкконена, ситуация в Европе достаточно напряжённая, но на восточных рубежах Финляндии спокойно.

“Россия отвела войска от границы с Финляндией”, сказал он.

Также Кайкконен сообщил, что Суоми продолжает военное сотрудничество со своими союзниками, среди которых он выделил США, Великобританию, Германию, Францию и северные страны.

“Осенью пройдёт встреча министров обороны стран Северной Европы, на которой мы обсудим принципы взаимодействия исходя из того, что в будущем все пять государств этого региона станут членами НАТО.”

Имена и прозвища американских асов на бортах их самолётов. Фото: Мика Ранта / HS

Транспортный самолёт MV-22 Osprey: вид изнутри. Фото: Мика Ранта / HS

В разобранном виде вертолёт AH-12 Viper занимает немного места. Фото: Мика Ранта / HS

Внутри десантного корабля – множество различных транспортных средств повышенной проходимости. Фото: Мика Ранта / HS

Статья впервые опубликована 7.8.2022.

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