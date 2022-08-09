News in Russian

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Финляндия приобрела ракетные системы залпового огня

Несколько лет назад решение о выделении средств на эти закупки вызвало критику. Сейчас отношение изменилось.

Тяжёлая система залпового огня M270 MLR во время учений в Роваярви в 2012 году. Фото: Веса Ойя / HS

9:22

Поступление с Запада первых установок залпового огня M270 в июле этого года вызвало в Украине бурную радость. Эти системы по своим характеристикам близки к пресловутым HIMARS, прибывшим ещё в июне. И из тех, и из других можно стрелять прицельно и далеко.

Тяжёлые ракетные установки сразу же выровняли обстановку на фронте. Украинцы могут теперь уничтожать командные пункты и склады боеприпасов далеко в тылу противника.

Когда в мае 2005 года финский парламент согласовал выделение 57,6 миллионов евро на закупку М270, ликования в Суоми не наблюдалось. Тогда в Западной Европе бытовало мнение, что в современном мире подобное вооружение бесполезно. Ведь оно предназначено для ведения полномасштабных наземных военных операций. А значит, сложно представить себе ситуацию, когда такое оружие может понадобиться.

Первые финские системы М270 были куплены в Нидерландах. Они были нужны для того, чтобы иметь возможность оказывать давление на всю глубину фронта вероятного противника. Это именно то, что делает сейчас с их помощью Украина.

В 2005 году обсуждение этой строки бюджета вызвало в парламенте Финляндии бурные дискуссии.

“Хочется спросить: что для нас сейчас важнее? Тяжёлая ракетная установка или поддержка муниципалитетов? Чтобы муниципалитеты могли обеспечивать достойный уход за пожилыми людьми, иметь ресурсы на школы, детские сады и так далее”, интересовался тогда депутат Микко Куоппа.

На самом деле, это очень хороший вопрос. Фотографии разрушенных Россией школ и больниц говорят нам о том, что как раз тяжёлое вооружение, возможно, и могло бы помочь сохранить коммунальную инфраструктуру.

Менее, чем за две недели до начала российско-украинской войны, правительство Финляндии сообщило о том, что силы обороны приобретут новые снаряды для пусковых установок М270, которые увеличат дальнобойность системы почти в два раза, до 150 километров.

В самой Финляндии новость прошла практически незамеченной. Но когда Вашингтон собрался выдать разрешение на экспорт боеприпасов, российское посольство в США выразило протест в твиттере. Они интересовались – против какого же врага будет направлено это оружие?

Через три дня после этого Россия напала на Украину.

Статья впервые опубликована 6.8.2022.

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Теппо Силлантаус HS

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