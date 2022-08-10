News in Russian

Джо Байден: “Путин думал, что нас можно разделить”

Президент США Джо Байден подписал документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Ранее их уже ратифицировал американский Сенат.

Президент США Джо Байден подписал документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО в Вашингтоне около 21:30 по финскому времени.

Данная процедура является завершающим этапом процесса ратификации со стороны США. На прошлой неделе заявку уже одобрил американский парламент. Во время голосования 95 депутатов выступили за вступление Финляндии и Швеции в НАТО и только один– против.

В целом ратификация в Соединённых Штатах прошла относительно быстро.

Джо Байден ратифицирует со стороны США заявку на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Стоят (слева направо): вице-президент США Камала Харрис, посол Швеции Карин Олофсдоттер и посол Финляндии Микко Хаутала. Фото: Эвелин Хокштейн / Reuters

Во время своей речи во вторник Байден заявил, что это “большой день”.

“Две гордые и независимые страны воспользовались своим правом принять решение, которое укрепляет их собственную безопасность.”

Американский президент призвал остальные государства-члены НАТО как можно скорее согласовать заявки двух северных стран.

“Финляндия и Швеция отвечают всем требованиям НАТО. Они сделают НАТО сильнее, а также укрепят безопасность Соединённых Штатов”.

Джо Байден заявил, что США привержены идеям НАТО и пообещал, что так будет и впредь.

“Наш союз крепче, чем когда-либо. И мы сплочены сильнее, чем когда-либо.”

“Путин думал, что может нас разделить. Теперь он получит именно то, чего так не хотел. Он получит не “финляндизацию” НАТО, а финскую “натофикацию.”

Термин “финляндизация” возник во второй половине прошлого века на основании оценки советско-финских отношений, которая подразумевала достаточно гибкое лавирование между интересами большой соседней страны и собственными интересами “малого народа” при сохранении нейтралитета. С каким характерным для российско-украинской войны словом созвучен термин “натофикация” - достаточно очевидно.

Президент Финляндии Саули Ниинистё незадолго до подписания в Вашингтоне сообщил в Твиттере, что участвовал в совместном телефонном разговоре с президентом Байденом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

“Очередной совместный телефонный разговор с президентом Байденом и премьер-министром Андерссон. Менее трёх месяцев назад мы общались как раз перед тем, как принять решение подать заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сегодня – как раз перед тем, как президент Байден удостоверит ратификацию со стороны США. Вместе мы сильнее.”

По состоянию на 9 августа, 23 страны НАТО одобрили заявку Финляндии и Швеции.

7 стран – пока нет. Это Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.

Статья впервые опубликована 9.8.2022.

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