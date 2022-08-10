News in Russian

Посол Финляндии в США Микко Хаутала: отношения между нашими странами никогда не были более тесными

Чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в США Микко Хаутала прокомментировал для HS ратификацию финской и шведской заявки на вступление в НАТО в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден ратифицировал заявку на вступление Финляндии и Швеции в НАТО во вторник поздно вечером по финскому времени. На мероприятии присутствовали также вице-президент США Камала Харрис, посол Швеции Карин Олофсдоттер и посол Финляндии Микко Хаутала.

Джо Байден ратифицирует со стороны США заявку на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Стоят (слева направо): вице-президент США Камала Харрис, посол Швеции Карин Олофсдоттер и посол Финляндии Микко Хаутала. Фото: Эвелин Хокштейн / Reuters

В интервью HS Хаутала сказал, что подписание происходило в очень позитивной атмосфере. Было много представителей дипломатического корпуса, вооружённых сил США, Сената и Палаты представителей.

“Соединённые Штаты очень сильно поддержали вступление Финляндии и Швеции в Альянс.”

По мнению Хауталы, рекордно быстрое одобрение заявки со стороны США свидетельствует о большом доверии к обеим странам. А также высокой оценке уровня обороноспособности Суоми и её оборонительной политики в целом.

“Это говорит о том, что Швеции и Финляндии доверяют. Здесь не сомневаются, что мы принесём дополнительную пользу и повысим уровень обороноспособности всего Альянса”, сказал посол и добавил, что подписание стало также свидетельством того, что в Финляндии построена сильная демократическая система.

Чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в США Микко Хаутала. Фото: Джулиа Рендлеман

"В своём выступлении Байден подчеркнул, что обе страны приняли решение [о вступлении в НАТО] на основании демократических процедур."

Микко Хаутала считает, что после ратификации отношения между Финляндией и США стали теснее, чем когда-либо в истории.

Вместе с тем, посол обращает внимание, что в настоящий момент гарантии безопасности НАТО официально на Финляндию ещё не распространяются. Однако он считает, что, подписав документы, Соединённые Штаты демонстрируют свою готовность обеспечивать безопасность Суоми.

“Несомненно, что, выразив таким образом свою позицию, США продемонстрировали заинтересованность в обеспечении безопасности Финляндии”, сказал Микко Хаутала.

Статья впервые опубликована 9.8.2022.

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