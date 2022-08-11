News in Russian

Взрывы на аэродроме в Крыму – это новый поворот в российско-украинской войне.

Война, развязанная Россией в Украине, продолжается уже почти полгода. У неё уже было немало поворотных моментов – крупных и не очень. Один из первых таких моментов случился в самом начале вторжения, когда украинцам удалось отогнать российские войска от аэропорта “Антонов”, который находится в посёлке Гостомель под Киевом. В этот вторник был сделан ещё один важный шаг: в российском аэропорту в Крыму прозвучали взрывы.

Главным фактором этих взрывов стал момент устрашения. Военный городок Новофёдоровка находится неподалёку от крымских курортов. Многочисленные фото и видео демонстрируют как отдыхающие россияне становятся свидетелями появления в небе огромных огненных грибов. Сразу после этого на Керченском мосту образовалась пробка в сторону России. Отдыхающие поспешили домой.

Фактор устрашения действует и на российскую армию. Украина намеренно не раскрывает методы, с помощью которых была осуществлена атака. Российским военным остаётся лишь гадать – ведь у противника, по идее, не должно быть оружия, способного так точно поражать цели на таком большом расстоянии от линии фронта. Запад не хотел давать Украине оружие такой дальности, и всё же в западном представлении цели в Крыму стоят того.

Месседж быстро дошёл и до туристов, и до военных: абсолютной безопасности для них больше нет нигде в Украине. России теперь придётся ещё больше растянуть свои и без того слабые цепочки поставки материалов для армии. Туристы поделятся со знакомыми своими ощущениями. Заявления российского руководства о том, что “спецоперация” протекает гладко, будут сильно контрастировать с тем, что расскажут очевидцы крымских событий.

Министерство обороны РФ не может признать, что Украина способна нанести удар в самое сердце российской армии. Это тоже свидетельствует о беспомощности. Там придерживаются нелепой версии, что в Новофёдоровке просто произошёл несчастный случай по неосторожности.

У поворотных моментов этой войны были позитивные стороны: один за другим они ослабляли силу российского вторжения.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 11.8.2022.

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