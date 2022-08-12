News in Russian

После взрывов в Крыму местные жители и отдыхающие начали в панике покидать полуостров

Удар по российской авиабазе в Новофёдоровке, который явно организовала Украина, пришёлся на самое оживлённое время: взрывы прозвучали в районе 15:20. В Крыму началась паника, на Керченском мосту образовалась огромная пробка.

Отдыхающие проводят время на пляже в Новофёдоровке во вторник вечером, несмотря на хорошо различимые клубы дыма после удара по авиабазе. Фото: Reuters

Сразу после атаки многие отдыхающие поспешили срочно покинуть полуостров. Социальные сети заполнены кадрами шокированных и плачущих россиян, которым пришлось прервать свой отпуск.

Многие уезжали на машинах, по Керченскому мосту. Этот 19-километровый мост, крупнейший в Европе (его также называют Крымским мостом) соединяет полуостров с Россией.

Его пропускная способность – около 40 000 автомобилей в день. 9 августа очередь здесь растянулась на много часов. В соцсетях писали о 100-километровой пробке, однако независимых подтверждений этой информации нет.

Серия мощных взрывов на аэродроме, прозвучавшая днём во вторник, скорее всего, была результатом действий Украины. Они были отчётливо слышны и видны на песчаных пляжах, переполненных туристами.

Судя по опубликованным фото и видео отдыхающих, эти взрывы вызвали недоумение и замешательство, которые вскоре переросли в панику.

Перевод: 100-километровая пробка. Люди стремятся уехать из Крыма

Как вы думаете – русские наконец-то начнут понимать, что это действительно война?

По словам очевидцев, опрошенных разными СМИ, взрывов было не меньше дюжины.

“Было около 15 взрывов. Это продолжалось минут 30-40. Многие отдыхающие пытались найти какую-то защиту: некоторые прятались за деревьями, дети плакали. Люди старались держаться вместе”, вспоминала российская туристка Ксения Коркина в интервью газете The Moscow Times.

Жительница Симферополя Виктория Дрожжина рассказала изданию “Медиазона”, что на пляже от первого удивления и испуга до паники прошло всего несколько минут.

“В половину четвёртого первый взрыв был, потом начали повторяться — мы насчитали где-то 20 или 21 штуку. Первые десять были один за одним, в течение двух-трёх минут, а потом уже редко. Все начали убегать с пляжа — мы были возле пирса. Побережье почти всё пустое было”, сказала она.

Никто из опрошенных журналистами очевидцев не видел в небе шлейфа, который мог бы свидетельствовать о работе дальнобойных ракет.

”Ни звука не было, ни визуально — ничего, взрывы из ниоткуда. Просто ниоткуда взялся дым, если бы это была ракета, её было бы видно”, рассказала Дрожжина “Медиазоне”.

Однако целиком полагаться на слова очевидцев нельзя: в окрестностях аэропортов люди быстро привыкают к шуму, который издают различные летающие объекты. Впрочем, и британский военный эксперт Джастин Бронк, проанализировав фото и видео из соцсетей, тоже не обнаружил никаких следов ракеты.

Россия по-прежнему отказывается признавать, что в Украине идёт настоящая война, которую сама Россия и развязала. Возможно, этим и объясняется удивление туристов. В Москве утверждают, что взрывы стали результатом случайности. Поисковая система Яндекс выдаёт не так уж много новостей по данному событию.

Впрочем, взрывы на аэродроме стали неожиданностью даже для тех, кто внимательно следил за ситуацией. Крым находится в сотнях километрах от линии фронта в Херсонской области и считалось, что у Украины нет технической возможности для подобной атаки.

Крым был оккупирован Россией в 2014 году, а затем присоединён к стране по итогам непризнанного референдума. С точки зрения международного права, полуостров остаётся частью Украины.

Статья впервые опубликована 11.8.2022.

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