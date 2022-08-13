News in Russian

На покупке американских истребителей Суоми может потерять несколько сотен миллионов евро.

Финляндия приобрела 64 американских истребителя F-35. На фото: истребитель ВВС США на пути в Турку летом 2019 года. Фото: Йованте Джонсон / ВВС США

Министерство финансов Финляндии предполагает, что из-за изменения курса валют страна в следующем году потеряет сотни миллионов евро на закупке истребителей F-35.

На этот случай министерство обороны предложило включить в бюджет 2023 года 272 миллиона евро резерва.

Ожидаемая потеря объясняется падением курса евро по отношению к американскому доллару. Европейская валюта ослабла после нападения России на Украину и его последствий для энергетического сектора и всей экономики еврозоны.

На прошлой неделе евро и доллар были близки к паритету – то есть обе валюты торговались практически по одному и тому же курсу.

Когда в январе 2021 года Финляндия объявила тендер на закупку новых истребителей, один евро стоил ещё 1,21 доллара. На этот курс ориентировались и при планировании бюджета.

Окончательный уровень финансовых потерь будет зависеть от того, как изменится курс валют в дальнейшем. Не исключено, что евро “просядет” ещё больше. Хотя возможно и противоположное развитие событий.

Проект бюджета Минобороны Финляндии предполагает выделение в общей сложности 8,5 миллиардов долларов на истребители F-35. Платёж будет распределён на несколько лет, начиная со следующего года.

Согласно графику рассрочки, в 2023 году Финляндия заплатит чуть больше миллиарда, в 2024 – почти 1,2 миллиарда, в 2025 – почти 1,5 миллиарда, и т.д.

В Минобороны говорят, что планы Минфина достаточно оптимистичны и базируются на принципе “будем надеяться, что всё будет хорошо”. Другими словами, рассчитывают на то, что длительный период рассрочки может компенсировать потери – убытки ближайшего времени могут быть восполнены в дальнейшем, если евро снова начнёт укрепляться.

Оборонный бюджет Финляндии следующего года должен стать рекордным. В общей сложности Минобороны планирует потратить 5,9 миллиардов евро. Это на 15% больше бюджета текущего года. Если же ожидаемые потери из-за изменения валютного курса станут реальностью, то затраты достигнут 6,1 миллиарда. А это уже плюс 20% по сравнению с 2022 годом.

В последние годы оборонный бюджет растёт постоянно и значительно. Для сравнения – всего пять лет назад, в 2017 году, расходы Минобороны не превышали 2,8 миллиарда евро.

Причинами увеличения расходов стали крупные закупки техники для авиации и флота, а также геополитическая ситуация в Европе, резко изменившаяся после нападения России на Украину. Теперь Финляндия инвестирует в оборону.

В настоящий момент по заказу ВМФ Финляндии проектируются и строятся четыре крупнейших линкора в истории финских вооружённых сил, а покупка F-35 стала самой большой оружейной сделкой Суоми в истории страны.

Новый истребитель ВВС Финляндии F-35

Примечательно, что расходы, связанные с вступлением в НАТО, в проекте бюджета на следующий год пока отсутствуют. Это связано с тем, что предложение готовилось ещё весной, когда информации по данному вопросу было мало.

В ноябре прогнозируемые затраты будут уточнены, а проект бюджета скорректирован.

В текущем варианте бюджета Минобороны предлагается выделить 1,6 миллиардов евро на приобретение военной техники. Это примерно на 765 миллионов евро больше, чем аналогичная строка 2022 года.

Предлагается разместить новый заказ на 559 миллионов на 2023-2032 годы, в рамках которого будет, в частности, куплен новый комплекс ПВО, способный поражать цели на большой высоте. В настоящий момент такого комплекса в ВС Финляндии нет. А война в Украине продемонстрировала большое значение для обороны успешных авиаперехватов.

Завершается и процесс выбора новых зениток. В настоящий момент Минобороны выбирает между двумя израильскими системами. Одна из них будет куплена в начале следующего года.

Статья впервые опубликована 9.8.2022.

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