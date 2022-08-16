News in Russian

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто: Финляндия сокращает приём заявлений на визу от граждан России в 10 раз

Во вторник состоялась заседание правительства Финляндии по “визовому вопросу”. Сейчас страна обрабатывает ежедневно около 1000 заявлений на Шенгенскую визу. Теперь будет около сотни в день.

После встречи членов правительства министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что страна начинает сокращать приём заявлений на получение Шенгенской визы от граждан России.

Суоми планирует выдавать примерно 10% виз по сравнению с текущими показателями. Ограничение вступает в силу с начала сентября.

В настоящий момент Финляндия обрабатывает около 1000 заявлений от граждан России ежедневно.

Хаависто сообщил об этом решении сразу после окончания специальной встречи членов правительства и парламентских групп, которая состоялась по инициативе МИД.

Сокращение планируется осуществить за счёт снижения количества времени, доступного для приёма документов. При этом высвободившиеся слоты будут выделены для обработки заявлений на нетуристические визы: рабочие, учебные или по семейным обстоятельствам. По словам министра, это может быть реализовано, например, оформлением туристических виз только в определённые дни или часы.

Хаависто допускает, что данное решение может вызвать аналогичные шаги со стороны России. Все его заявления по визовому вопросу сразу попадали в заголовки российских СМИ. Внимательно следили в России и за комментариями премьер-министра Санны Марин и главы консульской службы Юсси Таннера.

Вот реакция первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светланы Журовой на заявление Хаависто:

“У нас, например, между Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и Финляндией вообще была особая облегчённая форма выдачи виз. Теперь, я так понимаю, все эти соглашения, которые были подписаны субъектами, будут отменены.”

Впрочем, соглашения об упрощении визового режима были заключены не между Россией и Финляндией, а между Россией и Евросоюзом. Они облегчали выдачу краткосрочных виз. Так поощрялось взаимодействие между гражданами.

Финское правительство заявило, что поддерживает приостановку действий этих соглашений. Среди прочего, это приведёт к увеличению визового сбора за оформление туристических виз с 35 до 80 евро.

По словам Пекки Хаависто, в правительстве обсуждали, что в случае отказа от соглашения по упрощённым визовым процедурам, по крайней мере, часть полученного дополнительного дохода можно будет направить на поддержу Украины. Министр финансов Анника Саарикко поддержала это предложение.

Однако самостоятельно принимать решения о стоимости визового сбора Финляндия не имеет права.

Светлана Журова сожалеет о приостановке проектов приграничного сотрудничества. Она считает, что ограничение на выдачу виз для россиян может привести к ухудшению отношений между политиками, но не между обычными людьми. Журова надеется, что отношения снова станут нормальными “когда это прекратится”.

Пекка Хаависто особо подчеркнул, что решение, принятое в Финляндии на национальном уровне, не отменяет необходимости принятия аналогичных шагов на уровне Евросоюза. Такой же точки зрения придерживается и премьер-министр Санна Марин.

В интервью HS глава МИД сказал:

“Финляндия сейчас ищет свои пути для решения данного вопроса. Но эти решения изначально не могут быть очень эффективными, потому что вы всё равно можете путешествовать по Шенгенским визам, выданным другими странами.”

По таким визам Финляндию могут, как минимум, использовать в качестве транзитной страны для поездки в то государство, которое выдало Шенген. По словам Хаависто, в настоящий момент больше всего виз россиянам выдают Греция, Италия и Испания.

“Мы предложили свою модель решения вопроса. Возможно, она окажет влияние и на более широкое обсуждение данной темы на уровне ЕС”, заключил Хаависто.

Первая возможность для такого обсуждения будет уже в конце августа на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС. По словам Хаависто, Финляндия вместе со странами Балтии намерена “активно поддерживать эту тему”.

“Осенью это точно будет обсуждаться. Хотя бы на базовом уровне”.

Что же касается встречи лидеров стран Евросоюза, то она намечена на октябрь.

Пока единодушия в отношении “российского визового вопроса” в ЕС не наблюдается. Например, канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против ограничений.

В Финляндии, тем временем, решили вплотную заняться разработкой нового типа визы – так называемой, “гуманитарной визы”. Такой документ мог бы упростить посещение Суоми, в частности, российским активистам и журналистам.

“Мы уже столкнулись с этой проблемой в Афганистане”, рассказал Пекка Хаависто. ”Наши возможности помочь работающим там, например, женщинам-журналистам, были значительно ниже, чем у стран, которые используют подобную национальную гуманитарную визу. Теперь, когда Россия вторглась в Украину, проблема возникла снова.”

По словам Хаависто, в МИДе начали прорабатывать этот вопрос ещё весной. Цель – запустить новый тип виз до конца истечения срока работы нынешнего кабинета министров (то есть до весны 2023 г.).

Кроме того, на встрече членов правительства было решено начать подготовку законопроекта, который позволит Финляндии вводить персональные санкции против физических лиц на национальном уровне. В настоящий момент подобные решения принимаются только на уровне Евросоюза.

Появление в Финляндии большого количества российских туристов после снятия коронавирусных ограничений вызвало в стране бурную дискуссию.

Решение о сокращении количества выдаваемых россиянам виз будет оформлено в соответствующих документах Министерства иностранных дел позднее. Однако учитывая общественную значимость вопроса, к разработке данного указа были привлечены все члены правительства, а также президент Республики.

Статья впервые опубликована 16.8.2022.

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