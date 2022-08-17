News in Russian

На этой неделе в Финляндии начинается сезон охоты на медведя, а в начале сентября - на лося. Пограничники просят охотников не допускать своих собак к государственной границе. В прошлом году 18 финских охотничьих собак оказались на территории России.

Охотничьих собак нельзя выпускать вблизи границы, а тем более на ней, напоминает пограничная служба Кайнуу.

Четвероногих рекомендуют в этих случаях держать на привязи. Собака чутко следит за дикими животными, которые, в свою очередь, могут пойти на территорию России.

Часть собак, которые оказываются на той стороне границы, никогда не возвращаются к своим хозяевам.

“Охотничьи собаки, перешедшие границу, могут быть и пристрелены, но их более вероятная участь – оказаться в пасти диких животных”, объясняет капитан штаба пограничной охраны Кайнуу Юрки Сяккинен.

По обе стороны границы собак убивают, в основном, волки.

Эта проблема не нова. Никакого ужесточения правил в отношении финских собак с российской стороны нет.

“Мы напоминаем об этом потому, что перебегающие границы собаки – это общая проблема и финских, и российских властей. Призываем охотников быть внимательными”, говорит Сяккинен.

В прошлом году границу пересекло 18 собак. В основном, как раз в сезон охоты на медведя и лося.

По словам офицера-пограничника, финские охотничьи собаки доставляют немало проблем официальным лицам обеих стран. Каждый подобный случай пересечения границы фиксируется, предпринимаются различные действия.

Если собака не возвращается сама, то российским пограничникам приходится искать её в дремучих лесах. Если находят – животное передают финским властям на границе. После этого его обязан осмотреть ветеринар.

Статья впервые опубликована 16.8.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.