News in Russian

Охотничьих собак нельзя выпускать вблизи границы, а тем более на ней, напоминает пограничная служба Кайнуу.
Четвероногих рекомендуют в этих случаях держать на привязи. Собака чутко следит за дикими животными, которые, в свою очередь, могут пойти на территорию России.
Часть собак, которые оказываются на той стороне границы, никогда не возвращаются к своим хозяевам.
“Охотничьи собаки, перешедшие границу, могут быть и пристрелены, но их более вероятная участь – оказаться в пасти диких животных”, объясняет капитан штаба пограничной охраны Кайнуу Юрки Сяккинен.
По обе стороны границы собак убивают, в основном, волки.
Эта проблема не нова. Никакого ужесточения правил в отношении финских собак с российской стороны нет.
“Мы напоминаем об этом потому, что перебегающие границы собаки – это общая проблема и финских, и российских властей. Призываем охотников быть внимательными”, говорит Сяккинен.
В прошлом году границу пересекло 18 собак. В основном, как раз в сезон охоты на медведя и лося.
По словам офицера-пограничника, финские охотничьи собаки доставляют немало проблем официальным лицам обеих стран. Каждый подобный случай пересечения границы фиксируется, предпринимаются различные действия.
Если собака не возвращается сама, то российским пограничникам приходится искать её в дремучих лесах. Если находят – животное передают финским властям на границе. После этого его обязан осмотреть ветеринар.
Статья впервые опубликована 16.8.2022.
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