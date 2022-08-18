News in Russian

Уникальный случай нарушения государственной границы зафиксирован на прошлой неделе в районе Тохмаярви в регионе Северная Карелия. Из России в Финляндию перебежало большое стадо кабанов.
Пограничная служба Северной Карелии опубликовала в Твиттере забавное видео. 20 кабанов пересекают – а точнее, прямо-таки прорываются – через российско-финскую границу.
По словам пограничника Весы Мустонена, это весьма необычный случай.
“Отдельные особи кабанов порой попадают на камеры видеонаблюдения, но такое большое стадо – это редкость. А тут ещё и патруль случайно оказался поблизости и смог заснять видео”.
По словам Мустонена, пограничник, снимавший эту картинку, раньше никогда и сам не видел таких “стадных пересечений границы”.
Среди четвероногих перебежчиков были как молодые кабанята, так и животные покрупнее. По словам Мустонена, стадо шло по достаточно сложной местности.
“Это было сырое болото”.
По оценке Института природных ресурсов Финляндии, популяция дикого кабана в стране остаётся стабильной. В январе этого года она насчитывала порядка 3100 особей. Чаще всего эти животные обитают в регионе Южно-Восточная Финляндия и на востоке региона Уусимаа.
Несмотря на короткие конечности и коренастое телосложение, кабан остаётся весьма проворным и быстрым животным. Что, кстати, прекрасно демонстрирует и это видео на границе.
“Много времени им не потребовалось” - не без удивления констатирует Веса Мустонен.
Статья впервые опубликована 17.8.2022.
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