News in Russian

На прошлой неделе в районе Тохмаярви российско-финскую границу пересекли 20 кабанов. Путешествие диких животных между двумя странами попало на видео. Пограничники говорят, что это весьма редкое зрелище.

Уникальный случай нарушения государственной границы зафиксирован на прошлой неделе в районе Тохмаярви в регионе Северная Карелия. Из России в Финляндию перебежало большое стадо кабанов.

Пограничная служба Северной Карелии опубликовала в Твиттере забавное видео. 20 кабанов пересекают – а точнее, прямо-таки прорываются – через российско-финскую границу.

По словам пограничника Весы Мустонена, это весьма необычный случай.

“Отдельные особи кабанов порой попадают на камеры видеонаблюдения, но такое большое стадо – это редкость. А тут ещё и патруль случайно оказался поблизости и смог заснять видео”.

По словам Мустонена, пограничник, снимавший эту картинку, раньше никогда и сам не видел таких “стадных пересечений границы”.

Среди четвероногих перебежчиков были как молодые кабанята, так и животные покрупнее. По словам Мустонена, стадо шло по достаточно сложной местности.

“Это было сырое болото”.

По оценке Института природных ресурсов Финляндии, популяция дикого кабана в стране остаётся стабильной. В январе этого года она насчитывала порядка 3100 особей. Чаще всего эти животные обитают в регионе Южно-Восточная Финляндия и на востоке региона Уусимаа.

Несмотря на короткие конечности и коренастое телосложение, кабан остаётся весьма проворным и быстрым животным. Что, кстати, прекрасно демонстрирует и это видео на границе.

“Много времени им не потребовалось” - не без удивления констатирует Веса Мустонен.

Статья впервые опубликована 17.8.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.