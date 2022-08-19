News in Russian

Журналист HS Томи Пюю рассуждает – являются ли августовские атаки на различные цели в Крыму предвестником крупного украинского контрнаступления?

Совсем недавно казалось, что Россия сможет защитить оккупированный ею Крым от непосредственных военных действий на этой территории.

Однако последние недели продемонстрировали, что Кремлю не удалось сохранить эту, как говорил Владимир Путин, “святую для России землю” за пределами начатой им же “спецоперации”.

О том, насколько важен Крым для России, говорят, в частности, слова бывшего президента Дмитрия Медведева. В июле он отреагировал на угрозы возможной атаки украинских ВС на полуостров следующей фразой:

“Если что-то подобное произойдёт, для них всех там одномоментно наступит судный день, очень быстрый и тяжёлый, укрыться будет очень сложно”.

Однако уже в начале августа Крымский полуостров трещал по всем швам.

Сначала взорвалась авиабаза Саки, были повреждены с десяток самолётов ВВС России. Затем – склад боеприпасов в посёлке Майское Джанкойского района. Также была подорвана железная дорога, ведущая из Крыма на территорию России. В двух последних случаях Минобороны РФ заявило, что взрывы стали результатом действий неких диверсантов.

Позднее в тот же день “Коммерсант” сообщил о грохоте на авиабазе Гвардейское под Симферополем. Как сообщили журналистам издания местные жители, в районе аэродрома прозвучало несколько взрывов, а затем появились клубы чёрного дыма.

Украина официально не взяла на себя ответственности за крымские атаки.

Однако всё же намекала на то, что эти нападения осуществили украинские партизаны или спецназ. Так, в интервью The New York Times неназваный украинский чиновник на условиях анонимности сообщил, что именно спецназ провёл операцию на складе боеприпасов.

Косвенно это подтвердил и Михаил Подоляк. В интервью The Guardian советник главы офиса Владимира Зеленского заявил, что в ближайшие 2-3 месяца можно ожидать новых событий, схожих с нынешними нападениями на Крым.

“Наша стратегия заключается в разрушении логистики, цепочек снабжения, складов боеприпасов и других объектов военной инфраструктуры. Это создаёт хаос в их войсках”, сказал Подоляк.

Ещё один вопрос, который поднимает серия взрывов в Крыму – действительно ли украинская армия готовится к крупному контрнаступлению, целью которого будет вытеснение российских оккупантов с захваченных ими территорий на юге Украины?

В пользу этой версии говорит, в частности, выбор целей для крымских атак. Ведь удары были нанесены по стратегически важным аэродромам и складам боеприпасов, а также по железной дороге, ведущей из Крыма на север.

Независимый российский военный эксперт Павел Лужин в интервью The New York Times сказал, что атаки на полуостров уже ограничили возможности России на южном фронте.

“Россия больше не может перехватить инициативу, потому что у неё не хватает ресурсов. Крым – это единственный путь для обеспечения войск, находящихся в Херсоне и Запорожье”, сказал Лужин.

Тем не менее, возвращение оккупированного Россией юга Украины – это сложная и длительная операция, требующая долгосрочного планирования.

К очевидным трудностям можно отнести большие расстояния, необходимость форсирования Днепра, наверняка очень серьёзное сопротивление россиян, а также наступающую осень: дожди могут размыть дороги и усложнить передвижение техники.

Вероятно, целью Украины всё же не является возвращение абсолютно всех оккупированных на юге территорий. По крайней мере, в настоящий момент.

Тогда чего же добивается она нынешними атаками на Крым?

Согласно оценке аналитического центра американского института изучения войны (ISW), удары по российским позициям на полуострове и вокруг него, скорее всего, являются частью украинского контрнаступления, целью которого станет установление контроля над западным берегом Днепра.

Это мнение подтверждают, в частности, удары украинцев по Новой Каховке, а также Дарьевскому и Антоновскому мостам.

Западные военные эксперты считают, что цель ударов по мостам – отсечь российские войска от путей снабжения и одновременно не позволить развернуть на западном берегу Днепра новые силы.

Специалисты не исключают, что первая часть задачи уже успешно решена.

В настоящий момент перспективы битвы за западный берег Днепра для Украины выглядят благоприятно.

По крайней мере, Россия уже поняла, что у противника есть силы для контратаки а также возможность наносить удары в глубоком тылу.

При этом, можно констатировать, что как минимум одна из стратегических задач Украины уже достигнута: хаос в рядах вооружённых сил РФ посеян.

Статья впервые опубликована 17.8.2022.

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