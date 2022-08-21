Украинская армия рассчитывает на британские противотанковые установки. Экипировка (бронежилеты и ботинки) получены из Финляндии, рассказывают спецназовцы из Одессы.

На парковке на окраине Одессы стоит зелёный пикап Mitsubishi. Такие машины часто можно видеть на вооружении украинской армии.

“Этот автомобиль нам подарили. Так же как и наше снаряжение и обмундирование. Армия выдаёт оружие. Всё остальное зависит от добровольной помощи”, говорит молодой офицер с позывным Мануэль.

По его словам, бронежилеты и ботинки были заказаны в Финляндии. Потребуются ещё каски и тепловизоры. Ну, и, разумеется оружие.

Снаряжение и оборудование в багажнике пикапа Mitsubishi Фото: Юхани Нииранен / HS

Молодые солдаты из Одессы только что прибыли домой на отдых с херсонского фронта. Мануэль – командир подразделения спецназа из 30 человек. Вместе с ним его сослуживец с позывным Утёс.

“Мы уже позабыли наши настоящие имена”, говорит Мануэль.

Подразделение делится на более мелкие группы. Они занимаются разведкой, а также уничтожением танков и других целей. Своя артиллерия зачищает для спецназовцев территорию, иногда приходится работать и в тылу врага.

Как только задание выполнено – группа спешно покидает район, чтобы избежать быстрых ответных ударов российской артиллерии.

Мануэль показывает фотографии квадроциклов, которые они используют. Говорят, что при необходимости они могут разогнаться до 130 км/ч по пересечённой местности. Квадроциклы – тоже подарок.

Самое важное оружие – переносные противотанковые установки. Такие, как британский NLAW, американский Javelin или разработанный ещё в Советском Союзе “Фагот”.

Мануэлю больше всего нравится NLAW: он более прост в использовании, чем Javelin, а ещё самостоятельно наводится на цель.

“Просто нажимаешь на кнопку и бросаешь установку. Javelin тяжелее. У него много функций и различных настроек. NLAW стоит 25 000 евро, Javelin значительно дороже.”

В доказательство своих слов Мануэль дарит плакат, на котором изображён ангел, стреляющий из противотанковой установки. На плече у ангела татуировка со словами “Святая ненависть”, а на окантовке надпись “Из Украины с NLAW” (по аналогии с From Russia With Love – “из России с любовью”) и дата: 24.02.22.

Фото: Юхани Нииранен / HS

Кстати, NLAW использует и финская армия. Остальное оружие для подразделения Мануэля было получено из США, Великобритании и Польши.

Ещё спецназовцы используют квадрокоптеры. В основном, в разведывательных целях, но и для нанесения ударов – тоже.

Мануэль – профессиональный военный. Он участвовал в битве за Донбасс в 2014-15 годах, а затем продолжил карьеру в батальоне “Азов”. Однако в конце прошлого года уволился из армии. Когда была развязана война, он как раз начинал новую жизнь в Германии.

“Семья осталась в Германии, а я вернулся в Украину на третий день войны”, вспоминает Мануэль.

”Собрал этих ребят. Никто из нас раньше не знал друг друга. Мы просто здоровые и спортивные парни от 19 до 30 лет из разных уголков Украины.”

Обучение продолжалось пару месяцев, параллельно выполнялись и боевые задачи.

“Наставниками были украинцы. Но обучение современное, ничего советского. За нами последовали также американские и английские специалисты, они были впечатлены.”

По-настоящему группе Мануэля довелось “понюхать пороху” уже в марте в сражении под Вознесенском, когда россияне отчаянно пытались атаковать Одессу с севера. По словам командира, им удалось уничтожить там много вражеской бронетехники.

“Они рассчитывали взять Вознесенск числом. Вместо этого, оставили почти всех в полиэтиленовых мешках.”

В его подразделении, говорит Мануэль, потери составили только “Груз 300”, то есть раненые.

Когда отдых заканчивается, Мануэль и Утёс направляются на новое задание к западу от Одессы. Фото: Юхани Нииранен / HS

После этого россияне сменили тактику и стали “обстреливать из пушек всё вокруг”.

“Мы стараемся заботиться о гражданских, для них это не имеет значения”, - сравнивает Мануэль действия противников.

По его словам, украинское контрнаступление на Херсон развивается “потихоньку”.

Он говорит, что на передовой на той стороне сражаются в основном буряты, а русские и чеченцы прячутся в тылу.

Интервью заканчивается, Мануэлю и Утёсу надо спешить. У них задание на новом направлении. Украину необходимо защищать и на этом направлении. На тот случай если Россия решит напасть со стороны Приднестровья – созданного ею же псевдо-государства на территории Молдовы.

Статья впервые опубликована 18.8.2022.

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