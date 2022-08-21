На парковке на окраине Одессы стоит зелёный пикап Mitsubishi. Такие машины часто можно видеть на вооружении украинской армии.
“Этот автомобиль нам подарили. Так же как и наше снаряжение и обмундирование. Армия выдаёт оружие. Всё остальное зависит от добровольной помощи”, говорит молодой офицер с позывным Мануэль.
По его словам, бронежилеты и ботинки были заказаны в Финляндии. Потребуются ещё каски и тепловизоры. Ну, и, разумеется оружие.
Молодые солдаты из Одессы только что прибыли домой на отдых с херсонского фронта. Мануэль – командир подразделения спецназа из 30 человек. Вместе с ним его сослуживец с позывным Утёс.
“Мы уже позабыли наши настоящие имена”, говорит Мануэль.
Подразделение делится на более мелкие группы. Они занимаются разведкой, а также уничтожением танков и других целей. Своя артиллерия зачищает для спецназовцев территорию, иногда приходится работать и в тылу врага.
Как только задание выполнено – группа спешно покидает район, чтобы избежать быстрых ответных ударов российской артиллерии.
Мануэль показывает фотографии квадроциклов, которые они используют. Говорят, что при необходимости они могут разогнаться до 130 км/ч по пересечённой местности. Квадроциклы – тоже подарок.
Самое важное оружие – переносные противотанковые установки. Такие, как британский NLAW, американский Javelin или разработанный ещё в Советском Союзе “Фагот”.
Мануэлю больше всего нравится NLAW: он более прост в использовании, чем Javelin, а ещё самостоятельно наводится на цель.
“Просто нажимаешь на кнопку и бросаешь установку. Javelin тяжелее. У него много функций и различных настроек. NLAW стоит 25 000 евро, Javelin значительно дороже.”
В доказательство своих слов Мануэль дарит плакат, на котором изображён ангел, стреляющий из противотанковой установки. На плече у ангела татуировка со словами “Святая ненависть”, а на окантовке надпись “Из Украины с NLAW” (по аналогии с From Russia With Love – “из России с любовью”) и дата: 24.02.22.
Кстати, NLAW использует и финская армия. Остальное оружие для подразделения Мануэля было получено из США, Великобритании и Польши.
Ещё спецназовцы используют квадрокоптеры. В основном, в разведывательных целях, но и для нанесения ударов – тоже.
Мануэль – профессиональный военный. Он участвовал в битве за Донбасс в 2014-15 годах, а затем продолжил карьеру в батальоне “Азов”. Однако в конце прошлого года уволился из армии. Когда была развязана война, он как раз начинал новую жизнь в Германии.
“Семья осталась в Германии, а я вернулся в Украину на третий день войны”, вспоминает Мануэль.
”Собрал этих ребят. Никто из нас раньше не знал друг друга. Мы просто здоровые и спортивные парни от 19 до 30 лет из разных уголков Украины.”
Обучение продолжалось пару месяцев, параллельно выполнялись и боевые задачи.
“Наставниками были украинцы. Но обучение современное, ничего советского. За нами последовали также американские и английские специалисты, они были впечатлены.”
По-настоящему группе Мануэля довелось “понюхать пороху” уже в марте в сражении под Вознесенском, когда россияне отчаянно пытались атаковать Одессу с севера. По словам командира, им удалось уничтожить там много вражеской бронетехники.
“Они рассчитывали взять Вознесенск числом. Вместо этого, оставили почти всех в полиэтиленовых мешках.”
В его подразделении, говорит Мануэль, потери составили только “Груз 300”, то есть раненые.
После этого россияне сменили тактику и стали “обстреливать из пушек всё вокруг”.
“Мы стараемся заботиться о гражданских, для них это не имеет значения”, - сравнивает Мануэль действия противников.
По его словам, украинское контрнаступление на Херсон развивается “потихоньку”.
Он говорит, что на передовой на той стороне сражаются в основном буряты, а русские и чеченцы прячутся в тылу.
Интервью заканчивается, Мануэлю и Утёсу надо спешить. У них задание на новом направлении. Украину необходимо защищать и на этом направлении. На тот случай если Россия решит напасть со стороны Приднестровья – созданного ею же псевдо-государства на территории Молдовы.
Статья впервые опубликована 18.8.2022.
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