Жители Херсона: в городе полно оккупантов, людей по-прежнему могут забрать из дома в неизвестном направлении

В телефонном интервью HS жители самого крупного из оккупированных Россией городов рассказали, что ждут возвращения украинской армии.

Что происходит в оккупированном Херсоне – понять довольно сложно. В новостях говорят, что Украина готовится освободить этот регион и обстреливает российские позиции. С другой стороны, Россия вроде бы тоже стянула сюда дополнительные войска.

Как же всё это выглядит “изнутри”?

“Опасно и угнетающе”, - так описали ситуацию трое жителей Херсона, с которыми журналисты HS поговорили по телефону. Наш звонок в оккупированный город был осуществлён по закрытому каналу связи. Ради безопасности наших собеседников мы не можем сообщить о них никаких подробностей.

Что знают херсонцы об украинском контрнаступлении?

Информации об этом немного, говорят они. Большинство из них передвигаются исключительно в черте города и в дневное время. Выезжать за блокпосты небезопасно. В пять часов вечера перестаёт ходить общественный транспорт, тогда же начинают пустеть улицы. С наступлением темноты начинается комендантский час.

Все трое собеседников подтвердили, что единственный путь из города черед Днепр – Антоновский мост – был повреждён после удара украинских войск.

“Его подправили. Иногда по нему проходит военная техника, но на это уходит около получаса”, сказал один из интервьюируемых.

Всё остальное движение было направлено через паромы. Их два. Каждый из них может перевозить примерно по 30 легковых автомобилей. Чтобы заехать на паром нужно ждать несколько часов. Большая очередь. Многие уезжают из Херсона на юг, в сторону Крыма. Вообще, паром предназначен для гражданских, но он перевозит и военную технику.

Движение по железнодорожному мосту, по словам собеседника, прекратилось около двух недель назад. Тоже после украинской атаки. До этого россияне ездили по этому мосту даже на бронепоезде.

Есть и третий способ пересечь Днепр – мост на Каховской дамбе. Но это далеко от города и опрошенные HS люди о его состоянии ничего не знают. Украина сообщала, что и по этому мосту был нанесён удар.

Мужчины смотрят в сторону Антоновского моста. 27 июля 2022 года. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Все наши собеседники говорили, что количество российских войск в Херсоне увеличилось.

“По улицам постоянно ездит российская военная техника. Особенно ночью, когда колонны не видно. Но и днём тоже. Это грузовики “Камаз” и “Урал” с солдатами и пулемётчиком, а также цистерны и БТРы. В основном, они едут по кольцевой в сторону Каховки и Николаева”.

Российский военный автомобиль возле здания бывшего облсовета Херсона. 25 июля 2022 года. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В небе тоже неспокойно. Собеседники HS рассказали, что в течение последних недель не только Россия стреляла по украинцам с захваченных территорий, но и со стороны Украины в район Херсона прилетело несколько снарядов.

“Украина стреляет почти каждый день. Например, пару дней назад ночью всё тряслось и слышались взрывы в районе аэропорта Чернобаевка. По городу Украина не стреляет, били по российским позициям где-то вдалеке”, рассказал один из наших собеседников.

Он говорит, что радуется каждой украинской атаке.

“На следующий день даже хотелось сходить посмотреть – куда они попали”.

Российские солдаты передвигаются по Херсону в камуфляже, видны только их глаза. Часто по глазам видно – солдаты азиатского происхождения, скорее всего, буряты.

Кроме солдат по городу также разъезжают россияне в чёрной одежде с пистолетами. Опрошенные нами жители считают, что это – Росгвардия.

А что с пресловутым референдумом о присоединении Херсонской области к России? Есть какие-то признаки?

По словам наших собеседников, официального объявления нет, но оккупанты активно изучают личные данные горожан в различных инстанциях и уточняют – где именно проживают люди.

“Возможно, это связано с референдумом. А может, они просто хотят узнать какие квартиры свободны, чтобы занять их”.

Начали раздавать российские паспорта. Без них невозможно получить социальную помощь или зарегистрировать компанию. Собеседники говорят, что с российским паспортом можно даже выйти из мест лишения свободы.

Пенсионерам пока платят всем. Вне зависимости от паспорта. 10 000 рублей в месяц (это около 160 евро).

Россия хотела бы вести все денежные расчёты в рублях. Но в магазинах нет сдачи. Поэтому меняют гривны. По плохому курсу.

К началу учебного года россияне подготовились: привезли в Херсон своих учителей. Местные отказались преподавать по российской программе. Университет тоже должен открыться в сентябре – оккупационные власти назначили в нём новое руководство.

По словам интервьюируемых, не меньше половины херсонцев после начала войны уехали на подконтрольные Украине территории.

Сейчас эвакуироваться из города сложно и опасно.

“Единственный прямой путь – через город Васильевка в Запорожской области. На прошлой неделе один мой приятель поехал и был вынужден пять дней ждать там под открытым небом. Он заплатил за поездку более 200 евро. У меня нет таких денег, поэтому я не могу уехать.”

Второй вариант – ехать через Крым в Россию. А оттуда – куда угодно. Если, конечно, выпустят.

В целом, обстановка в Херсоне угнетающая, говорят наши источники.

Оккупанты по-прежнему задерживают людей не только на блокпостах, но и в домах. Возвращаются не все. Грабят квартиры, угоняют автомобили...

“Например, недавно российские солдаты вскрыли квартиру уехавшего в эвакуацию ректора аграрного университета и опустошили её”.

Некоторые местные жители сотрудничают с россиянами. Часть из них - вынужденно. “Не у каждого есть выбор. Поэтому я не считаю их коллаборационистами. У некоторых могут быть, например, больные родители, о которых нужно заботиться”, - говорит один из наших собеседников.

Впрочем, сам он, по его словам, отказался от предложенной россиянами работы, за которую те были готовы заплатить более тысячи евро. Сейчас он безработный и живёт у своих родственников.

По словам другого, с течением времени становится всё больше желающих работать на россиян.

“Люди ломаются постепенно. Некуда деваться. Жизнь становится всё труднее.”

И всё же большинство из тех, кто остался в Херсоне, по его словам, ждут, когда Украина освободит город.

На прошлой неделе мы встретили в Николаеве уроженца Херсона, который сказал, что херсонцы ждут возвращения украинской армии так сильно, что “готовы даже терпеть ради этого артиллерийские обстрелы”.

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Статья впервые опубликована 18.8.2022.

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