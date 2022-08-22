News in Russian

Украина использует против России её же тактику. Посмотрим – хватит ли сил для полноценного контрнаступления?

Начав обстреливать военные объекты в Крыму, Украина привнесла в эту войну новый элемент. Как именно были совершены эти атаки в Киеве не говорят. Но, похоже, что на захваченных Россией территориях у Украины есть свои солдаты (она их называет “партизанами”).

Для России слово “партизан” – особенное. Советские партизаны, действовавшие во время Великой отечественной войны в тылу у немецко-фашистских войск – герои, овеянные легендами. В Финляндии это слово воспринимается иначе: в те же годы советские партизаны терроризировали мирное население Суоми, особенно на севере.

В любой войне партизаны могут сыграть важную роль. Их задача – нарушать транспортные артерии и линии снабжения противника. Также они могут вести разведку и корректировать огонь артиллерии или авиации. Однако, возможно, их главное значение – психологическое: страх перед украинскими партизанами заставляет россиян постоянно нервно оглядываться по сторонам.

Оккупанту сложно закрепиться, если он не знает кому можно доверять. Именно поэтому профессиональные военные часто проявляют особую жестокость в борьбе с партизанами. Хотя отдельные зверства, наоборот, настраивают простой народ против оккупантов и добавляют партизанам сторонников и новых бойцов.

Партизанская война – лишь один из примеров того, как Украина действует против России её собственными военными методами. В своё время Россия часто использовала тактику уклонения от решающего сражения до тех пор, пока противник не будет достаточно измотан и ослаблен. Так поступали, в частности, Пётр I в войне против Карла XII, Михаил Кутузов против Наполеона или Георгий Жуков против гитлеровцев.

Вот уже полгода Украина даёт возможность России продвигаться вперёд. Но – очень дорогой ценой. По оценкам американских военных экспертов, россияне уже потеряли 70-80 тысяч солдат погибшими и ранеными.

Скоро узнаем – сможет ли Украина перевернуть ход войны и вернуть потерянные территории? Это не просто. Но всё-таки возможно. Особенно, если она получит достаточное количество помощи.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 21.8.2022.

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