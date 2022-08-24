News in Russian

Михаил Подоляк: время для настоящих мирных переговоров ещё не наступило

Эксклюзивное интервью HS с одним из самых влиятельных людей Украины. Михаил Подоляк считает, что Россия не пойдёт на настоящий мир пока не окажется в безвыходном положении.

Бывший журналист Михаил Подоляк в апреле 2020 года стал ключевым советником президента Украины. Фото: Юхани Нииранен / HS

Киев

Вокруг дворца президента Украины целые кварталы находятся за оцеплением. Здесь и там можно увидеть вооружённых солдат. Попасть к зданию можно только через несколько КПП.

Наконец, мы оказываемся в большом рабочем кабинете. Здесь много бумаг, стопок книг, целая груда бронежилетов и круглый стол для совещаний. Окно прикрыто шторами. Нам любезно пожимает руки 50-летний мужчина, одетый в традиционную для современного руководства Украины одежду: длинную зелёную рубашку и зелёные же брюки.

В Украине 2022 года никакие меры безопасности не могут быть излишними.

“В Киеве угроза присутствует постоянно. В любой момент Россия может запустить сюда крылатые ракеты или отправить диверсионную группу. Мы всегда учитываем это”, говорит хозяин кабинета Михаил Подоляк.

Подоляк – советник президента Владимира Зеленского и наиболее заметный представитель украинской администрации. Его часто можно видеть рядом с президентом, а ещё он выступает в роли рупора Украины. Например, в Твиттере.

Подоляк считает, что в начале войны целью России был быстрый захват административных зданий. Однако угроза сохраняется и сейчас. Фото: Юхани Нииранен / HS

“В начале войны они планировали захватить аэродром Гостомель. Одновременно танки должны были войти в Киев, а спецназ – занять административные здания. После этого они бы подавили все протесты. План полностью провалился, спасибо нашему военному и политическому руководителю, президенту Владимиру Зеленскому”, Подоляк делает реверанс в сторону начальства.

Вообще, общение складывается легко – недаром наш собеседник раньше работал журналистом. В том числе, расследовал отравление кандидата в президенты Виктора Ющенко в 2004 году.

В 2020-м украинский журнал “Фокус” назвал Подоляка третьим по степени влиятельности человеком в стране.

Его уровень английского недостаточен, чтобы давать интервью, поэтому Подоляк без проблем соглашается беседовать на русском. Вот такой он, украинский “нацизм” образца августа 2022 года.

” Москва, по мнению Подоляка, пытается измотать Европу дефицитом энергии.

Библия на вершине стопки книг и документов в кабинете Подоляка. Фото: Юхани Нииранен / HS

Уважаемый советник, как обстоят дела на фронте после полугода войны?

Подоляк смотрит на ситуацию пессимистично.

“Война вступила уже в четвёртую стадию. Россия притащила в Украину максимальное количество техники и людей. Они воюют, в основном, с помощью артиллерии и планируют делать так до наступления зимы”.

Одновременно Москва, по мнению Подоляка, пытается измотать Европу дефицитом энергии, чтобы Старый Свет подустал от войны и оказания помощи Украине.

Однако украинское контрнаступление на юге, по его словам, продвигается.

“Мы стараемся эффективно уничтожать их цепочки снабжения, логистику и центры принятия решений. Мы так мечтаем о реактивных системах именно потому, что они позволяют нам оказывать давление на российскую армию с тем, чтобы наши собственные солдаты погибали как можно реже. Наша задача – усложнить их снабжение и заставить их отступить до наступления зимы.”

На вопрос об американских ракетных системах Himars Подоляк ответил, что вопреки заявлениям российской стороны, той не удалось уничтожить ни одной такой установки.

“Мой совет: никогда не верьте тому, что говорить российское Министерство обороны”, лаконично говорит советник.

” ”Они хотят превратить Харьков в новый Грозный или Алеппо.”

Также он утверждает, что на Донбассе Украине удалось затормозить наступление России, несмотря на то, что та ежедневно выпускает 40-50 тысяч разнокалиберных снарядов.

Главной жертвой российского нападения Подоляк считает Харьков.

“Вот уже полгода город обстреливают из ракетных установок, гаубиц и с самолётов. Они хотят превратить Харьков в новый Грозный или Алеппо. Они уничтожают и центр, и жилые дома в пригородах. Их цель – посеять панику, чтобы общество пошло на уступки.”

Михаил Подоляк говорит, что в этой войне Россия уже перешла все мыслимые и немыслимые пределы. По его мнению, агрессор должен понести юридическую ответственность за свои преступления. Иначе вся система европейской безопасности потеряет свою состоятельность.

А как насчёт собственных действий Украины, которые недавно были подвергнуты критике Amnesty International? В отчёте этой правозащитной организации подчёркивалось, что ответственность за нападение несёт Россия, однако размещение украинских войск в населённых пунктах подвергает риску мирное население. Быть может, Украине есть смысл изучить эти претензии, а не просто отказываться даже обсуждать их?

У Подоляка достаточно резкая точка зрения на этот счёт.

“Отчёт, который мы видели, соответствует российской пропаганде. По нему выходит, что страна не имеет права защищаться на собственной территории. Россия обстреливает мирное население тяжёлой артиллерией и крылатыми ракетами, а ещё уничтожает гражданскую инфраструктуру. Amnesty полностью лишилась доверия. Руководство организации необходимо сменить. Нужно выяснить – не получали ли они финансирование из России?”

А что с потерями украинской стороны? Последние официальные данные по ним датируются началом июня.

Подоляк отвечает, что этот вопрос относится к компетенции Генштаба. Однако он готов озвучить российские потери: от 90 000 до 120 000 солдат убитыми и ранеными.

“Им трудно скрывать свои потери. В России ежедневно проходят сотни похорон.”

Обувь в углу рабочего кабинета. Фото: Юхани Нииранен / HS

В начале войны Украина брала много пленных, но затем о них практически не сообщалось. Недостаточно количество пленных может стать проблемой – ведь Украина пытается спасти солдат и офицеров батальона “Азов”, оказавшихся в лапах России.

Это россияне прекратили сдаваться или Украина не даёт им сдаваться?

” Советник президента говорит, что Украина постоянно ведёт переговоры по поводу пленных.

По словам Подоляка, пленных стало меньше, так как изменился характер войны. В начале весны Россия воевала большим количеством людей. Сейчас она продвигается медленно и с помощью артиллерии ведёт войну на истощение.

Советник президента говорит, что Украина постоянно ведёт переговоры по поводу пленных и кое-какие обмены происходят.

“Мы обсуждаем здесь судьбу защитников “Азовстали”, но это дело продвигается трудно. Россия хочет получить с них максимальную выгоду для своей пропаганды. Международный Красный Крест и ООН здесь работают слабо. Им следовало бы активизироваться”, оценивает ситуацию Подоляк.

Также он повторяет обращение правительства Украины о предоставлении иностранной помощи. Нигде в Европе нет такого арсенала вооружений, как в России, но даже при меньшем количестве оружия Украина может получить преимущество на поле боя. Если это оружие будет современным, соответствующим стандартам НАТО.

Список пожеланий у Подоляка под рукой: 200-250 установок дальнобойной артиллерии калибром 150 мм, 50-80 ракетных установок, беспилотники для разведки и нанесения ударов, бронетехника, а также, разумеется, противовоздушные и противоракетные системы.

“Системы перехвата особенно важны, так как Россия бьёт по жилым районам крылатыми ракетами”.

Помимо оружия, помощь нужна и украинской экономике. Её Россия тоже пытается разрушить, атакуя заводы, порты и сельское хозяйство.

Отдельно Подоляк благодарит за помощь Финляндию.

“У нас очень тёплые отношения с Финляндией. Это одна из тех стран, где понимают, что мы все под угрозой, пока Россия остаётся такой, как сейчас.”

Подоляк выражает надежду, что Финляндия будет ещё больше поддерживать Украину в дискуссиях на уровне Евросоюза.

В соответствии с предложением Зеленского, Подоляк тоже выступает за ограничение выдачи виз для россиян.

“Россияне, которые поддерживают войну, могут сейчас свободно разгуливать по Европе, которую они так презирают: отдыхать и ходить по магазинам. Это выглядит странно.”

Также нас интересуют вопросы, связанные с возможностями выхода из кризиса дипломатическим путём.

Есть ли они сейчас и были ли они до начала войны? В феврале Владимир Путин предлагал письменно зафиксировать договорённость о невступлении Украины в НАТО. Могло ли это – или что-нибудь другое – предотвратить войну?

“Россия не собиралась останавливаться”, отвечает Михаил Подоляк.

”Это продемонстрировали, в частности, война в Грузии и вторые минские соглашения. Россия напала, потому что думала, что может расширить свои территории. Возможное соглашение “Минск-3” позволило бы ей лишь укрепить свои позиции на Донбассе и подготовить ещё более разрушительное наступление.”

“Никакой возможности вести переговоры не было, а разговоры о демилитаризации были лишь частью российской пропаганды, направленной на развязывание войны. План Путина прост: хочу вернуть Советский Союз в той или иной форме. Украина для него – как кость в горле.”

В начале войны Михаил Подоляк был в составе делегации, которая пыталась вести переговоры с россиянами в Белоруссии и Турции. Группу российских переговорщиков возглавлял бывший министр культуры Владимир Мединский. Также в её составе был Леонид Слуцкий из партии ЛДПР. Этот депутат, который любит носить чётки с крестиком, был подвергнут обструкции даже в России после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Впрочем, по словам Подоляка, настоящих переговоров и не было.

“Всё это было достаточно коряво и непрофессионально. Российская делегация была совершенно не готова к переговорам. Вместо этого она просто предъявила список ультиматумов. Также стало понятно насколько устаревшей информацией по Украине они владели”.

Подоляк считает, что война закончится за столом переговоров. Но пока Россия к ним не готова. Фото: Юхани Нииранен / HS

Какова вероятность заключения мира сейчас, когда война продолжается уже полгода? Стоит ли Украине прислушиваться к доносящимся порой из Европы советам о необходимости вести переговоры с Россией?

Подоляк отвечает развёрнуто, но ясно.

” Если России позволят победить в этой войне, то они смогут диктовать свои условия всей Европе.

По его мнению, требования вести мирные переговоры основаны на иллюзии, которая была развеяна ещё в 2008 и 2014 годах.

“Независимость Украины противоречит их видению мира. Если России позволят победить в этой войне, то они смогут диктовать свои условия всей Европе. Это приведёт к тому, что Россия атакует Молдову, Грузию, северный Казахстан или страны Балтии. Также Россия начнёт манипулировать внутренней политикой Евросоюза, провоцируя крайне левые и крайне правые силы. В мире начнётся цепная реакция: другие авторитарные государства поймут, что могут добиться своих целей агрессивной войной”, такую картину рисует Подоляк.

” “Россия будет готова к настоящему миру только после того, как понесёт значительные тактические потери.”

И всё-таки война России и Украины, по мнению советника, закончится именно за столом переговоров. Другой вопрос – в какой обстановке будут вестись эти переговоры?

“Россия будет готова к настоящему миру только после того, как понесёт значительные тактические потери. Тогда она перестанет предъявлять ультиматумы и будет вынуждена прислушиваться к доводам других. Когда Украина дойдёт до своих границ, определённых в 1991 году, Россия будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор. Это единственная возможность гарантировать свободу и либеральные ценности Европы.”

Тогда бы могли появиться шансы и у второй родины Михаила Подоляка. Он родился и вырос в Украине, однако учился в Белоруссии. Там же 15 лет работал журналистом, пока его не выгнали в 2004 году.

“Поражение России даст Белоруссии возможность свободного выбора. Она может стать европейской демократией или неуправляемыми задворками России. Она ближе к Европе, чем Россия. Нынешняя политика руководства страны явно противоречит выбору самих белорусов.”