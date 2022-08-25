News in Russian

В среду исполнилось ровно полгода с того момента, как Россия напала на Украину. Журналисты HS побывали на передовой в районе Херсона.

Вернувшиеся с линии фронта украинцы отдыхают в подвале старого дома, в который попал снаряд. Леонид разговаривает с женой по телефону. Фото: Калле Копонен / HS

Когда до линии фронта остаётся буквально пара километров, водитель ускоряется до 150 км/ч по узкой двухполосной дороге.

Чем быстрее едет машина – тем сложнее в неё попасть. Мобильные телефоны переведены в режим полёта, чтобы по ним тоже было нельзя определить наше местоположение.

Порой здесь становится пугающе тихо. Жителей нет, они эвакуировались. Дома и заборы изрешечены отверстиями самого разного калибра. До российских позиций отсюда семь километров.

Несколько месяцев назад в этих краях были россияне, но украинцам удалось выбить отсюда захватчиков. Порой русские вроде бы пытаются продвинуться из Херсона в сторону Николаева, но украинская оборона держится. По крайней мере, пока...

Поговаривали, что Украина попытается отбить даже Херсон, но никакой уверенности в столь крупномасштабном контрнаступлении нет. Впрочем, на этой неделе Украина уже добилась здесь локального успеха, подорвав важный городской мост. Это значительно усложнило передвижение и обслуживание российских войск.

” Исполняется ровно полгода с момент начала российского вторжения.

Деревня рядом с линией фронта практически опустела. По словам военных, здесь осталось всего около 20 мирных жителей. Фото: Калле Копонен / HS

Многие места в районе херсонского фронта изрыты траншеями. Блокпостов становится всё больше.

На улице жарко (больше 30 градусов), каски и бронежилеты заставляют жутко потеть. Рубашка мгновенно становится мокрой.

Рота украинских солдат разместилась в разбомбленном доме на окраине села. В его крышу прилетела ракета “Град”, а одну из стен разрушил артиллерийский снаряд. Во дворе валяются остатки ракет, различный металлолом и битое стекло.

А ещё во дворе много брошенных кошек и собак, которые были предоставлены сами себе. Теперь о них заботятся солдаты. Поблизости коза жуёт сено, а в поле, говорят, есть и корова.

Идиллическая картина резко меняется, когда поблизости падает несколько ракет. Так россияне напоминают о своём существовании в канун Дня независимости Украины (он отмечается 24 августа). В этот же день исполняется ровно полгода с момент начала российского вторжения.

Коза на развалинах. Фото: Калле Копонен / HS

Российская ракета сделала большую воронку и с корнем вырвала дерево. Фото: Калле Копонен / HS

В России предполагали, что её войска просто пройдут маршем до Киева. Произошло обратное. Россия прочувствовала стойкость украинцев и единство украинской нации.

Украинская оборона оказалась русским не по зубам. Захват Киева так и остался только у них в мечтах. Россияне сосредоточили боевые действия, в основном, на юге и востоке страны.

Поэтому именно здесь, на херсонском фронте, идут сейчас самые важные для судеб Украины сражения. Если России удастся захватить Николаев, то дальше на очереди может быть Одесса и весь восток страны. Поэтому в марте Николаеву присвоили звание “город-герой Украины”

Склад в подвале. Война в жаркую погоду требует большого количества воды. Фото: Калле Копонен / HS

Мужчины на отдыхе. Фото: Калле Копонен / HS

Крышу подвала поддерживают строительные пилоны. Фото: Калле Копонен / HS

Ближе к фронту из соображений безопасности солдаты называют себя только по прозвищам или именам. Вот, например, Влад: он сидит в глубине здания и ждёт когда его отправят на передовую.

“В среду я буду отмечать День независимости Украины, расстреливая русских. Это лучший способ отпраздновать”, говорит он.

” “У наших народов нет ничего общего.”

Во дворе солдаты с прозвищами Психиатр и Капитан, узнав, что я финн, говорят, что готовы ехать в Финляндию и отвоёвывать обратно Карелию. Конечно, после победы Украины, в которой они уверены.

“Просто дайте нам оружие, и мы дойдём до Урала. Финляндии тоже пора бы Карелию вернуть”, заявляет Психиатр.

Влад планирует отметить День независимости, расстреливая русских. Фото: Калле Копонен / HS

По мнению Психиатра, Финляндии стоит задуматься над возвращением Карелии. Фото: Калле Копонен / HS

У Виктора – время отдыха. Фото: Калле Копонен / HS

“Если мы получим хотя бы на 10% больше пушек, то победа будет за нами. Это – война артиллерии”, говорит солдат, называющий себя Капитаном, во дворе дома рядом с ящиком с патронами. На ступенях соседней лестницы сушатся спортивные костюмы.

В Киеве русских называют “орками” – за те военные преступления и обычные грабежи, которые они там совершили. Здесь, в Херсоне, украинцы зовут их просто “козлами” – врага ненавидят искренне и сильно.

“В среду козлы узнают, как мы празднуем День независимости Украины, когда мы будем их отстреливать”, говорит Психиатр.

“У наших народов нет ничего общего”, добавляет Капитан.

”Мы смотрим на мир совершенно иначе и не хотим жить в дерьме. Для русских же нет ничего святого, они даже церкви сжигают. Когда Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО, они наверняка хотели прийти в Берлин и Хельсинки. Точно так же они хотят завоевать Николаев. Но этого не будет.”

Обтрёпанный молодой кот взбирается на ящики из-под снарядов. Фото: Калле Копонен / HS

Виталий стрижёт усы ножницами. Фото: Калле Копонен / HS

Есть здесь и небольшая перевязочная для нуждающихся в первой помощи. В маленькой комнате помещается всего пара кроватей. В мусорной корзине – окровавленные бинты. К зеркалу приклеены искусственные бабочки.

В основном, приходится работать с осколочными ранениями и травмами, вызванными взрывной волной, говорит медсестра Юлия. Отмечать День независимости она не планирует – слишком много работы.

“Мы, украинцы, сильные. А наши союзники за рубежом делают нас ещё сильнее. Конечно, в среду многие будут думать о Дне независимости и обо всём, что с этим связано, но лично для меня главное – это делать свою работу”, говорит Юлия.

Медсестра роты Юлия. Фото: Калле Копонен / HS

На полках - аксессуары Юлии. Фото: Калле Копонен / HS

В ротной столовой нас ждёт неожиданный сюрприз из Финляндии. Повар берёт со склада упаковку куриного сухпайка производства компании Leijonat Catering. На ней написано Made in Finland. Это государственная компания.

Бойцы, правда, расстроены, что финские продуктовые наборы скоро закончатся. На сайте Leijonat Catering написано, что компания “создаёт продукты для хорошей жизни”.

“Попросите там, в Финляндии, прислать нам побольше таких”, говорит нам ещё один украинец по имени Михаил.

Статья впервые опубликована 23.8.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.

Made in Finland. Эти сухпайки украинцам подарила Финляндия. Фото: Калле Копонен / HS

О том, как на фронте встретили День независимости Украины – читайте в HS завтра.