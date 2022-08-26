News in Russian

Журналисты HS встретили День независимости Украины вместе с украинскими военными в траншеях под Николаевом.

Николаев

Добротные украинские траншеи вырыты на глубину около двух метров. Они достаточно извилистые – это дополнительная защита от осколков. Стены ровные, а в лабиринтах траншей легко ориентироваться.

Солдаты проводят этот День независимости (24 августа) по-разному: одни дежурят на КПП у дорог, другие занимаются укреплением защитных сооружений. Из-за деревьев на гостей гавкает собака. Её прозвали Николаевом, в честь соседнего города. Фронтовой пёс дружит с солдатами.

Собаки, живущие на украинских рубежах обороны. Фото: Калле Копонен / HS

На украинской передовой, километрах в десяти от российских войск, эта среда была точно таким же днём, как и любой другой.

Однако обычной её назвать всё-таки нельзя: были выпущены предупреждения о возможной эскалации со стороны России. Ведь это День независимости Украины. А ещё– ровно шесть месяцев с начала российского вторжения.

Офицер по имени Сергей просит нас ускорить шаг. Опасность заключается в том, что российские беспилотники могут зафиксировать движение и нацелить огонь на пешеходов. Солдаты рассказывали, что чуть раньше в этот день они уже видели в небе чужой квадрокоптер.

“Если я побегу – то и вы бегите. Если я упаду – то и вы падайте”, наставляет нас Сергей.

Офицеры Сергей и Гоша общаются на позициях. Фото: Калле Копонен / HS

Василий стоит в укрытии, представляющем из себя обитую рифлёным металлом яму. Фото: Калле Копонен / HS

В землянке чувствуешь себя спокойнее. Толстые стволы деревьев прикрывают крышу, солдаты снимают с себя часть защитного обмундирования. Пожалуй, здесь даже приятно и уютно. На столе стоит блюдце с чесноком, один из военных предлагает нам кофе.

Однако чувство защищённости мигом пропадает, когда российский снаряд взрывается метрах в 50-ти от землянки.

“Это 152-миллиметровая гаубица”, солдаты привычно различают русское оружие по звуку.

Украинцы в землянке почти не реагируют на взрыв. А вот у нас упавший так близко снаряд гаубицы вызывает кучу вопросов: будут ли ещё стрелять? Куда целятся русские? Все ли целы? Кто-нибудь ранен?

Весь день и в подконтрольном Украине Николаеве, и ближе к оккупированному Россией Херсону слышна канонада. Так звучит эта война: Бум! Бум! Бум!

Иногда воет сирена воздушной тревоги. На мобильник приходит сообщение, что над Азовским морем замечены российские самолёты Ту-22. Они могут нести бомбы, которые вызывают массовые разрушения. Однако сильных взрывов со стороны города пока вроде бы не слышно.

Сохнущие берцы. Фото: Калле Копонен / HS

“К нам гости из Финляндии, которая отважно воевала против Советского Союза. Они построили линию Маннергейма. Будьте гостеприимны к финнам”, так Сергей представил нас украинским солдатам.

Им есть что рассказать об этой войне. Сергей, например, показывает в телефоне видео, на котором российский военнопленный рассказывает о себе. Говорит, что они сдались сразу после того, как их офицеры сбежали.

“Этот русский был призван в армию всего дней за 10 до того, как попал к нам в плен. Я давал ему еду и сигареты и шутил – подойдут ли ему сигареты фашиста?”, рассказывает Сергей.

“В первую очередь, русский сообщил, что у него есть жена и ребёнок. Затем сказал, что он сожалеет о российском нападении. Они все так говорят, когда попадают в плен. Своё невежество он оправдывал тем, что вся его информация основана только на данных российского телевидения. Мы называем российское ТВ “зомбоящиком.”

Как и другие украинские военные, Сергей не сообщает свою фамилию по соображениям безопасности. По этой же причине HS не публикует более подробную информацию о посещённых нами военных объектах.

За столом в землянке сидит Михаил. Он приехал на фронт совсем недавно.

“Поначалу я был немного потерян”, признаётся он.

”Например, не знал как отличить пролетающий мимо снаряд от падающего. Но сейчас я уже выучил все звуки и знаю когда нужно, к примеру, падать, чтобы защититься. Конечно, об этом нужно помнить постоянно.”

Молодой офицер Михаил. Фото: Калле Копонен / HS

Хотя на фронте Михаил недавно, ему уже довелось пережить одну очень опасную ситуацию. Крупный осколок российской бомбы пролетел всего в нескольких метрах от мужчины и застрял в дереве. В этих краях смерть может поджидать тебя на каждом углу и в любой момент.

“В День независимости мы делаем то же, что и всегда: защищаем свою родину, чтобы никто не мог прийти и захватить наши земли”, говорит Михаил.

Николаев они защищают вот уже полгода. В феврале, в самом начале войны, российские войска подошли к окраинам, но захватить город так и не сумели. Однако враг всё же близко, со стороны Херсона он постоянно обстреливает Николаев и его окрестности.

Хотя День независимости украинские солдаты на фронте не отмечали, накануне – во вторник – они всё же подняли в небо свой флаг с помощью газового баллона. Говорят, россияне пытались его сбить.

“У них ничего не получилось”, радуется один солдат.

Здесь и там на стенах и столбах украинских военных баз можно увидеть детские рисунки.

Николай перекусывает в землянке-столовой. Её стены украшены детскими рисунками. Фото: Калле Копонен / HS

“Вы – наши герои” написано на одном из них. На других изображены сложеные вместе руки или военные действия.

“Мы победим”, написал какой-то ребёнок.

В конце нашей встречи Сергей попросил передать привет финнам.

“Мы должны помнить, что Россия одинакова – и сейчас, и сто лет назад. Россия – это враг. Русские всегда завидовали своим соседям, которые жили лучше них. Европе стоит прочувствовать лозунг “Российский газ пахнет кровью”.

А ещё он продолжает размышлять о Дне независимости Украины.

“Возможно, это наш первый настоящий День независимости. Когда все маски сорваны.”

Украина провозгласила независимость в 1991 году, после чего пережила непростые времена. Общество страдает, например, от коррупции, а в 2014 году Россия оккупировала Крымский полуостров, который принадлежит Украине.

“Независимость – это ты”, гласит уличный постер в Николаеве.

Украинские траншеи. Вид снизу. Фото: Калле Копонен / HS

Солдатское бельё на просушке. Фото: Калле Копонен / HS

Статья впервые опубликована 24.8.2022.

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