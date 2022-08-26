News in Russian

Николаев
Добротные украинские траншеи вырыты на глубину около двух метров. Они достаточно извилистые – это дополнительная защита от осколков. Стены ровные, а в лабиринтах траншей легко ориентироваться.
Солдаты проводят этот День независимости (24 августа) по-разному: одни дежурят на КПП у дорог, другие занимаются укреплением защитных сооружений. Из-за деревьев на гостей гавкает собака. Её прозвали Николаевом, в честь соседнего города. Фронтовой пёс дружит с солдатами.
На украинской передовой, километрах в десяти от российских войск, эта среда была точно таким же днём, как и любой другой.
Однако обычной её назвать всё-таки нельзя: были выпущены предупреждения о возможной эскалации со стороны России. Ведь это День независимости Украины. А ещё– ровно шесть месяцев с начала российского вторжения.
Офицер по имени Сергей просит нас ускорить шаг. Опасность заключается в том, что российские беспилотники могут зафиксировать движение и нацелить огонь на пешеходов. Солдаты рассказывали, что чуть раньше в этот день они уже видели в небе чужой квадрокоптер.
“Если я побегу – то и вы бегите. Если я упаду – то и вы падайте”, наставляет нас Сергей.
В землянке чувствуешь себя спокойнее. Толстые стволы деревьев прикрывают крышу, солдаты снимают с себя часть защитного обмундирования. Пожалуй, здесь даже приятно и уютно. На столе стоит блюдце с чесноком, один из военных предлагает нам кофе.
Однако чувство защищённости мигом пропадает, когда российский снаряд взрывается метрах в 50-ти от землянки.
“Это 152-миллиметровая гаубица”, солдаты привычно различают русское оружие по звуку.
Украинцы в землянке почти не реагируют на взрыв. А вот у нас упавший так близко снаряд гаубицы вызывает кучу вопросов: будут ли ещё стрелять? Куда целятся русские? Все ли целы? Кто-нибудь ранен?
Весь день и в подконтрольном Украине Николаеве, и ближе к оккупированному Россией Херсону слышна канонада. Так звучит эта война: Бум! Бум! Бум!
Иногда воет сирена воздушной тревоги. На мобильник приходит сообщение, что над Азовским морем замечены российские самолёты Ту-22. Они могут нести бомбы, которые вызывают массовые разрушения. Однако сильных взрывов со стороны города пока вроде бы не слышно.
“К нам гости из Финляндии, которая отважно воевала против Советского Союза. Они построили линию Маннергейма. Будьте гостеприимны к финнам”, так Сергей представил нас украинским солдатам.
Им есть что рассказать об этой войне. Сергей, например, показывает в телефоне видео, на котором российский военнопленный рассказывает о себе. Говорит, что они сдались сразу после того, как их офицеры сбежали.
“Этот русский был призван в армию всего дней за 10 до того, как попал к нам в плен. Я давал ему еду и сигареты и шутил – подойдут ли ему сигареты фашиста?”, рассказывает Сергей.
“В первую очередь, русский сообщил, что у него есть жена и ребёнок. Затем сказал, что он сожалеет о российском нападении. Они все так говорят, когда попадают в плен. Своё невежество он оправдывал тем, что вся его информация основана только на данных российского телевидения. Мы называем российское ТВ “зомбоящиком.”
Как и другие украинские военные, Сергей не сообщает свою фамилию по соображениям безопасности. По этой же причине HS не публикует более подробную информацию о посещённых нами военных объектах.
За столом в землянке сидит Михаил. Он приехал на фронт совсем недавно.
“Поначалу я был немного потерян”, признаётся он.
”Например, не знал как отличить пролетающий мимо снаряд от падающего. Но сейчас я уже выучил все звуки и знаю когда нужно, к примеру, падать, чтобы защититься. Конечно, об этом нужно помнить постоянно.”
Хотя на фронте Михаил недавно, ему уже довелось пережить одну очень опасную ситуацию. Крупный осколок российской бомбы пролетел всего в нескольких метрах от мужчины и застрял в дереве. В этих краях смерть может поджидать тебя на каждом углу и в любой момент.
“В День независимости мы делаем то же, что и всегда: защищаем свою родину, чтобы никто не мог прийти и захватить наши земли”, говорит Михаил.
Николаев они защищают вот уже полгода. В феврале, в самом начале войны, российские войска подошли к окраинам, но захватить город так и не сумели. Однако враг всё же близко, со стороны Херсона он постоянно обстреливает Николаев и его окрестности.
Хотя День независимости украинские солдаты на фронте не отмечали, накануне – во вторник – они всё же подняли в небо свой флаг с помощью газового баллона. Говорят, россияне пытались его сбить.
“У них ничего не получилось”, радуется один солдат.
Здесь и там на стенах и столбах украинских военных баз можно увидеть детские рисунки.
“Вы – наши герои” написано на одном из них. На других изображены сложеные вместе руки или военные действия.
“Мы победим”, написал какой-то ребёнок.
В конце нашей встречи Сергей попросил передать привет финнам.
“Мы должны помнить, что Россия одинакова – и сейчас, и сто лет назад. Россия – это враг. Русские всегда завидовали своим соседям, которые жили лучше них. Европе стоит прочувствовать лозунг “Российский газ пахнет кровью”.
А ещё он продолжает размышлять о Дне независимости Украины.
“Возможно, это наш первый настоящий День независимости. Когда все маски сорваны.”
Украина провозгласила независимость в 1991 году, после чего пережила непростые времена. Общество страдает, например, от коррупции, а в 2014 году Россия оккупировала Крымский полуостров, который принадлежит Украине.
“Независимость – это ты”, гласит уличный постер в Николаеве.
Статья впервые опубликована 24.8.2022.
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