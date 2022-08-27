News in Russian

Украинским сапёрам хватит работы на десятилетия. Подсчитано, что ежедневно Россия выпускает около 60 000 артиллерийских снарядов. Вместе с группой сапёров недалеко от линии фронта работали и журналисты HS

Максим Кифа в сапёрной машине на пути к месту падения очередного снаряда. Фото: Калле Копонен / HS

Украинские сапёры смеются. Один из них бросает боеголовку от зенитной ракеты С-300 размером с ведро в кузов грузовика. Оказывается, это смешно. По крайней мере, с украинской точки зрения.

Бум-с!

“Это не опасно. Это модифицированный тротил под названием A-IX-1 (взрывчатое вещество, изобретённое в СССР в конце 1930-х годов, на 95% состоит из гексогена – прим. переводчика). У него даже запала больше нет”, успокаивает капитан бригады сапёров Дмитрий Захаров.

Один из мужчин раскладывает на тротуаре белое вещество, выделяющееся из ракеты. Поначалу его ошибочно принимают за ракетное топливо, перхлорат аммония. Однако тест показывает, что это не перхлорат. Вещество горит гораздо медленнее.

Игорь Калдыба, Александр Рак и Максим Кифа во дворе магазина сельскохозяйственной техники поднимают боеголовку от сбитой ракеты С-300. Николаевские сапёры ежедневно собирают в городе и окрестностях ракеты и снаряды: как целые неразорвавшиеся, так и осколки взорвавшихся. Иногда неразорвавшиеся боеприпасы уничтожают на месте. Фото: Калле Копонен / HS

Николаев находится всего в нескольких десятках километров от российских войск. Россия ежедневно расстреливает его в том числе и ракетами С-300, предназначенных вообще для поражения воздушных целей.

Стратегическое значение города велико: если россияне смогут пробиться через Николаев с востока, то дальше на очереди может быть Одесса и всё южное побережье. Для украинского государства это может быть смертельно.

Ежедневные “командировки” группы капитана Захарова в Николаев – суровая реальность этой войны. Российские ракеты постоянно падают тут и там посреди жилых кварталов.

Сапёры Николаева грузят в кузов остатки российской ракеты С-300, прилетевшей в городской сквер

Судя по гравировкам на ракетах, русские за неимением лучшего вынуждены использовать достаточно старое оружие – ещё советских времён.

По словам Захарова, самый старый снаряд, который ему довелось видеть, был изготовлен в 1973 году. Мы можем подтвердить, что несколько раз видели топливные баки от ракет производства конца 1980-х. Это были неразорвавшиеся резервуары для ракетного топлива.

Моча – это первое, что приходит на ум, когда вдыхаешь запах топливного бака ракеты С-300. В каждой ракете – огромное количество топлива. Длина только одного бака – 15 метров, а диаметр намного превышает размер коленей взрослого человека.

Александр Рак и Максим Кифа изучают части ракеты С-300. Во дворе магазина топливный бак ракеты застрял в сцепке трактора. Оттуда его извлекали сначала погрузчиком, а потом – газовым резаком. Фото: Калле Копонен / HS

Разборка деталей ракетного двигателя раскрывает увлекательные подробности.

В одном из них, например, для каких-то целей был установлен небольшой щёточный мотор типа 550 размером с кулак. Или, по крайней мере, очень на него похожий.

Такие электродвигатели используются во многих бытовых приборах. Например, в старых перфораторах. Именно поэтому западные страны и запретили поставки многих, казалось бы, абсолютно безобидных товаров во враждебные страны, такие как Северная Корея или Россия.

Игорь Калдыба и Александр Рак напрягаются, чтобы загрузить топливный бак от С-300 в грузовик. Фото: Калле Копонен / HS

“Ракета прилетела в 3 часа ночи, осколки посыпались на мой двор. Разумеется, мне страшно. Каждый вечер, ложась спать, молю бога о том, чтобы проснуться живой”, говорит подошедшая посмотреть на обломки жительница Николаева Лариса.

Лариса пришла посмотреть на российскую ракету С-300, прилетевшую накануне вечером в городской сквер. Фото: Калле Копонен / HS

Сапёр Максим Кифа только что загрузил остатки ещё одной ракеты С-300 в грузовик. Мужчина снимает бронежилет и каску и садится в УАЗик. Его майка вся мокрая от пота.

Дверная ручка микроавтобуса работает еле-еле. Когда её дёргаешь, то боишься, что она останется у тебя в руке.

Игорь Калдыба ведёт машину сапёров к месту падения следующего снаряда. Фото: Калле Копонен / HS

“Самое страшное – это реактивные кассетные бомбы с таймером”, говорит Кифа с заднего сиденья УАЗа. ”Вот почему мы всегда спрашиваем у людей – когда прилетели ракеты? Обычно встроенные в кассетные боеприпасы снаряды взрываются ещё в течение трёх дней”.

В среднем, Россия выпускает по Украине около 60 000 снарядов ежедневно.

Для сравнения. Самое крупное артиллерийское сражение на севере Европы произошло в 1944 году в районе Тали-Ихантала под Выборгом. В результате 15 суток боёв финской армии удалось остановить советское наступление.

Финны выпустили больше всего снарядов 3 июля – более 12 000. Советские войска – согласно финским оценкам – добились максимальной интенсивности 28 июня: в тот день с их стороны прилетело около 14 000 снарядов.

Когда капитан Захаров заканчивает свою рабочую смену и все снаряды вывезены из города, он хочет заниматься совершенно другими делами.

“Люблю проводить время с женой. А по выходным встречаться с друзьями и пить пиво.”

Часть сбитой ракеты С-300 в ожидании когда её увезут со двора магазина сельскохозяйственной техники. Фото: Калле Копонен / HS

Статья впервые опубликована 25.8.2022.

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