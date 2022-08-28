Известный российский оппозиционер Евгений Ройзман успел дать интервью HS незадолго до того, как был задержан.

В июле 2022 года Евгений Ройзман опубликовал в Твиттере примечательное фото. Оно было сделано в 2021-м во время одной из конференций в России. На нём Владимир Кара-Мурза, Алексей Пивоваров, Илья Яшин и сам Ройзман.

“Я один на свободе”, такой подписью сопроводил картинку бывший глава Екатеринбурга.

Кара-Мурза был арестован в апреле 2022-го, Пивоваров получил четыре года в июле 2022-го, Яшина задержали в июне 2022-го.

“Я сам был в шоке, когда увидел фотографию и осознал всё это. Все они – порядочные граждане и перспективные политики, которые любят свою страну и хотят сделать её лучше. Теперь их приговорили к тюремному заключению без всякой вины”, говорил мне Евгений Ройзман во время нашего интервью.

Оно должно было быть опубликовано в воскресенье, 28 августа 2022 года.

В минувшую среду в квартиру Ройзмана в Екатеринбурге пришли шестеро полицейских в масках. Они забрали его с собой. Политика обвиняют в неоднократном дискредитации вооружённых сил России.

Многие ожидали, что оппозиционер будет заключён под стражу. Однако в четверг суд вынес в его отношении другую меру пресечения. По своей сути она близка к домашнему аресту. Ройзман может выходить из дома и встречаться с другими людьми, но не имеет права пользоваться телефоном и интернетом.

У прокурора есть время до 29 сентября, чтобы расследовать дело.

Уже в интервью HS Евгений Ройзман сказал, что готовит семью к тому, что может оказаться за решёткой.

“Моя цель – не оказаться в тюрьме. Но молчать я не могу. Когда вы видите настоящее зло, то можете просто не участвовать в этом. Если у вас чуть больше смелости – вы можете высказывать своё мнение”.

Мы разговаривали с Ройзманом по телефону. Он ответил на наш звонок в родном Екатеринбурге.

По словам политика, в Екатеринбурге всё плохо, очень плохо. Но это ничто по сравнению с тем, что происходит в Украине.

Он рассказал нам свой афоризм, которым утешает всех россиян, которых беспокоит эта война: “Если вам кажется, что страна сошла с ума и вокруг творятся ужасные вещи, то вы нормальный. Если же вы считаете, что всё хорошо, то вам лучше обратиться к психиатру.”

59-летнего Евгения Ройзмана в России хорошо знают. Он не только бывший мэр Екатеринбурга, но и депутат Госдумы. Тоже бывший. Он бесстрашно выступал против российской агрессии в Украине и называл войну войной.

В марте Госдума приняла так называемый “закон о фейковых новостях”, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за публичную дискредитацию российской армии. По сути, это полноценная военная цензура.

Жёсткие российские законы не заставили Ройзмана замолчать. Он публиковал в Facebook антивоенные стихи и раз в неделю отвечал на вопросы зрителей в своём Youtube-канале. Его остроумные комментарии в Твиттере стали настоящим событием. Многие россияне, выступающие против войны, признавались, что они им очень нравятся.

У Ройзмана есть привычка лаконично комментировать новости российских государственных СМИ. Зачастую его твиты получают в тысячи раз больше лайков, чем исходные правительственные.

Вот несколько примеров лета 2022 года:

- В Борисоглебске установили памятный камень командиру звена Су-34 старшему лейтенанту Владимиру Фетисову, геройски погибшему при выполнении боевого задания в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Ройзман: Что он там делал? За что он погиб?

- Лавров сказал, что географические задачи спецоперации расширились.

Ройзман: Лавров забыл про собачку!.. Да-да! Про ту самую собачку, которая прежде, чем проглотить кусок, сначала примеряла его к попе - пролезет или нет.

- Путин объявил о новой эпохе в мировой истории.

Ройзман: А врачи что говорят?

Острый язык Евгения Ройзмана не остался незамеченным властями.

До нынешнего задержания ему уже были выписаны четыре административных штрафа за правонарушения во время войны. Три из них – за распространение “фейков” об армии и один – за неуважение к власти.

Поводом для последнего стал комментарий Ройзмана под официальным твитом, в котором приводилось заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что цель спецоперации – положить конец мировому доминированию США.

“И поэтому вы решили свою страну об стену ***?”, написал Ройзман.

Сейчас оппозиционеру грозит лишение свободы за повторное правонарушение, по сути, из-за одного-единственного словосочетания. Он использовал термин “вторжение в Украину”. Максимальное наказание за данное деяние – три года лишения свободы.

Участь российских оппозиционных политиков в этом году была особенно тяжёлой. Алексей Навальный продолжает оставаться в тюрьме, а многие другие - например, Любовь Соболь – уехали из страны.

Помимо Ройзмана из активных противников войны оставался на свободе и легендарный музыкант Юрий Шевчук, который произнёс со сцены в Уфе, наверное, самую крылатую фразу года: “Родина - это не ж... президента, которую надо мусолить и целовать”.

На прошлой неделе суд оштрафовал Шевчука. Многие шутили, что после этого решения родина и впрямь стала пятой точкой президента.

И Шевчук, и Ройзман – из тех людей, которые принципиально отказываются покидать Россию, несмотря на то, что это наверняка облегчило бы и их жизнь, и жизнь российских правителей.

“Я не могу позволить себе уехать”, сказал Ройзман в интервью HS. ”Это было бы дезертирством. Люди бы не стали разговаривать со мной после этого. Моя родина – это Россия. Я её люблю и не собираюсь бросать её в такой ситуации. Я знаю, что не сделал ничего плохого, и я не позволю им выкурить меня отсюда.”

Однако особо он хотел подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя осуждать и тех, кто уехал.

“Они уехали, потому что у них были причины опасаться. Жизнь здесь стала неприятной и отвратительной. Многих лишили средств к существованию. Те, кто уехал, тоже работают на благо России. Когда ситуация изменится, они будут готовы вернуться.”

Я встречался с Евгением Ройзманом лично в 2016 году, когда он работал главой Екатеринбурга. Тогда я беседовал с ним для своей будущей книги.

Я спросил его про региональную политику, поскольку он был известным противником иерархической и централизованной системы власти.

В своём ответе Ройзман обратился и к вопросам внешней политики.

“Самое главное для России – хорошие отношения с соседями”, говорил он в 2016-м.

”Украинцы сами могут справиться со своими проблемами. Мы не должны вмешиваться в их дела, а должны сосредоточиться на собственных проблемах”.

Семья Ройзманов – родом из Украины. Этим летом он сказал мне, что боится звонить своим родственникам и друзьям.

“Мне стыдно. И я не знаю как они отреагируют”.

Между русскими и украинцами возможно примирение?

“Здесь говорят об окончательном решении украинского вопроса. Это ужасная аналогия. Но в Германии сейчас снова живут евреи”, осторожно ответил Ройзман.

По его словам, в нынешней ситуации он чувствует себя бессильным.

В некоторой степени его точка зрения является про-российской. В том смысле, что он тоже считает русских и украинцев практически одним народом с одним языком.

В Украине с этим точно не согласятся.

Ройзман против того, чтобы его называли оппозиционным политиком. По его словам, в России нет ни политики, ни оппозиции.

“Вот, например, в Великобритании есть оппозиция. Она заседает в парламенте и беспощадно критикует правительство за каждую ошибку. Она может прийти к власти по итогам выборов. Оппозиция – это институт. В России её нет. Есть только несогласные, которые не боятся высказывать своё мнение.”

По мнению Ройзмана, последний настоящий оппозиционный политик России – это Алексей Навальный, который стремился к власти и девять раз пытался зарегистрировать свою партию для участия в выборах.

Сам Евгений Ройзман был депутатом Госдумы с 2003 по 2007 год как представитель партии “Справедливая Россия”. Главой Екатеринбурга он работал до 2018 года, после чего ушёл в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов мэра.

Разве ему не кажется, что он мог бы привнести ещё что-то в российскую политику?

Вот уже 20 лет работает гражданская приёмная Ройзмана. По его словам, это помогает понять проблемы простых людей и пути их решения. Он говорит, что мог бы стать неплохим депутатом екатеринбургской городской думы. А при честных выборах – его вполне могли бы избрать губернатором или мэром.

“Однако я не стремлюсь к власти. Это очень пагубная система и я не хочу быть её частью. Например, в качестве губернатора я был бы вынужден отвечать перед Путиным за результаты выборов и отправку нужного количества солдат на фронт”, сказал Евгений Ройзман в интервью HS этим летом.

Екатеринбург известен тем, что именно здесь была расстреляна семья последнего российского императора. А ещё – это родина первого президента России Бориса Ельцина. Здесь есть и музей его имени, в котором Ельцин представлен как великий демократ.

“Ельцин – важная фигура в российской истории, у которой были как хорошие, так и плохие стороны, говорил мне Ройзман в 2016-м,.

”У него была одна замечательная черта. Он держал зла на своих противников и не преследовал их. Он умел просить прощения и принимать прощение. Он сам отказался от власти.”

Яркие этапы пути Евгения Ройзмана описаны в его биографии, автором которой стал журналист Валерий Панюшкин. В юности у Ройзмана был тюремный опыт: он отсидел срок за кражу.

Сейчас он часто носит футболку с фразой “Сила в правде!”.

2013 год. Евгений Ройзман на фоне организованного им фонда во время предвыборной кампании, закончившейся его победой. Фото: Антон Буценко / Reuters

В конце 1990-х Ройзман активно боролся с наркоторговлей – был даже подставным продавцом, а также организовал клинику для наркозависимых. Впрочем, методы, которые использовались в клинике, финским стандартам не соответствовали: в частности, наркоманов во время абстинентного синдрома порой привязывали к кроватям. Однако сам Ройзман утверждает, что вылечил от наркозависимости тысячу человек.

Также Евгений Ройзман возглавляет благотворительный фонд его имени. Там, в частности, собирают деньги на хирургические операции, для бездомных, для украинских беженцев и для других нуждающихся. Любой желающий может обратиться за помощью во время еженедельных приёмов. На этих приёмах Ройзман познакомился уже с тысячами обычных горожан.

Оппозиционер также является меценатом и коллекционером произведений искусства. Cвою коллекцию образцов так называемого “наивного искусства” Ройзман принёс в дар городу.

А ещё он успевал принимать участие в легкоатлетических марафонах и искать с помощью Твиттера дома потерявшихся кошек. Также он рассказывал в социальных сетях о своей семейной жизни, что не характерно для российского политика.

По происхождению Ройзман еврей, однако он активно занимался народной уральской иконописью и даже создал более двадцати лет назад специальный музей “Невьянская икона”. Туда полицейские в среду тоже заглянули.

В интервью HS бывший мэр обратил внимание, что люди не стали сторониться его на улицах Екатеринбурга из-за его антивоенных взглядов.

“Я хожу по городу без охраны. Никто не стесняется пожать мне руку или сфотографироваться вместе. Это – мой город.”

Прекрасно знающий простых россиян Ройзман смело заявляет, что провозглашаемая властями 80-процентная поддержка войны действительности не соответствует.

“Я прекрасно вижу настроение людей. У этой кровавой авантюры нет всенародной поддержки. Аннексия Крыма вызвала эйфорию, но она быстро прошла. Сейчас войну поддерживает только горстка маргиналов. Общее настроение – тревожное. Те, кто против, молчат. Поэтому им может казаться, что нас мало. Именно к этому и стремилась пропаганда.”

Хотел Ройзман в этом интервью поговорить и о Финляндии. Он бывал там и сказал, что очень ценит эту страну.

“Финляндия ведь тоже была частью Российской Империи. Когда империя снова окрепла – она попыталась силой вернуть себе Финляндию. Украина сейчас точно в такой же ситуации.”

По мнению Ройзмана, Финляндия добилась успеха, потому что её граждане любят свою страну. Он считает, что России стоит взять Суоми в качестве примера для построения общественных институтов.

Он убеждён, что даже нынешнее руководство России не ожидает серьёзных проблем из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку уверено, что политика этих стран основана на здравом смысле и стремлении к миру.

“Многие россияне были в Финляндии и видели эту страну своими глазами. Даже если бы российское руководство захотело, оно бы не смогло вызвать в народе ненависть к Финляндии и к финнам.”

Ройзман сильно опечален из-за того, что сейчас думают о России во всём мире.

“Я хотел бы видеть свою страну вдумчивой, щедрой, образованной и гостеприимной. Чтобы её по-настоящему ценили. Я работал именно для этого. Впрочем, никто за рубежом не виноват в том, к чему мы пришли.”

Можно лишь надеяться на то, что расследование в отношении Евгения Ройзмана не приведёт его за решётку. Но даже если ему удастся избежать тюрьмы, достаточно сложно понять – как он в нынешних условиях мог бы продолжать бросать словесные вызовы российским властям.

Во время нашей беседы Ройзман сказал, что его раздражает мнение, будто россияне – это рабы, которые на всё согласны. Он напоминает, что русские за сто лет совершили аж три революции.

В Екатеринбурге на митинг за освобождение Ройзмана в среду вышли всего 30 человек. Полиция жестоко разогнала их. Один пикетчик был задержан.

И всё же есть мнение, что бывший мэр избежал предварительного заключения именно потому, что власти опасаются протестов в Екатеринбурге.

Сам Ройзман в зале суда выражал оптимизм.

“Могу сказать только одно: всё закончится хорошо. Даже не сомневайтесь! Эти времена не могут длиться вечно.”

Статья впервые опубликована 26.8.2022.

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