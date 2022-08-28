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Евгений Ройзман. Интервью накануне задержания

Известный российский оппозиционер Евгений Ройзман успел дать интервью HS незадолго до того, как был задержан.

2017 год. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман во время празднования Дня города. Фото: Максим Шеметов / Reuters

2:00

В июле 2022 года Евгений Ройзман опубликовал в Твиттере примечательное фото. Оно было сделано в 2021-м во время одной из конференций в России. На нём Владимир Кара-Мурза, Алексей Пивоваров, Илья Яшин и сам Ройзман.

“Я один на свободе”, такой подписью сопроводил картинку бывший глава Екатеринбурга.

Кара-Мурза был арестован в апреле 2022-го, Пивоваров получил четыре года в июле 2022-го, Яшина задержали в июне 2022-го.

“Я сам был в шоке, когда увидел фотографию и осознал всё это. Все они – порядочные граждане и перспективные политики, которые любят свою страну и хотят сделать её лучше. Теперь их приговорили к тюремному заключению без всякой вины”, говорил мне Евгений Ройзман во время нашего интервью.

Оно должно было быть опубликовано в воскресенье, 28 августа 2022 года.

В минувшую среду в квартиру Ройзмана в Екатеринбурге пришли шестеро полицейских в масках. Они забрали его с собой. Политика обвиняют в неоднократном дискредитации вооружённых сил России.

Многие ожидали, что оппозиционер будет заключён под стражу. Однако в четверг суд вынес в его отношении другую меру пресечения. По своей сути она близка к домашнему аресту. Ройзман может выходить из дома и встречаться с другими людьми, но не имеет права пользоваться телефоном и интернетом.

У прокурора есть время до 29 сентября, чтобы расследовать дело.

Уже в интервью HS Евгений Ройзман сказал, что готовит семью к тому, что может оказаться за решёткой.

“Моя цель – не оказаться в тюрьме. Но молчать я не могу. Когда вы видите настоящее зло, то можете просто не участвовать в этом. Если у вас чуть больше смелости – вы можете высказывать своё мнение”.

Мы разговаривали с Ройзманом по телефону. Он ответил на наш звонок в родном Екатеринбурге.

По словам политика, в Екатеринбурге всё плохо, очень плохо. Но это ничто по сравнению с тем, что происходит в Украине.

Он рассказал нам свой афоризм, которым утешает всех россиян, которых беспокоит эта война: “Если вам кажется, что страна сошла с ума и вокруг творятся ужасные вещи, то вы нормальный. Если же вы считаете, что всё хорошо, то вам лучше обратиться к психиатру.”

59-летнего Евгения Ройзмана в России хорошо знают. Он не только бывший мэр Екатеринбурга, но и депутат Госдумы. Тоже бывший. Он бесстрашно выступал против российской агрессии в Украине и называл войну войной.

В марте Госдума приняла так называемый “закон о фейковых новостях”, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за публичную дискредитацию российской армии. По сути, это полноценная военная цензура.

Жёсткие российские законы не заставили Ройзмана замолчать. Он публиковал в Facebook антивоенные стихи и раз в неделю отвечал на вопросы зрителей в своём Youtube-канале. Его остроумные комментарии в Твиттере стали настоящим событием. Многие россияне, выступающие против войны, признавались, что они им очень нравятся.

У Ройзмана есть привычка лаконично комментировать новости российских государственных СМИ. Зачастую его твиты получают в тысячи раз больше лайков, чем исходные правительственные.

Вот несколько примеров лета 2022 года:

- В Борисоглебске установили памятный камень командиру звена Су-34 старшему лейтенанту Владимиру Фетисову, геройски погибшему при выполнении боевого задания в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Ройзман: Что он там делал? За что он погиб?

- Лавров сказал, что географические задачи спецоперации расширились.

Ройзман: Лавров забыл про собачку!.. Да-да! Про ту самую собачку, которая прежде, чем проглотить кусок, сначала примеряла его к попе - пролезет или нет.

- Путин объявил о новой эпохе в мировой истории.

Ройзман: А врачи что говорят?

Острый язык Евгения Ройзмана не остался незамеченным властями.

До нынешнего задержания ему уже были выписаны четыре административных штрафа за правонарушения во время войны. Три из них – за распространение “фейков” об армии и один – за неуважение к власти.

Поводом для последнего стал комментарий Ройзмана под официальным твитом, в котором приводилось заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что цель спецоперации – положить конец мировому доминированию США.

“И поэтому вы решили свою страну об стену ***?”, написал Ройзман.

Сейчас оппозиционеру грозит лишение свободы за повторное правонарушение, по сути, из-за одного-единственного словосочетания. Он использовал термин “вторжение в Украину”. Максимальное наказание за данное деяние – три года лишения свободы.

Участь российских оппозиционных политиков в этом году была особенно тяжёлой. Алексей Навальный продолжает оставаться в тюрьме, а многие другие - например, Любовь Соболь – уехали из страны.

Помимо Ройзмана из активных противников войны оставался на свободе и легендарный музыкант Юрий Шевчук, который произнёс со сцены в Уфе, наверное, самую крылатую фразу года: “Родина - это не ж... президента, которую надо мусолить и целовать”.

На прошлой неделе суд оштрафовал Шевчука. Многие шутили, что после этого решения родина и впрямь стала пятой точкой президента.

И Шевчук, и Ройзман – из тех людей, которые принципиально отказываются покидать Россию, несмотря на то, что это наверняка облегчило бы и их жизнь, и жизнь российских правителей.

“Я не могу позволить себе уехать”, сказал Ройзман в интервью HS. ”Это было бы дезертирством. Люди бы не стали разговаривать со мной после этого. Моя родина – это Россия. Я её люблю и не собираюсь бросать её в такой ситуации. Я знаю, что не сделал ничего плохого, и я не позволю им выкурить меня отсюда.”

Однако особо он хотел подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя осуждать и тех, кто уехал.

“Они уехали, потому что у них были причины опасаться. Жизнь здесь стала неприятной и отвратительной. Многих лишили средств к существованию. Те, кто уехал, тоже работают на благо России. Когда ситуация изменится, они будут готовы вернуться.”

Я встречался с Евгением Ройзманом лично в 2016 году, когда он работал главой Екатеринбурга. Тогда я беседовал с ним для своей будущей книги.

Я спросил его про региональную политику, поскольку он был известным противником иерархической и централизованной системы власти.

В своём ответе Ройзман обратился и к вопросам внешней политики.

“Самое главное для России – хорошие отношения с соседями”, говорил он в 2016-м.

”Украинцы сами могут справиться со своими проблемами. Мы не должны вмешиваться в их дела, а должны сосредоточиться на собственных проблемах”.

Семья Ройзманов – родом из Украины. Этим летом он сказал мне, что боится звонить своим родственникам и друзьям.

“Мне стыдно. И я не знаю как они отреагируют”.

Между русскими и украинцами возможно примирение?

“Здесь говорят об окончательном решении украинского вопроса. Это ужасная аналогия. Но в Германии сейчас снова живут евреи”, осторожно ответил Ройзман.

По его словам, в нынешней ситуации он чувствует себя бессильным.

В некоторой степени его точка зрения является про-российской. В том смысле, что он тоже считает русских и украинцев практически одним народом с одним языком.

В Украине с этим точно не согласятся.

Ройзман против того, чтобы его называли оппозиционным политиком. По его словам, в России нет ни политики, ни оппозиции.

“Вот, например, в Великобритании есть оппозиция. Она заседает в парламенте и беспощадно критикует правительство за каждую ошибку. Она может прийти к власти по итогам выборов. Оппозиция – это институт. В России её нет. Есть только несогласные, которые не боятся высказывать своё мнение.”

По мнению Ройзмана, последний настоящий оппозиционный политик России – это Алексей Навальный, который стремился к власти и девять раз пытался зарегистрировать свою партию для участия в выборах.

Сам Евгений Ройзман был депутатом Госдумы с 2003 по 2007 год как представитель партии “Справедливая Россия”. Главой Екатеринбурга он работал до 2018 года, после чего ушёл в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов мэра.

Разве ему не кажется, что он мог бы привнести ещё что-то в российскую политику?

Вот уже 20 лет работает гражданская приёмная Ройзмана. По его словам, это помогает понять проблемы простых людей и пути их решения. Он говорит, что мог бы стать неплохим депутатом екатеринбургской городской думы. А при честных выборах – его вполне могли бы избрать губернатором или мэром.

“Однако я не стремлюсь к власти. Это очень пагубная система и я не хочу быть её частью. Например, в качестве губернатора я был бы вынужден отвечать перед Путиным за результаты выборов и отправку нужного количества солдат на фронт”, сказал Евгений Ройзман в интервью HS этим летом.

Екатеринбург известен тем, что именно здесь была расстреляна семья последнего российского императора. А ещё – это родина первого президента России Бориса Ельцина. Здесь есть и музей его имени, в котором Ельцин представлен как великий демократ.

“Ельцин – важная фигура в российской истории, у которой были как хорошие, так и плохие стороны, говорил мне Ройзман в 2016-м,.

”У него была одна замечательная черта. Он держал зла на своих противников и не преследовал их. Он умел просить прощения и принимать прощение. Он сам отказался от власти.”

Яркие этапы пути Евгения Ройзмана описаны в его биографии, автором которой стал журналист Валерий Панюшкин. В юности у Ройзмана был тюремный опыт: он отсидел срок за кражу.

Сейчас он часто носит футболку с фразой “Сила в правде!”.

2013 год. Евгений Ройзман на фоне организованного им фонда во время предвыборной кампании, закончившейся его победой. Фото: Антон Буценко / Reuters

В конце 1990-х Ройзман активно боролся с наркоторговлей – был даже подставным продавцом, а также организовал клинику для наркозависимых. Впрочем, методы, которые использовались в клинике, финским стандартам не соответствовали: в частности, наркоманов во время абстинентного синдрома порой привязывали к кроватям. Однако сам Ройзман утверждает, что вылечил от наркозависимости тысячу человек.

Также Евгений Ройзман возглавляет благотворительный фонд его имени. Там, в частности, собирают деньги на хирургические операции, для бездомных, для украинских беженцев и для других нуждающихся. Любой желающий может обратиться за помощью во время еженедельных приёмов. На этих приёмах Ройзман познакомился уже с тысячами обычных горожан.

Оппозиционер также является меценатом и коллекционером произведений искусства. Cвою коллекцию образцов так называемого “наивного искусства” Ройзман принёс в дар городу.

А ещё он успевал принимать участие в легкоатлетических марафонах и искать с помощью Твиттера дома потерявшихся кошек. Также он рассказывал в социальных сетях о своей семейной жизни, что не характерно для российского политика.

По происхождению Ройзман еврей, однако он активно занимался народной уральской иконописью и даже создал более двадцати лет назад специальный музей “Невьянская икона”. Туда полицейские в среду тоже заглянули.

В интервью HS бывший мэр обратил внимание, что люди не стали сторониться его на улицах Екатеринбурга из-за его антивоенных взглядов.

“Я хожу по городу без охраны. Никто не стесняется пожать мне руку или сфотографироваться вместе. Это – мой город.”

Прекрасно знающий простых россиян Ройзман смело заявляет, что провозглашаемая властями 80-процентная поддержка войны действительности не соответствует.

“Я прекрасно вижу настроение людей. У этой кровавой авантюры нет всенародной поддержки. Аннексия Крыма вызвала эйфорию, но она быстро прошла. Сейчас войну поддерживает только горстка маргиналов. Общее настроение – тревожное. Те, кто против, молчат. Поэтому им может казаться, что нас мало. Именно к этому и стремилась пропаганда.”

Хотел Ройзман в этом интервью поговорить и о Финляндии. Он бывал там и сказал, что очень ценит эту страну.

“Финляндия ведь тоже была частью Российской Империи. Когда империя снова окрепла – она попыталась силой вернуть себе Финляндию. Украина сейчас точно в такой же ситуации.”

По мнению Ройзмана, Финляндия добилась успеха, потому что её граждане любят свою страну. Он считает, что России стоит взять Суоми в качестве примера для построения общественных институтов.

Он убеждён, что даже нынешнее руководство России не ожидает серьёзных проблем из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку уверено, что политика этих стран основана на здравом смысле и стремлении к миру.

“Многие россияне были в Финляндии и видели эту страну своими глазами. Даже если бы российское руководство захотело, оно бы не смогло вызвать в народе ненависть к Финляндии и к финнам.”

Ройзман сильно опечален из-за того, что сейчас думают о России во всём мире.

“Я хотел бы видеть свою страну вдумчивой, щедрой, образованной и гостеприимной. Чтобы её по-настоящему ценили. Я работал именно для этого. Впрочем, никто за рубежом не виноват в том, к чему мы пришли.”

Можно лишь надеяться на то, что расследование в отношении Евгения Ройзмана не приведёт его за решётку. Но даже если ему удастся избежать тюрьмы, достаточно сложно понять – как он в нынешних условиях мог бы продолжать бросать словесные вызовы российским властям.

Во время нашей беседы Ройзман сказал, что его раздражает мнение, будто россияне – это рабы, которые на всё согласны. Он напоминает, что русские за сто лет совершили аж три революции.

В Екатеринбурге на митинг за освобождение Ройзмана в среду вышли всего 30 человек. Полиция жестоко разогнала их. Один пикетчик был задержан.

И всё же есть мнение, что бывший мэр избежал предварительного заключения именно потому, что власти опасаются протестов в Екатеринбурге.

Сам Ройзман в зале суда выражал оптимизм.

“Могу сказать только одно: всё закончится хорошо. Даже не сомневайтесь! Эти времена не могут длиться вечно.”

Статья впервые опубликована 26.8.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.

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Юсси Конттинен HS

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