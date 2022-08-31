Добровольцы из Чечни, воюющие на стороне Украины, готовы протестовать против России и у себя на родине.

Бойцы батальона чеченских добровольцев имени Джохара Дудаева во время учений под Киевом в прошлую субботу. Фото: Женя Савилов / AFP

Чеченские солдаты российской армии были на слуху с самого начала этой войны – они воевали и погибали на передовой. Кроме того, именно чеченцев Владимир Путин якобы послал в Киев, чтобы выследить Владимира Зеленского.

Чеченцы пылко продвигали свои боевые ”подвиги” и в Тик-токе. Правда, глава Республики Рамзан Кадыров был уличён здесь во лжи. Он опубликовал видео с полей сражений, хотя на самом деле находился в этот момент в Чечне.

Появлялась информация и о том, что чеченцев вынуждают воевать в Украине с помощью угроз и беспочвенных обвинений.

Главав Чеченской Республики Разман Кадыров во время военного парада в Грозном 9 мая. Фото: Чингис Кондаров / Reuters

О тех чеченцах, которые воюют на стороне Киева, сообщалось куда реже. Хотя по данным украинских властей, их несколько сотен.

На прошлой неделе журналисты AP побывали в тренировочном лагере под Киевом, где чеченские добровольцы готовятся к отправке на фронт. Они рассказали нашим коллегам, что просто продолжают бороться здесь против России точно так же, как они делали это у себя на родине.

После двух чеченских войн (1994–1996 и 1999–2009) официальный курс этой южной республики стал весьма про-российским а её лидер, Рамзан Кадыров, постоянно восторгается Путиным.

”Люди должны понимать, что у нас просто не было выбора, – рассказал AР чеченский доброволец с позывным “Тор”, – если русская армия выиграет эту войну, они пойдут дальше. Они никогда не остановятся. Прибалтийские страны будут следующими. Или Грузия. Или Казахстан. Путин сказал прямо и откровенно: он хочет построить советскую империю снова”.

Бойцы батальона чеченских добровольцев имени Джохара Дудаева во время учений под Киевом в прошлую пятницу. Фото: Женя Савилов / AFP

В ВСУ – два батальона чеченских добровольцев. Один носит имя Джохара Дудаева, второй – более новый – назван в честь шейха Мансура. В каждом из них, по информации украинской стороны, несколько сотен бойцов. Большая часть из них давно покинула Чечню и сейчас живёт в Западной Европе. Формировались батальоны в Дании.

На фронте чеченцы сталкиваются не только с русскими, но и со своими соотечественниками. Их они считают своими кровными врагами.

Не исключено, что война в Украине может возродить и чеченское движение сопротивления. Об этом писали, в частности, издания OC Media и Seznam Zpravy. Они сообщили о том, что пресс-секретарь батальона имени шейха Мансура и известный чеченский блогер Ислам Белокиев заявил в своём Youtube-канале о восстании, которое планируют поднять сторонники независимости Чечни.

Флаг Ичкерии в Украине. Фото: Женя Савилов / AFP

По мнению Белокиева, время сейчас самое подходящее. Ведь и силы Кадырова, и вся российская армия сейчас скована в Украине. Кроме того, радикальные методы вербовки в российские вооружённые силы вызвали недовольство среди простых чеченцев.

”Россия сейчас очень слаба, – заявил Белокиев, – поэтому мы внимательно следим за ситуацией в Украине, чтобы открыть Кавказский фронт. Мы начнём тогда, когда захотим и там, где захотим”.

Статья впервые опубликована 28.8.2022.

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