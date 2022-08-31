News in Russian

Финский военный эксперт оценивает перспективы начавшегося украинского контр­наступления. Главная цель – Херсон.

Украинскую армию, которая на этой неделе пошла в контратаку, чтобы вернуть оккупированный Херсон, ждут тяжёлые и жестокие бои, считает профессор Национального университета обороны Финляндии Янне Мякитало. Пересечённая местность затрудняет продвижение атакующих, однако может и сыграть им на руку.

“Украину ждут по-настоящему сложные 35-50 километров”, говорит Мякитало.

О начале долгожданного контр­наступления в Херсонской области Украина объявила в понедельник. Позднее Киев заявил, что ВСУ удалось прорвать первую линию российской обороны сразу в трёх местах.

В своём традиционном вечернем видео­обращении Владимир Зеленский посоветовал российской армии отступать и поскорее.

“Если они хотят выжить – российским военным пора бежать. Уезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций.”

Анонимный источник в украинской армии сообщил CNN, что первой целью контрнаступления было село Правдино, которое находится недалеко от автодороги Николаев-Херсон, в 20 с небольшим километрах от херсонского аэропорта.

“Мы ударили по силам ДНР и ЛНР [охранявшим Правдино] и они обратились в бегство. Вслед за ними побежали и регулярные части российской армии”, сказал украинский источник.

Янне Мякитало обращает внимание на то, что местность в этих краях к западу от Днепра действительно сложная. На юге – непроходимый район, состоящий из водоёмов и болот, а вокруг Херсона – множество ирригационных каналов и притоков Днепра.

Крупнейший приток Ингулец впадает в могучую реку к северо-востоку от Херсона. Болота и Ингулец образуют настоящую воронку для многочисленных российских войск, отступающих со стороны Правдино. А вот ближе к Херсону – значительно больше жилых массивов, из чего уже Россия может попробовать извлечь определённую выгоду.

Впрочем, возможная “херсонская воронка” наверняка сможет принести пользу украинцам.

“Для украинских ракетчиков откроются жирные цели”, говорит Мякитало.

Генштаб РФ подтвердил, что Украина пыталась в трёх точках прорвать линию фронта в Херсонской области, однако в Москве утверждают, что все атаки удалось отразить. Российские информ-агентства ТАСС и РБК со ссылкой на Министерство обороны сообщили о крупных потерях украинской стороны: 560 солдат, 26 танков и два истребителя.

CNN, в свою очередь, заявляет о том, что четыре населённых пункта, включая Правдино, в понедельник были освобождены.

Военный историк Эмиль Кастехельми, который следит за нынешней войной, сообщил в Твиттере, что Украина наверняка освободила, как минимум, посёлок Сухой Ставок, который находится примерно в середине 200-километровой линии фронта на западном берегу Днепра.

По всем признакам, украинское контр­наступление поддерживается массированным артиллерийским и ракетным огнём. Установленное Кремлём правительство Херсона сообщило о взрывах в городе. Также Россия подтверждает обстрелы Новой Каховки, которая была захвачена ею в самом начале войны.

О регулярных обстрелах своего города, начиная с воскресенья, сообщают российским СМИ и представители администрации Берислава (тоже назначенные Москвой).

После начала контрнаступления Украина минимизировала публичное информирование о ситуации на фронтах. Более того, в утренней сводке Генштаба вообще ничего не сообщалось о событиях в Херсонской области.

Профессор Янне Мякитало напоминает, что это может быть своего рода информационной игрой со стороны Украины, поэтому возможны самые разные сюрпризы. В частности, он рекомендует пристально следить за развитием событий на Донбассе.

Украину в любом случае нельзя недооценивать, убеждён Мякитало. На прошлой неделе российское оппозиционное издание “Важные истории” сообщило со ссылкой на неназваные источники в российском Генштабе, что там оценивают нынешнюю численность ВСУ уже в 700 тысяч человек.

Финский военный эксперт считает такую оценку близкой к реальности, даже несмотря на то, что всеобщая воинская повинность была отменена в этой стране сразу после обретения независимости.

До начала февральского вторжения Украина заявляла, что численность её войскового резерва составляет 900 тысяч человек. Самые молодые из них – это призывники, прошедшие обучение в течение последних пяти лет. После оккупации Крыма и начала войны на востоке страны резерв начал переподготовку.

“А в последние полгода у них была возможность тренироваться ещё больше”, добавляет Мякитало.

Российские войска форсировали Днепр и оккупировали Херсон в самые первые дни войны. Город был объявлен захваченным через неделю после начала вторжения, а россияне продвинулись затем далеко на запад.

Первые контратаки Украины начались уже в конце марта. Некоторые районы западнее Херсона и южнее Кривого Рога были отбиты. О генеральном контрнаступлении на Херсон говорилось всё лето.

Перед началом атаки Украина разбомбила все три моста через Днепр, сделав их непригодными для использования. Россия пыталась обеспечить сопровождение своих войск с помощью понтонных мостов. За последние пару недель агрессору, по всей видимости, удалось перебросить некоторое количество дополнительных сил для защиты Херсона.

Статья впервые опубликована 30.8.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.