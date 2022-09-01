News in Russian

Упрощенный визовый режим между ЕС и Россией будет заморожен.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во вторник и в среду участвовал в совещаниях глав МИД Евросоюза в Праге. Фото: Томас Ткачик / Zuma

Совещание глав МИД стран-членов ЕС продолжилось в Праге в среду. На пресс-конференции после его окончания глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры договорились о приостановке действия соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.

Встреча носила неформальный характер, поэтому здесь министры могли лишь выразить свою общую поддержку данного решения.

“Это значительно сократит количество новых виз, т.к. процесс подачи документов станет более сложным и длительным”, сказал Боррель.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал, что все необходимые правовые изменения для ратификации данного решения будут внесены в течение ближайших недель.

Соглашение об упрощении визового режима было заключено в 2007 году для развития взаимодействия между гражданами ЕС и России. Оно касалось процедуры получения краткосрочных виз. Нынешняя приостановка означает, что теперь получить визу гражданам России будет значительно сложнее.

По словам Борреля, “заморозка” – это совместная акция всех стран Евросоюза, призванная остановить “визовый шоппинг” россиян. Выдача туристических виз вызывает особое раздражение в странах, граничащих с Россией.

Жозеп Боррель обратил внимание на то, что с середины июля количество пересечений границы России и соседних стран значительно возросло. По мнению главы европейской дипломатии, это уже становится угрозой безопасности для этих стран.

“Более того, мы видим, что многие россияне путешествуют на отдых и за покупками, как будто в Украине не бушует война”, добавил он.

Финляндия ранее уже приняла решение сократить количество туристических виз для россиян в 10 раз. Оно вступает в силу в начале сентября. На встрече глав МИД Хаависто сказал, что пока другие всё ещё раздумывали над ситуацией, у Финляндии уже была готовая модель решения проблемы туристических виз. По словам Хаависто, многие министры даже не знали о реальных цифрах количества пересечений границы.

“В ходе обсуждения стало понятно, что многие министры осознали, что речь идёт о достаточно больших объёмах”, сказал Хаависто во время пресс-конференции.

На вопрос о том, может ли осенью возникнуть необходимость в дальнейшем ужесточении визовой политики, министр иностранных дел Суоми прямо не ответил. Однако, по его словам, необходимо следить за тем, чтобы не складывалась ситуация, при которой один сосед России пропускал бы людей через свою границу, а другой, наоборот, держал её закрытой.

“Если какая-то из стран ЕС полностью запретит пересечение своей границы, то и мы не хотели бы занимать промежуточную позицию”, сказал Пекка Хаависто.

Вместе с тем, цель состоит в том, чтобы выдача отдельных индивидуальных виз продолжалась.

“Мы не хотим рвать отношения с русскими, которые против войны”, заявил Боррель.

Германия и Франция ранее также говорили о том, что новые правила выдачи виз не должны мешать россиянам, выступающим против войны, переехать в зону ЕС.

Хаависто, например, выделил в этой связи российскую оппозицию и критически настроенных журналистов. Обычно посольства их и так знают, что упрощает выдачу виз в данных конкретных случаях.

Жозеп Боррель рассказал, что уже выданные к настоящему моменту визы тоже вызвали дискуссию на встрече глав МИД. И добавил, что решение этого вопроса было решено вынести на обсуждение Европейской комиссии. Оно тоже должно быть общим для всего Евросоюза.

По словам Хаависто, аннулирование уже выданных виз может стать очень сложным процессом с точки зрения действующего законодательства. Ведь оно подразумевает, что данная процедура возможна только в отношении лиц, которые подозреваются в преступном умысле или представляют явную угрозу безопасности. Каждый прецедент аннулирования визы должен рассматриваться индивидуально. Вместе с тем, Хаависто напомнил, что срок действия всех ранее выданных виз постепенно истекает.

Среди прочего, министры иностранных дел Евросоюза договорились о том, что не будут признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях.

Пекка Хаависто добавил, что на встрече обсуждались и отношения между Евросоюзом и Африкой, главный вопрос которых – как призвать африканские государства к совместному осуждению войны, развязанной Россией.

Статья впервые опубликована 31.8.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.