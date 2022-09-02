News in Russian

На этой неделе в Лапландии проходят совместные финско-шведские учения. Руководят ими финские военные.

Шведские войска прибыли из Хапаранды (Швеция) в Торнио (Финляндия) в прошлую субботу. Фото: Макс Сюрьяла / ВС Финляндии

В Лапландии проходят учения. На них шведские и финские военные впервые смогли на практике опробовать – насколько быстро шведские войска могут быть переброшены на территорию Финляндии в боевых условиях.

Главная цель учений под названием “Vigilant Knife” – повысить тактическую и техническую совместимость вооружённых сил двух стран, а также расширить возможности Финляндии принимать у себя на севере шведские сухопутные войска.

Учения проходят с 29 августа по 2 сентября в районе Рованиеми и Роваярви. В них принимают участие около 800 шведских, около 1000 финских и чуть более 80 британских военных.

По словам бригадного генерала Ману Туоминена, командира бригады Кайнуу ВС Финляндии, в ходе учений можно будет оценить реальную совместимость войск.

“Подготовка была очень скоротечной”, рассказал он. ”Обычно такие международные учения готовятся года полтора, а сейчас у нас было на это всего несколько дней. В прошлый четверг шведские войска получили подготовленный нами приказ о перегруппировке, а уже в субботу перешли границу. До этого подразделение готовилось к переброске в Швеции.”

Ещё одна особенность нынешних учений заключается в том, что Швеция передала свои подразделения, участвующие в них, командованию сухопутных сил Финляндии.

По сценарию учений, шведским войскам будет отдан приказ об атаке на условного противника, занимающего оборону. Туоминен подчеркнул, что никакие названия реально существующих стран во время учений не используются.

“У нас на севере никогда не было такого количества шведских войск. Шведы передали нам их, и мы взяли их под своё командование”, сказал бригадный генерал.

”Сейчас мы проверяем наши расчёты на практике, а также выясняем – соответствует ли совместимость войск должному уровню. Всё идёт по плану.”

С финской стороны в учениях принимают участие бригада егерей, бригада Кайнуу и Карельская бригада. Эти учения – часть более крупной учебной операции по отработке международного военного взаимодействия этим летом.

Шведский солдат на учениях в Лапландии. Фото: Лееви Кейнянен / ВС Финляндии

Министр обороны Швеции Петер Хультквист (слева) и министр обороны Финляндии Антти Кайкконен общаются с бригадным генералом Ману Туоминеном во время совместных учений “Недремлющий нож” в понедельник. Фото: Сату Хуийянен / ВС Финляндии

Статья впервые опубликована 30.8.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.