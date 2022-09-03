News in Russian

Только отступление российских войск из Херсонской области может спасти ситуацию в городе, в котором до войны проживало около полумиллиона человек.

После начала войны насосная станция в Херсонской области была повреждена и Николаев долгое время оставался вообще без воды. Фото: Калле Копонен / HS

Николаев

Если открыть обычный водопроводный кран в Николаеве, то вас ждёт сюрприз. Неприятный.

Вода солёная на вкус, а по цвету напоминает жидкий кофе. Унитаз выглядит так, будто его никогда не смывают, а если принять душ, то волосы станут кучерявыми из-за концентрации соли и ржавчины.

Коричневый налёт в раковине явно сигнализирует о тех проблемах, с которыми ещё только предстоит столкнуться.

Вода из-под крана в Николаеве не пригодна ни для питья, ни для мытья. Фото: Калле Копонен / HS

Все основные городские трубы, насосы и системы коммунального водоснабжения уже разрушены из-за коррозии, вызванной солью. Менять нужно абсолютно всё, а в таком крупном городе, как Николаев, это будет явно недёшево.

Виновата в этой ситуации Россия. Именно она разрушила систему водоснабжение Николаева ещё в апреле.

28 августа 2022 года. Николаев. Скважина с питьевой водой и ремонт трубопроводов в городе.

Вода поступала в Николаев из Днепра по двум трубам диаметром 140 сантиметров каждая. При этом, водозаборные сооружения на реке находились в Херсонской области. Украинцы несколько раз пытались договориться с россиянами о прекращении огня для ремонта труб, но все просьбы были отклонены. Повреждённые трубы находятся к северо-западу от Херсона. Эту территорию сейчас контролирует Россия.

Захватчики безжалостно пользуются ситуацией: России выгодно создать невыносимые условия для мирного населения, поскольку она стремится оккупировать не только сам Николаев, но и всё черноморское побережье Украины.

После того как Россия взорвала местный водопровод, Николаев несколько недель оставался вообще без воды.

Руководителям региона пришлось выбирать из двух зол: либо жить без воды, либо подвести воду из реки Южный Буг, текущей возле города. Проблема с этой рекой в том, что вода здесь слишком солёная. В итоге было принято решение закачать в городские трубы солёную воду.

“Насколько нам известно, никто в мире так никогда не делал. Но у нас не было выбора”, рассказал на прошлой неделе генеральный директор городского Водоканала Борис Дуденко.

Руководитель Водокнала Николаева Борис Дуденко. Фото: Калле Копонен / HS

До начала февральского вторжения в Николаеве проживало почти полмиллиона человек. Сейчас население сократилось примерно вдвое.

В советское время Николаев был закрытым городом, так как здесь, располагался, в частности судостроительный завод, производивший военные корабли. Примечательно, что именно в Николаеве был построен и спущен на воду ракетный крейсер “Москва” – флагман Черноморского флота, потопленный украинскими войсками в этом апреле. Среди жителей старшего поколения до сих пор можно наблюдать привычки тех времён – не все готовы общаться с иностранцами.

Оставшимся в городе жителям война ежедневно напоминает о себе сиренами воздушной тревоги и громкими взрывами – это российские ракеты и снаряды утюжат украинские позиции со стороны Херсона.

Павел и Зинаида Пахомовы покупают воду в уличном автомате. Фото: Калле Копонен / HS

А ещё о войне напоминает необходимость ежедневно доставать чистую воду. Тем или иным способом.

В городе есть несколько скважин, к которым украинцы приходят со своими канистрами, вёдрами и алюминиевыми бидонами для молока. Используются любые ёмкости, которые только можно достать.

Транспортируют их тоже по-разному. Самый распространённый способ – перевозка бутылок на тележках. А один из горожан за неимением лучшего приспособил для этого инвалидную коляску.

Виктор стоит в очереди за водой с жёлтым ведром и молочным бидоном. Фото: Калле Копонен / HS

На одной из точек водоснабжения, которую поддерживает Красный крест, мы познакомились с пенсионером Виктором, который пришёл сюда с соседней улицы. В его руках – ведро и молочный бидон.

А разве удобно носить воду в вёдрах? Она же может в любой момент расплескаться...

“Не расплескается. Я привык носить воду в вёдрах ещё с советских времён. Детьми мы именно так таскали воду с улицы”, отвечал Виктор. И продолжал: “То, что течёт у нас из крана – это не вода, а какая-то непонятная жидкость”.

Впрочем, Виктору ещё повезло. Они с женой живут совсем рядом со скважиной. А преимущество собственного дома и участка заключается в том, что можно собирать в баки дождевую воду.

Когда мы спрашиваем Виктора, что он думает про русских, которые разрушили городской водопровод, тот замолкает.

“Это серьёзный вопрос. К сожалению, не могу на него ответить”, говорит он после некоторой паузы и уходит прочь.

Другая местная жительница, Ольга Сусленко, признаётся, что ей очень повезло: стиркой белья занимается её муж. Стирать в солёной родниковой воде сложно, а не испортить белую одежду вообще практически невозможно: она обязательно станет ржаво-красной.

“Белую одежду мы стираем только руками. А душ я принимаю с помощью питьевой воды”, рассказывает Сусленко.

”Боюсь того, что принесёт нам зима.”

Помимо точек получения воды у горожан есть и другие варианты.

Трамвай, в котором горожане также могут набрать воды. Фото: Калле Копонен / HS

По городу ездит трамвай, останавливаясь, чтобы раздать воду из цистерн. Ещё вода продаётся в магазинах. Также существуют специальные автоматы, где наполнить бутылки можно относительно недорого. 6 литров воды в автомате будут стоить около 10 евроцентов. В магазинах – в десять раз дороже.

Во многих местах города уже можно увидеть результаты воздействия коррозии на трубопроводы. Ремонтные работы ведутся постоянно. Но масштаб проблемы такой, что устранить успевают только самые серьёзные неполадки. На этих работах задействовано много старой советской техники, например, тракторы МАЗ.

Ремонтная бригада водоканала раскапывает улицу в поисках протечки магистральной трубы. Фото: Калле Копонен / HS

“Наши расходы постоянно растут, а доходы уменьшаются. Мы работаем как пожарная команда и можем потушить только самые сильные возгорания”, объясняет начальник Водоканала Борис Дуденко.

По его словам, в Николаеве предпринимались лихорадочные попытки решить “водную проблему”, но ни одного надёжного варианта найдено не было. Только отступление российских войск из Херсонской области может спасти ситуацию. Тогда трубы можно будет наконец починить. Подземных вод для нужд всего города всё равно не хватит.

“Использование солёной воды приведёт к огромным проблемам – вся инфраструктура системы водоснабжения будет нуждаться в обновлении. Ремонт будет очень дорогим и долгим. Это будет серьёзным вызовом не только для данного региона, но и для всей Украины”, говорит Дуденко.

И описывает действия России так: “Это – гуманитарный терроризм”.

Из-за войны население Николаева сократилось примерно вдвое. Осталось много пожилых людей, которым теперь приходится самостоятельно доставлять воду в свои дома. Фото: Калле Копонен / HS

Статья впервые опубликована 31.8.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.