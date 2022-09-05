News in Russian

Сражения идут жестокие, но информации о них так мало, что анализ ситуации, в лучшем случае, делается лишь на догадках, имеющих хоть какое-то обоснование.

Потревоженные взрывами птицы в Николаеве в последний день августа. Именно отсюда Украина начала контрнаступление для освобождения Херсона. Фото: Димитар Дилкофф / AFP

Украинские войска продолжают контрнаступление в районе Херсона. Его цель – освободить город, оккупированный россиянами в самом начале вторжения и переломить тем самым ход этой войны до наступления зимних холодов.

Несмотря на очень скудную информацию о результатах тяжёлых боёв, понятно, что наступление имеет исключительно важное значение. Успех Украины, который проявится со временем, покажет – как эта война может протекать в будущем, а следовательно, сформирует дальнейшую тактику и стратегию.

Кроме того, Херсон – это единственный большой город, который России удалось захватить в стратегически важном районе на западном берегу Днепра. Его освобождение будет иметь большое психологическое значение.

Конечно, продвижение украинских войск очень важно. Однако Запад должен быть не просто сторонним наблюдателем, который переживает за Украину и надеется, что всё будет хорошо. Нужна конкретная поддержка. А для страны, которая подверглась военному нападению, такой поддержкой, разумеется, является оружие. Поэтому очень хорошо, что в четверг Финляндия приняла решение предоставить Украине очередную порцию военной помощи. Конечно, уровень финской помощи отличается от поддержки некоторых других стран. Но это объясняется тем, что территориальное положение Суоми заставляет её заботиться и о собственных ресурсах.

Сейчас в Херсоне в очередной раз проявляется беспощадность России, развязавшей эту агрессивную войну. Российские оккупационные власти и созданное ими марионеточное правительство готовят в регионе “референдум” о присоединении к России. Организованное под дулами пистолетом “голосование” может стать не только абсолютным фарсом, но и частью российской пропаганды.

Пропаганда хорошо проявляется и в ситуации вокруг Запорожской АЭС на южном берегу Днепра, окрестности которой были оккупированы в марте. После этого Россия сделала территорию крупнейшей в Европе АЭС своей военной базой. Это весьма удобно, ведь Украина не сможет атаковать атомную электростанцию, не подвергнув всё вокруг серьёзной опасности.

Россия допустила на прошлой неделе инспекторов МАГАТЭ на АЭС, совершив, таким образом, вроде бы ответственный поступок. Однако делать из атомной станции крепость – в высшей степени безответственно. К тому же, Россию очень устраивает то обстоятельство, что внимание всего мира приковано сейчас именно к Запорожской АЭС, а не к другим российским поступкам в Украине. Вот и появляются якобы небрежные заявления отдельных российских представителей о возможном попадании радиации в воздух Евросоюза.

У украинцев чрезвычайная воля к сопротивлению. Большинство граждан этой страны не хотят жить под властью России.

“Восточная Украина даёт украинцам наглядное представление о том, что будет на оккупированных Россией территориях. Развития там нет. У России нет политической или экономической модели, которая могла бы обрести сторонников. Она может действовать только силой”, рассказала бывший посол Финляндии в Киеве Пяйви Лайне в интервью HS.

Вот так. Кроме того, зверства, которые раскрылись, например, после отступления русских из Бучи, для многих стали настоящим прозрением: стало ясно, что альтернатив быть не может, нужно сражаться.

Однако доблестная оборона и героизм украинцев не должны заслонять важный факт: несмотря на все потери, у России хватит вооружений на годы войны. На Западе понимают опасность переключения внимания общественности на бытовые темы и уходе украинских событий на второй план. С другой стороны, и излишний оптимизм таит в себе опасность. Украинские успехи - это прекрасно, но впереди всё равно долгая и трудная битва. И это ещё в лучшем случае.

На юге идут тяжёлые бои. В них гибнут украинские мужчины. Украине нужна помощь и оружие.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 3.9.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.