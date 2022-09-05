News in Russian

В интервью Yle глава финского МИД оценил перспективы продолжающейся энергетической войны и рассказал о том, на какие уловки идут россияне, чтобы получить Шенгенские визы.

В интервью Yle министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал, что процесс сокращения туристических виз для россиян идёт в соответствии с планом. Новая система приёма заявлений заработала в четверг, 1 сентября.

“Квоты на туристические визы уже заполнены, их забронировали очень быстро. Впрочем, для индивидуальных виз по учёбе или семейным обстоятельствам слоты ещё есть. Те, кто хочет ехать в Финляндию на этих основаниях, могут это сделать.”

Также министр обратил внимание на то, что участились случаи разделения права на финскую недвижимость между несколькими людьми. Собственники могут пересекать границу, так как право на недвижимость позволяет им ехать в страну, например, для того, чтобы обслуживать имущество.

“Безусловно, одна из целей такой практики – получение виз на данном основании”, считает Хаависто.

Энергетическая война в мире уже идёт и влияет она прежде всего на цены на энергоносители, сообщил министр. Что, в свою очередь, повышает риск раскола среди членов Евросоюза.

“На мой взгляд, единство ЕС имеет огромное значение в этой ситуации, поэтому необходимо прилагать усилия для совместного решения энергетических вопросов”, уверен Пекка Хаависто.

”Да, [ослабление единства в ЕС] возможно. Во время введения нефтяных санкций мы уже наблюдали, что страны, имеющие прямой нефтепровод, были из-за этого выведены за рамки соглашения. По этой же причине было очень сложно добиться газовых санкций или запрета на импорт газа.”

Хаависто высоко ценит решение стран “Большой семёрки” установить потолок цен на российскую нефть, но считает, что это может привести к контрмерам со стороны Москвы. Одним из таких шагов уже можно, пожалуй, считать приостановку работу газопровода “Северный поток - 1”.

“Россия заявляла, что контрмеры будут. Я не знаю – является ли это одной из таких мер или на то есть другие причины. Между всем этим существует определённая неприятная симметрия.”

Тем временем, Финляндия направляет Украине очередную порцию помощи, в том числе и в части вооружений. В интервью министр иностранных дел не уточнил какая именно военная помощь будет оказана. Однако сказал, что речь идёт о “мощном оборудовании”.

Статья впервые опубликована 3.9.2022.

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