News in Russian

Своим мнением о текущей ситуации в России в авторской колонке HS делится один из самых знаменитых финских писателей современности Яри Терво.

Сердобольные западные умы всё лето беспокоились об ужесточении визового режима для россиян. Они говорили, что из России побегут милые бабушки к своим родственникам, а также отважные диссиденты, которые спасаются от путинских гонений. Как же мы можем лишить их такой возможности?

По туристическим визам и под вымышленными именами прибыли на Запад и Александр Мишкин с Анатолием Чепигой. Офицеры ГРУ. Их целью было убийство бывшего агента КГБ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. Скрипалей отравили ядом “новичок”, но они выжили. Была одна случайная жертва. В интервью российскому СМИ офицеры ГРУ рассказывали, что приезжали посмотреть на Солсберийский собор.

Так почему же нам и впрямь не позволить русским идти сюда, на Запад, толпами? Тогда они смогут получать о войне в Украине достоверную информацию, а не враньё Путина. Они вернутся в Россию и поделятся этим знанием. Российское общество изменится.

Не изменится. Уже пытались. Пытались буквально до прошлой недели, когда Финляндия приостановила выдачу виз россиянам. Министры иностранных дел других стран Евросоюза придерживались той же линии.

В 2007 году ЕС и Россия подписали договор об упрощённом визовом режиме. Замысел западных демократий заключался в том, чтобы убедить россиян в преимуществах либеральной системы на основании одного лишь факта её существования. Ведь на Западе есть свобода слова. На Западе семьи рабочего класса живут в достатке: имеют машину и летают летом в отпуск.

Как в российском обществе восприняли усиление западного влияния? Вот краткое перечисление: на Грузию напали, СМИ замолчали, Крым захватили, Восточную Украину тоже, а зимой 2022 года напали на Украину по всей её территории. Путин убивал своих оппонентов. Он короновал сам себя диктатором, который будет править как минимум до 2036 года.

Вот результат расширения взаимодействия между Западом и Востоком в 2007-2022 годах. Не бабушки. Не диссиденты. Не демократия. Не свобода слова. Только преследования, притеснения, убийства...

В России популярна пословица “Царь хороший, бояре плохие”. В своё время она означала, что царское окружение и дворяне истязали народ. А вот сам царь был, конечно, добрым. До недавних пор Запад действовал согласно придуманной им же пословице: “Царь плохой, народ невиновен”.

Немцам не сошли с рук преступления против человечности. Они до сих пор стыдятся и несут бремя нацистских зверств. И именно так и должно быть.

Россия же собственные преступления даже не расследует. Сталина называют одним из величайших русских. Ну, или почти. Представьте, какой бы разразился международный скандал, если бы Гитлера признали одним из величайших немцев.

Советский Союз и Россия виновны в убийствах десятках миллионов людей за последнее столетие. Причём, большая часть жертв были русскими.

А вот русский народ остаётся невиновным год за годом. Он ничего не слышал. Он ничего не видел. Он очевидец, вот только слепой. Он ничего не знает о преступлениях. Так удобнее.

На Западе боязливо не хотели усложнять жизнь простых россиян ограничением виз. Это лицемерие высшей степени. Зачем тогда нужны экономические санкции? Когда российская экономика начнёт обрушаться – кого это коснётся? Миллиардера или обычного гражданина?

И экономические санкции, и ужесточение визового режима призваны усложнить жизнь рядовых россиян. В противном случае в России ничего не изменится.

И, конечно, россияне знают, что происходит в Украине. Их страна убивает невинных людей и обвиняет в преступлениях своих жертв. Как всегда.

Статья впервые опубликована 4.9.2022.

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