News in Russian

Военное сотрудничество России с Ираном и КНДР говорит о “весьма сложной” ситуации в стране

Военный эксперт считает, что поставки оружия из этих стран могут удовлетворить насущные потребности России, но не смогут повлиять на исход всей войны. Впрочем, в долгосрочной перспективе сотрудничество с Ираном и КНДР может оказаться плодотворным.

Похоже, что Россия приобретает сейчас новую военную технику у третьих стран, которые прекрасно осведомлены о западных санкциях.

Согласно недавно опубликованным данным американской разведки, Кремль заключил с КНДР многомиллионное соглашение на поставку артиллерийских снарядов и ракет. Ранее сообщалось о том, что Иран продал России несколько беспилотных летательных аппаратов, первая партия которых уже поступила к заказчику. Информацию о российских сделках в сфере вооружений опубликовала газета The New York Times.

Военная промышленность России сама по себе весьма обширна. Страна занимает второе место в мире по экспорту вооружений. Здесь существует давняя традиция самостоятельно обеспечивать себя оружием. На это обращает внимание подполковник Национального университета обороны Финляндии Симо Песу, который возглавляет группу исследователей, изучающих Россию.

“Закупка оружия и боеприпасов у Ирана и Северной Кореи говорит о том, что у России налицо недостаток, и ситуация весьма сложная”, говорит он.

Северокорейская артиллерия во время учений 2020 года. Фото предоставлено Центральным телеграфным агентством КНДР. Фото: KCNA / Reuters

Источник журналистов The New York Times в официальных структурах США и вовсе называет эту ситуацию признаком отчаяния Кремля. К тому же, покупка любого оружия у диктатуры Ким Чен Ына – прямое нарушение резолюций ООН.

Необходимость приобретать вооружения за рубежом возникает либо из-за проблем с производством, либо из-за острой необходимости. В случае с Россией, речь, по всей видимости идёт и о том, и о другом: вторжение в Украину привело к значительным потерям в технике, которые необходимо восполнять. В то же время западные санкции затрудняют приобретение технологий и компонентов, столь необходимых сейчас военной промышленности России.

Во вторник издание Politico написало о том, что самую острую нужду она испытывает сейчас в микросхемах и электронике. Некоторые из этих компонентов, необходимых для изготовления вооружений, Россия сама не создаёт.

“В наследство от СССР России достались неразвитые отрасли промышленности. Такие, например, как производство полупроводников и машиностроение”, объясняет Симо Песу.

По информации Politico, Украина сформировала целый список текущих российских военных закупок и представила его мировому сообществу в виде предупреждения. В этом списке трансформаторы, полупроводники, соединители и другие компоненты вооружений, продажей которых занимаются американские, европейские и азиатские компании. Руководство Украины призывает не оказывать России подобную технологическую помощь.

Российские солдаты несут хлеб во время учений “Восток-2022”. В них принимает участие более 50 тысяч военнослужащих и несколько про-российских стран, включая Китай. 6 сентября 2022 года. Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP

В затяжной войне Иран и КНДР, по мнению Песу, становятся для России вполне “естественными партнёрами”. Все эти государства имеют большой опыт сотрудничества в условиях международных санкций.

Их нынешнее взаимодействие наверняка выгодно всем сторонам. Ведь для Ирана и Северной Кореи Россия обладает сильной экономикой и значительными производственными мощностями. Сами эти страны, в свою очередь, знают, как организовать экономику и наладить производство оружия в условиях санкций.

“В то же время, обращение к Ирану и КНДР означает, что Китай не испытывал большого желания сотрудничать [с Россией] напрямую”, считает финский военный эксперт.

У Китая тесные отношения с Россией, страны проводят совместные военные учения. Однако Китай – серьёзный игрок на международном рынке, поэтому там опасаются, что экспорт вооружений повлечёт за собой санкции. Китаю есть что терять. В отличие от Ирана и КНДР, которые и так сильно изолированы.

Считается, что Иран поставит в Россию несколько сотен беспилотников, в то время как Северная Корея в основном займётся боеприпасами. Однако детали сделок засекречены.

У Ирана – сильная программа по производству беспилотных летательных аппаратов. Он и его союзники успешно применяют эту технику в своих операциях. Официальные источники в США считают, что Россия может использовать иранские беспилотники для ведения радиоэлектронной борьбы, авиаударов и обнаружения стратегических целей на территории Украины.

Во время августовских учений иранская армия запускала беспилотники и с палубы корабля. Фото: Пресс-служба ВС Ирана / ZUMA

Также Симо Песу обращает внимание на то, что возможности военной промышленности Северной Кореи прекрасно известны России ещё со времён Советского Союза, который десятилетиями сотрудничал с КНДР в этой области.

Тем не менее, подполковник ВС Финляндии считает, что новые оружейные сделки смогут лишь удовлетворить самые насущные потребности России. А вот их влияние на общий ход войны весьма ограничено.

“Боеприпасы, отдельные установки и несколько сотен дронов облегчат проблемы ближайших месяцев, но не решат войну”, говорит Песу.

Впрочем, в долгосрочной перспективе сотрудничество с Ираном и Северной Кореей может принести России пользу. Обе эти страны в последние годы активно развивали свою военную промышленность, хотя из-за санкций они испытывали большие сложности с получением отдельных компонентов.

“России необходимо углублять отношения с Ираном и Северной Кореей. Тогда все стороны будут получать свою выгоду в условиях западных санкций”, резюмирует Симо Песу.

Статья впервые опубликована 6.9.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.