News in Russian

HS рассказывает о том, как война в Украине влияет на отношения Финляндии и России в сфере культуры.

Творческая судьба дирижёра Валерия Гергиева, пианиста Даниила Трифонова и сопрано Анны Нетребко в этом сезоне складывается по-разному. Коллаж: Киммо Коскинен / HS

Вторжение в Украину привело к появлению дополнительных границ между Финляндией и Россией даже в творческих вопросах. С кем из российских исполнителей можно продолжать сотрудничать, а с кем – нет?

Сейчас ответы на эти вопросы уже есть. Они прослеживаются в концертных афишах Финляндии этой осени.

Первое серьёзное решение принял Музыкальный фестиваль в Миккели, который ещё в марте прекратил сотрудничество с Валерием Гергиевым, который долгие годы был его художественным руководителем. В ответ на просьбу осудить российскую агрессию Гергиев ограничился пространным пацифистским заявлением. Похоже, что его карьера на Западе окончательно завершилась.

Чего не скажешь о знаменитом пианисте Данииле Трифонове.

Он тоже ограничился достаточно расплывчатыми рассуждениями о необходимости мира, однако живущий в Нью-Йорке музыкант всё же выступил на прошлой неделе с концертом на фестивале в Хельсинки, и вообще его мировое турне продолжается.

Почему же от Гергиева требуют больше, чем от Трифонова?

Запад рукоплескал знаменитому дирижёру задолго до начала большой политической карьеры Владимира Путина. Однако в последние 20 лет с ростом числа путинских грехов росло и осуждение Гергиева, который регулярно позволял себе высказывания в поддержку президента. В конце концов чаша переполнилась.

За Трифоновым не тянется такой шлейф связей с российским руководством. Поэтому он подходил для хельсинского фестиваля. А вот гастроли Петебургской филармонии, которые были анонсированы ещё до пандемии, не состоялись.

“Мы не включаем в программу [фестиваля] учреждения и организации, которые пользуются поддержкой российского государства или тесно связаны с нынешними руководителями России. Однако к российским музыкантам и исполнителям в более широком смысле это не относится”, заявил художественный руководитель фестиваля Хельсинки Марко Ахтисаари.

В апреле фонд Алексея Навального выпустил видео, посвящённое предстоящим гастролям Валерия Гергиева. Фильм называется “Дирижёр путинской войны”, и его авторы призывают Запад наложить персональные санкции на дирижёра и многих других российских артистов.

В том числе на пианиста Дениса Мацуева, который, также как и Гергиев, неоднократно выступал в Финляндии.

Короткий опрос представителей творческих коллективов Хельсинки приводит к вполне ожидаемым результатам: даже если бы была такая возможность, Гергиева бы всё равно не пригласили. Мацуева тоже больше не ждут на финской сцене.

“Я бы не стал назначать Гергиева дирижёром Хельсинского оркестра и вообще не нанимал бы артистов, чьи ценности так разительно отличаются от ценностей города Хельсинки”, сказал генеральный директор Филармонического оркестра финской столицы Алекси Мальмберг.

Однако страна рождения или гражданство того или иного артиста сами по себе препятствием для оркестра являться не могут.

Такой же линии придерживаются и в Симфоническом оркестре финского радио. Гендиректор этого творческого коллектива Туула Саротие сообщила, что от россиян не требуют публичного осуждения “спецоперации”.

“Это может привести к тюремному заключению или другим угрозам для артиста или его семьи. Вместо этого мы изучаем предысторию каждого российского исполнителя. Мы не приглашаем тех, кто поддерживает нынешний режим и войну, тех, кто после 2014 года выступал на Донбассе или в Крыму, а также тех, кто играет на инструментах, принадлежащих российскому государству или лицам, находящимся в санкционном списке ЕС”, рассказала Саротие.

Публичные заявления Анны Нетребко убедили далеко не всех. Фото: Роман Вондроус

Оперная певица Анна Нетребко – особенно интересный пример кардинального изменения взглядов.

В 2014 году она пожертвовала миллион рублей Донецкому оперному театру. Деньги были переданы лично лидеру сепаратистов и в тот момент, когда на сцене развивался их флаг. Нетребко тогда настаивала на том, что просто оказывает помощь учреждению культуры.

Проживающая в Австрии певица весной осудила российское нападение, тем самым вроде бы сохранив свою карьеру. Одновременно разорвав отношения с Путиным.

Запланированный на лето концерт Анны Нетребко в Хельсинки был отменён, однако, например, Венская государственная опера и миланский театр Ла Скала аплодировали россиянке.

Возможно, что пример бывшего “путиниста”, изменившего свою точку зрения, побудит и других сделать то же самое.

Симфонический оркестр финского радио эта мысль не греет.

“Нетребко очевидно позиционировала себя как сторонницу Путина”, объясняет Туула Саротие. ”И её объяснения, предоставленные в тот момент, когда она была в тупике, меня не убеждают. Мы в любом случае не могли её пригласить. Если же такая возможность представится, то нам следует предварительно обсудить её с адвокатом.”

Гендиректор Филармонического оркестра Хельсинки Алекси Мальмберг формулирует позицию так:

“В последние годы Нетребко не представляла особой художественной ценности. Поэтому сейчас я даже не хочу комментировать её теоретический приезд. Даже если бы этот вопрос по каким-то причинам вдруг стал актуальным.”

Сотрудничество с артистами всегда ведётся “в индивидуальном порядке, с учётом художественных, финансовых, ценностных и других аспектов”, добавляет Мальмберг.

Российские скрипачи Равиль Ислямов и Галия Жарова прошли отборочный тур конкурса имени Сибелиуса, однако не получили допуска на сцену. Коллаж: Киммо Коскинен / HS

Различные финские музыкальные фестивали в этом году приняли разные решения.

Весенний конкурс скрипачей имени Сибелиуса отменил выступления российских участников, однако стартующий в октябре конкурс пианистов имени Мая Линда не рассматривает национальность в качестве причины возможного запрета для российских или белорусских исполнителей. В то же время, организаторы фестиваля отменили вступительный взнос для украинских участников.

В итоге здесь выступят пара украинских пианистов, а также уроженец России, последние годы обучающийся на Западе.

При этом, на официальном сайте конкурса Мая Линда не указано гражданство участников, а только их учебное заведение. На то есть свои причины. Ведь заявки на участие в конкурсе отправляют не страны, а сами музыканты, как частные лица.

Елизавета Лионская в конце сентября даст концерт в Лахти. Фото: Ullstein Bild

Принципы запрета выступлений менялись и в отношении отдельных музыкантов различных оркестров. Например, ещё весной оркестр Кюменлааксо отменил выступление скрипача Никиты Борисоглебского, так как помимо бельгийского у него есть ещё и российское гражданство.

Впрочем, непосредственно место рождения – ещё недостаточное основание для прекращения сотрудничества. Например, эмигрировавшая ещё в 1970-х в Австрию советская пианистка Елизавета Леонская, разумеется, даст концерт в Лахти в конце сентября.

Также смогут выступить солист филармонических оркестров Хельсинки и Тампере пианист Александр Мельников и ещё одна звезда Тампере – американский пианист российского происхождения Кирилл Герштейн. Оба осудили вторжение в Украину сразу после его начала.

Кирилл Герштейн выступал в Тампере. Он осудил российское вторжение в первый же день, 24 февраля 2022 года. Фото: Ullstein Bild

В этом сезоне в Симфоническом оркестре финского радио выступают трое уроженцев России. Оснований для прекращения сотрудничества с ними нет.

Пианист Борис Гильтбург ещё в детстве переехал в Израиль, а в этом году публично осудил войну. Дирижёр Максим Емельянцев также выступил против российской агрессии в Украине.

В начале марта главный дирижёр Симфонического оркестра радио Туган Сохиев оставил пост главного дирижёра московского Большого театра, а также должность музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы. Тугуев выразил разочарование тем, что его “вынуждают выбрать между двумя культурными традициями”.

Впрочем, говорить о повсеместных требованиях к российским артистам не приходится. Многие из них продолжают с успехом гастролировать за рубежом. Также как и украинские. Например, количество выступлений композитора Валентина Сильвестрова значительно выросло.

Из-за войны Валентин Сильверстов уехал из Украины в Париж. Этой осенью он даст концерты, в частности, в Пори и Лахти. Фото: Аннетт Ридль / AFP

Без сомнения, проблема выступлений российских артистов за границей – вопрос достаточно сложный. Правила наверняка будут продолжать меняться. При этом, санкции влекут за собой и косвенные последствия.

“Санкции ЕС могут привести к полному отказу от сотрудничества не только с российскими компаниями, но и с физическими лицами хотя бы потому, что мы наверняка не сможем переводить гонорары на российские банковские счета”, объясняет Туула Саротие из Симфонического оркестра финского радио.

Алекси Мальмберг из Филармонического оркестра Хельсинки рисует следующую картину:

“Мы смотрим, что мы можем сделать в рамках художественной деятельности оркестра, руководствуясь принципами свободы, человеческого достоинства, мира и справедливости.”

Статья впервые опубликована 7.9.2022.

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