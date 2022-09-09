News in Russian

В России к своей армии весьма противоречивое отношение. Многие из тех, кто ею гордятся, не хотят, чтобы их сыновья там служили.

Несколько лет назад я познакомился в Москве с товарищем, который только что перебрался в столицу из Сибири. У себя дома он трудился в банке, поэтому и в Москве искал работу в этой же сфере.

Однако возникла проблема. Ранее он служил в армии.

“Из-за этого они считают меня глупым. Я никогда не найду работу в Москве. По крайней мере, в банковской сфере”, разочарованно повторял он.

Эта история хорошо демонстрирует противоречивость в отношении россиян к своей армии.

В то время патриотические речи звучали в России всё чаще. День Победы праздновался всё более масштабно, Владимир Путин строил новую идеологию на базе победы в Великой Отечественной войне. Правители определились наконец и с объединяющим символом – георгиевской ленточкой. Всё больше и больше людей надевали её в память о победе во второй мировой.

Однако те самые москвичи, которые с энтузиазмом вешали георгиевские ленточки на свою одежду, сумки и автомобили, делали всё возможное, чтобы они сами или их дети избежали призыва в армию.

Правительство прекрасно знает об этом. Госслужащие тоже не пускают своих сыновей в армию. А перед демонстрациями оппозиции власти угрожали, что все задержанные на них юноши будут направляться на военную службу.

” Коррупция разъедала все уровни власти.

Сами же вооружённые силы постоянно удостаивались хвалебных речей. На парадах маршировали подтянутые молодые люди, шла грозная техника. Хотя все прекрасно знали, что таких же молодых людей беспощадно бросали в бой, командиры приносили солдат в жертву, а потом их забывали.

Коррупция разъедала все уровни власти, поэтому жизненные условия и оборудование в армии часто были весьма жалкими. Главный военный прокурор сообщил в правительственной газете, что пятая часть бюджета ВС разворовывается. Впрочем, эксперты считают, что показатель в 40% будет куда ближе к реальности.

На качество оборудования повлиял и тот факт, что зачастую власть имущие пытались поддерживать предприятия определённой направленности или определённого региона вне зависимости от качества производимой ими продукции или наличия потребности в ней.

Российское вторжение в Украину продемонстрировало всё это с новой стороны. Да, поводов высокомерно поглядывать на российскую армию по-прежнему нет: она всё ещё достаточно серьёзный противник, к тому же у России есть ядерное оружие. Однако важно понимать, что вооружённые силы этой страны - это часть насквозь коррумпированной системы. В обществе низкий уровень доверия, а отношение к истине весьма эластичное.

Кстати, мой приятель всё-таки нашёл работу в московском банке. Правда, на более низком уровне, чем рассчитывал.

Он полагает, что причиной тому – его служба в армии.

Рубрика “Точка зрения” выражает личное мнение авторов и читателей HS.

Юсси Ниемеляйнен – редактор HS.

Статья впервые опубликована 7.9.2022.

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