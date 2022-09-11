News in Russian

Министерство внутренних дел Финляндии провело опрос среди украинских беженцев об их отношении к стране и опыте жизни здесь. С его помощью удалось выявить те направления, которые требуют особого внимания со стороны властей.

Всего около 10% респондентов проживают сейчас в столичном регионе. На фото – жилая комната в центре приёма беженцев в Хельсинки. Фото: Маркку Уландер

Примерно каждый третий украинский беженец, находящийся сейчас в Финляндии, хотел бы остаться здесь. Таковы результаты опроса, проведённого Министерством внутренних дел. Пресс-конференцию представителей МВД HS показывал в прямом эфире.

Исследование проводилось в июне-июле 2022 года в онлайн-формате. В нём приняли участие около 2100 беженцев, приехавших в Финляндию из Украины. Большинство из них – моложе 45 лет.

Треть опрошенных заявили, что хотели бы вернуться на родину. Остальные пока не определились.

Респонденты этого опроса – лишь малая часть украинских беженцев, прибывших из-за войны в Финляндию. В общей сложности к сентябрю на территории Суоми находились порядка 38 000 украинцев. Однако в МВД уверены, что выборка соцопроса качественная, и его результаты дают надёжное представление о реальном положении беженцев.

Больше половины участников исследования заявили, что хорошая репутация Финляндии была основной причиной выбора именно этой страны. 40% приехали сюда из-за наличия друзей или родственников. Для каждого пятого важной была возможность трудоустройства и учёбы.

70% заявили, что хотели бы устроиться на работу в Финляндии. Главные препятствия – незнание языка, необходимость ухода за детьми, а также бюрократические проволочки. Лишь каждый десятый зарегистрировался на финской бирже труда, а каждый четвёртый – уже нашёл работу. Возможно, некоторые из них были трудоустроены, например, на сезонных летних работах в сельской местности.

Почти половина респондентов имеют высшее образование. Встречались среди них специалисты в области обслуживания и продаж, а также офисные работники и сотрудники служб поддержки клиентов.

Большая часть знают два языка. То есть могут говорить на украинском и на русском. Примерно каждый третий заявил, что его уровень английского достаточен для работы или учёбы. 60% заявили, что заинтересованы в изучении финского или шведского. Треть сказали, что уже начали заниматься языком.

Примерно половина беженцев приехала в Финляндию из самых горячих точек Украины: Харьковской, Киевской или Донецкой областей.

В Суоми они распределились практически по всей стране. Ответы на вопросы исследования поступили примерно из 270 населённых пунктов. 85% сообщили, что являются клиентами финского центра помощи беженцам, однако непосредственно в самом центре проживают менее трети опрошенных.

В своих сообщениях украинцы благодарят финские власти.

“У вас прекрасная страна. Люди хорошие и добрые. Красивая природа. Спасибо за гостеприимство по отношению к украинцам”, написал один из участников опроса.

Отчёт выявил и те направления, которые требуют особого внимания со стороны официальных лиц. Это касается, например, общей информированности, а также компетентности персонала. Среди рекомендаций авторов отчёта властям – повысить уровень эффективности общения в соцсетях, улучшить качество информации, предоставляемой в центрах приёма беженцев, а также обеспечить преподавание украинского языка.

Руководитель отдела иммиграции МВД Санна Суттер в пресс-релизе министерства сообщила, что все рекомендации внимательно изучаются. Затем на их основе обсуждаются дальнейшие шаги с другими органами власти.

В этом же пресс-релизе министр внутренних дел Криста Микконен заявила, что главная задача – обеспечить украинцам комфортную повседневную жизнь вне зависимости от того, является ли их пребывание в Финляндии временным или постоянным.

Статья впервые опубликована 7.9.2022.

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