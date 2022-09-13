По разным оценкам, от 900 000 до 1 миллиона 600 тысяч украинцев были насильно перемещены в Россию за время этой войны.

Совет безопасности ООН на прошлой неделе обсуждал в том числе принудительное переселение украинских мирных жителей в Россию. Фото: Михаэль М. Сантьяго / AFP

Как сообщило агентство Reuters, CША обвиняет Россию в военных преступлениях, в том числе, на основании насильственного перемещения украинских гражданских лиц в Россию. У Соединённых Штатов есть информация, что российские власти осуществляют процесс так называемой ”фильтрации”. ООН подтверждает эти данные.

”Цель этих процедур – установление лиц, которых Россия считает недостаточно угодливыми и податливыми для её контроля”, – заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Совет Безопасности ООН собрался в середине прошлой недели по инициативе США и Албании. Среди прочего, обсуждались и принудительные перемещения украинских мирных жителей в Россию.

Томас-Гринфилд сообщила, что по оценкам различных источников – в том числе московских - за время войны от 0,9 до 1,6 миллиона украинцев были ”допрошены, задержаны и насильно депортированы” из Украины в Россию.

По данным США, только за июль с оккупированных территорий в Россию было перемещено более 1 800 детей. Более того, российские власти ввели упрощенный порядок предоставления гражданства для детей без сопровождения родителей или опекунов.

”Насильственное перемещение или депортация охраняемых лиц с оккупированной территории на территорию оккупанта... является военным преступлением. Так зачем же они делают это? Чтобы подготовить попытку аннексии”, – сказала постпред США.

Министерство обороны Великобритании в августе сообщило о планах России провести референдум о присоединении ДНР. Весной об аналогичных планах сообщалось и в отношении Херсонской области.

Постпред России при ООН Василия Небензя назвал совещание Совета Безопасности ООН ”пустой тратой времени и очередной вехой дезинформационной кампании, развязанной Украиной и её западными покровителями”. По его словам, едущие в Россию украинцы проходят, скорее, ”процедуру регистрации, а не фильтрации”.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала сообщения о депортации и фильтрации ”очень тревожными” и сообщила, что они должны быть должным образом расследованы в сотрудничестве с соответствующими органами.

Британский постпред Барбара Вудвард выразила обеспокоенность её страны тем обстоятельством, что с помощью принудительного переселения Россия может изменить демографическую структуру отдельных регионов Украины. Ранее президент Владимир Зеленский уже обвинял Россию в ”явной политике геноцида” на Донбассе и востоке Украины, имея в виду, в том числе, и принудительную миграцию.

Помощник генсека Илзе Брандс Кехрис рассказала, что Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека известны подтверждённые случаи того, как ”мужчины и женщины, которых подозревали в связях с украинской армией или государственными организациями, или же просто имеющие про-украинские или анти-российские взгляды задерживались, подвергались пыткам и жестокому обращению, [а затем] исчезали”.

Также Брандс Кехрис сообщила о наличии ”заслуживающих доверия обвинений” в перемещении украинских детей.

Статья впервые опубликована 8.9.2022.

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