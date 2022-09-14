Фотограф и писательница Евгения Белорусец из Украины всю войну ведёт дневник. На основе этого дневника был выгравирован целый памятник. Он получил международное признание и в настоящий момент выставлен в Брюсселе.

Дневник Евгении Белорусец теперь выгравирован в металле и выставлен в парке Европарламента в Брюсселе. Фото: Юха Ройнинен / EUP-Images

Брюссель

Утром 24 февраля украинская фотограф, писательница и художница Евгения Белорусец проснулась в Киеве и взглянула на телефон. Было несколько пропущенных от родных и знакомых.

Сначала Белорусец подумала, что с кем-то из близких случилось несчастье. ”В первую очередь я перезвонила своему двоюродному брату, чей красивый голос всегда меня успокаивал”, – вспоминает Белорусец.

Брат сказал, что Россия начала вторжение. Поверить в это было сложно. То, о чём давно писали и говорили, казалось слишком абсурдным, чтобы стать реальностью.

Ситуация была настолько безумной и тревожной, что требовался хоть какой-то выход. Евгения Белорусец стала писать и фотографировать с первого же дня войны.

Так родился военный дневник, который стал известен на весь мир благодаря журналу Der Spiegel. Немецкое издание искало украинских авторов. В итоге дневник Белорусец был опубликован в режиме ”реального времени”.

Ранее писательница уже выпустила книгу о жизни женщин на Донбассе. Военный дневник она вела с 24 февраля по 4 апреля. После этого Белорусец впервые за всё время вторжения уехала из Киева и направилась в Берлин.

С этого момента дневник зажил собственной жизнью как самостоятельное произведение искусства. На прошлой неделе в Брюсселе рядом с Европарламентом был представлен памятник, созданный на основе этого дневника.

Это – голая металлическая пластина, на которой выгравирован переведённый на английский язык фрагмент дневника, датированный мартом. По задумке, гуляющие в небольшом сквере рядом с парламентом люди могут собраться вокруг этого стола, чтобы прочитать об одном дне воющей страны от первого лица.

Дневник и фотографии Евгении Белорусец экспонировались также на Венецианской биеннале.

Этот ”стол” будет выставлен в парламентском парке до конца октября. В дальнейшем его планируют показывать на различных выставках, мероприятиях и в музеях Европы. Памятник был отлит в Харькове, который постоянно подвергался беспощадным российским бомбардировкам.

”Харьковчане жили в сложной обстановке значительно дольше, чем мы в Киеве по весне, – говорит автор дневника, – Я хотела заказать памятник именно там, чтобы показать, что даже несмотря на вторжение, люди продолжают жить и работать. Возможно, это вскроет абсурд всего этого насилия.”

Минувшим летом дневник и фотографии Евгении Белорусец демонстрировались и на Венецианской биеннале.

Работа, представленная сейчас в Брюсселе, была заказана Объединением институтов культуры стран ЕС Eunic и Европейским культурным фондом при участии Европарламента.

Директор входящего в Eunic финского культурного института стран Бенилюкса Лаура Боксберг считает крайне важным, чтобы украинские люди искусства могли продолжать работать и получать доходы. Это стало одной из причин заказа.

В первый же день войны Евгения Белорусец вышла на улицы с фотоаппаратом. Днём кафе ещё работали, однако затем стали закрывать двери и заколачивать окна так, как это делают, когда уезжают навсегда.

”Машины исчезли с оживлённых улиц. Вместо них пришли украинские танки. Когда я попыталась их сфотографировать, ко мне подбежал военный и сказал, что мои фотографии могут убить людей.”

Белорусец решила остаться в Киеве несмотря на то, что многие её друзья уехали из страны. ”Война меня не изменила. Она лишь полностью изменила мою жизнь. Каждое утро я просыпаюсь, думая о войне. И каждое утро мне приходится напоминать себе, что она продолжается.”

Каждый день, когда Белорусец писала дневник, она мечтала, чтобы эта запись была последней. Чтобы утром можно было проснуться и не делать записи о войне. Белорусец говорит, что читая первые записи, она до сих пор чувствует энергию, которая была рождена твёрдой верой в скорое окончание войны. Сейчас такого оптимизма нет.

Дневник Евгении Белорусец за 7 марта 2022 года.

На памятнике выгравирован дневник за 7 марта. В этот день в Запорожской области россияне расстреляли двух почтальонов в почтовой машине. Эти люди, по информации СМИ, просто раздавали пенсии пожилым.

Белорусец помнит как её бабушка так же получала свою скромную пенсию, так как по состоянию здоровья она не могла ходить на почту самостоятельно.

”Я сразу подумала о тех женщинах, которые приходили к моей бабушке. Это – часть Украины: такие маленькие добрые дела. Это одна из причин, почему я люблю Украину. И почему для памятника я выбрала именно этот мартовский день.”

Работу Евгении Белорусец ”Ещё один день” можно посмотреть в саду Европарламента до 29 октября. Адрес: Брюссель, улица Вотье, 62 (Rue Vautier, 62).

Статья впервые опубликована 7.9.2022.

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