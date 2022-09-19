News in Russian

Алексей Навальный в тюрьме, его сподвижники – в эмиграции. Ближайший соратник оппозиционного политика в эксклюзивном интервью HS рассказывает как они планируют свергнуть Путина.

Кира Ярмыш говорит, что старается не думать о рисках, связанных с её работой. “Если вы постоянно будете думать об этом, то не сможете нормально функционировать”. Фото: Хейди Пииройнен

Когда во время паспортного контроля пограничник поднял голову, Кира Ярмыш вздрогнула. Офицер посмотрел на её паспорт, сверил его данные с компьютерной системой и явно понял – кто перед ним. В голове промелькнула мысль: “Теперь меня задержат? Меня не выпустят?”

Кира Ярмыш пыталась уехать, убежать из России. Посадка в самолёт на Хельсинки уже заканчивалась.

Для российских властей Ярмыш – враг. Она – из близкого круга самого яростного критика Владимира Путина, оппозиционного политика Алексея Навального. Ярмыш была пресс-секретарём Навального и публичной фигурой номер два в его партии. Элегантную женщину с рыжими волосами хорошо знали: благодаря несметному количеству антипутинских роликов на Youtube и фотографиям рядом с Навальным.

Алексей Навальный на митинге памяти Бориса Немцова в феврале 2020 года. Рядом с ним (слева направо) Любовь Соболь, Юлия Навальная и Кира Ярмыш. Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP

Тикали секунды на паспортном контроле.

Было 30 августа 2021 года. В январе посадили в тюрьму Навального. Российская карательная машина ликвидировала его политическое движение и арестовывала его соратников. Включая Ярмыш. Оказавшись временно на свободе, она решила попытаться покинуть страну.

Пограничник вздохнул, поставил штамп и вернул паспорт Кире. Она села в самолёт, сделала пересадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа и оказалась в другой стране и в другом городе.

В этом городе мы и встречаемся с Кирой Ярмыш. Практически ровно через год после того, как она уехала из России. Кира не раскрывает данные о своём местонахождении и очень надеется, что и мы этого не сделаем.

“Я была бы признательна”, говорит она.

Сейчас Кире Ярмыш 32. В последние годы повороты её судьбы удивляли даже её саму.

“В молодости политика меня вообще не интересовала”, со смехом говорит она.

В 2011 году в России проходили выборы в Думу и Ярмыш решила впервые в жизни проголосовать. В итоге – разочарование.

“Выборы были сфальсифицированы! Это бесило. Я собралась, пришла и проголосовала, а мой голос украли.”

Как и многие другие, Ярмыш вышла на улицы. Была она и на знаменитой демонстрации на Болотной площади. В те времена деятельность оппозиции ещё была разрешена. В определённой мере. В следующем, 2012-м, Путин вернулся в президентское кресло после недолгого пребывания на посту премьер-министра. Это вызвало новые протесты.

В декабре 2011 года десятки тысяч россиян протестовали в Москве против фальсификации выборов в Госдуму. Среди них была и Кира Ярмыш. Фото: Денис Синяков / Reuters

Кира Ярмыш училась на журналиста в престижном московском Институте международных отношений. Закончив вуз, устроилась в пресс-службу Пушкинского музея. Между прочим, государственный музей главного национального поэта России, а вовсе не рассадник бунтарей.

Однако гнев по поводу украденных на выборах голосов продолжал тлеть. В 2013 году Ярмыш обратила внимание на молодого юриста, претендовавшего на пост мэра Москвы. Алексей Навальный был особенным политиком. Он называл путинскую “Единую Россию” партией жуликов и воров.

Ярмыш стала добровольцем в предвыборной кампании Навального. “Я даже не встречалась с ним тогда лично. Просто раздавала листовки на улицах”, вспоминает Кира.

На выборах мэра Навальный набрал 27% голосов. Путин испугался. Вскоре против Навального были поданы иски по сфабрикованным обвинениям.

Алексей Навальный с женой и сторонниками идёт регистрироваться кандидатом в мэры Москвы. Июль 2013 года. Фото: Григорий Дюкор / Reuters

В 2014 году Путин снова начал войну. Уже третью за годы своего правления. Россия захватила Крымский полуостров и восточную часть Украины. Примерно тогда же Кира Ярмыш узнала, что Навальный ищет пресс-секретаря для своего Фонда борьбы с коррупцией. Её взяли.

Поначалу было сложно. Навальный находился под домашним арестом и не мог пользоваться никакими средствами связи.

“Полгода я даже не могла поговорить со своим руководителем. Могла общаться только через его жену”, рассказывает Кира Ярмыш.

Работа пресс-секретарём ввела её в ближний круг Алексея Навального. В нём было всего около десяти человек. Все они работали в московском офисе. ФБК расследовал и публиковал данные о том, как путинская клика в личных целях использовала государственные богатства. Ярмыш занималась видеороликами и продвижением этих разоблачений в соцсетях.

Слава Навального росла, во всех уголках России стали появляться его сторонники. Фонд собирал средства за счёт краудфандинга. Одним из самых крупных частных меценатов был Борис Зимин. Он разбогател на бизнесе своего отца по производству мобильных телефонов, а через некоторое время предпочёл уехать из России.

В марте 2017 года Навальный призвал выходить россиян на улице в знак протеста против коррупции. В результате случились крупнейшие демонстрации в истории современной России. Они прошли более, чем в ста городах – от Владивостока до Санкт-Петербурга.

После этого Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты. У него за спиной было всероссийское движение, и он мог вывести людей на улицы. С такой серьёзной угрозой своей власти Путин раньше никогда не сталкивался.

” Всё было как в паршивых кинодетективах.

Кира Ярмыш поняла, что за ней следит ФСБ. Всё было как в паршивых кинодетективах: неизвестные мужчины носили длинные пальто и тёмные очки и прятались за углами. Впрочем, было очевидно: это опасно.

Ярмыш говорит, что революционером она решила стать далеко не сразу.

“Я доросла до этого. Сначала это была обычная работа. Потом стало ясно, что это уже не остановить. Протест стал моим призванием”.

Главная цель миссии – спасти любимую Россию, освободить её от Путина.

“У него масса идей. У нас даже нет времени, чтобы всё реализовать”, говорит Кира Ярмыш об Алексее Навальном. С помощью адвоката она получает информацию от находящегося в заключении политика и распространяет её по всему миру. Фото: Хейди Пииройнен

Стюардесса остановилась около 10-го ряда. Хотите воды? Алексей Навальный в кресле у иллюминатора смотрел в одну точку и молчал. Сидевшая рядом Кира Ярмыш недоумённо посмотрела на своего начальника.

“Это был очень простой вопрос, но Алексей секунд десять не мог ответить ни слова.”

Навальный простонал, что ему плохо. Он попросил Ярмыш поговорить с ним, чтобы он мог сосредоточиться на чём-нибудь. Кира попробовала поболтать о книге, которую читала. Вскоре Навальный встал и сказал, что ему надо сходить в туалет, чтобы освежиться.

” “Мне сразу стало ясно, что его отравили.”

Ярмыш продолжила читать.

Было 20 августа 2020 года. Навальный, Ярмыш и их коллега Илья Пахомов возвращались в Москву. Ранним утром они вылетели из Томска. Они успешно поработали в Сибири: сняли видеоролик, в котором Навальный обвинил местных представителей путинской власти в растрате народных средств.

“Единственная странность в этой поездке заключалась в том, что мы не заметили за собой никакой слежки. Это было необычно”, вспоминает Ярмыш.

Минут через десять Кира услышала в салоне крики: здесь есть врач или медсестра? Она прибежала в хвостовую часть самолёта. Навальный лежал на полу без сознания.

“Мне сразу стало ясно, что его отравили.”

Жизнь Навальному спасло решение командира корабля произвести вынужденную посадку в Омске. Отравители рассчитывали на то, что за почти четыре с половиной часа полёта из Томска в Москву Навальному не смогут оказать помощь и он погибнет.

Сразу после посадки Кира Ярмыш забила тревогу в средствах массовой информации. Очевидное покушение на Навального стало мировой новостью номер один.

Врач омской больницы в окружении журналистов. Алексей Навальный доставлен с симптомами отравления. Август 2020 года. Фото: Алексей Малгавко / Reuters

Европейские лидеры Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выступили с поддержкой Навального. Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил Путину и, как говорят, попросил разрешить отправить оппозиционного политика на лечение в Германию. Путин согласился и Навального на самолёте транспортировали в Берлин.

В ходе расследования выяснилось, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом группы “Новичок”. Он был разработан ещё в Советском Союзе в качестве химического оружия. Его использование в данном случае было похоже на очевидную улику, которую Путин оставил на месте своего преступления.

Позднее независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat помогла команде Навального установить имена отравителей. Их вычислили на основании информации о полётах и других полученных в России данных. Несколько человек долгое время следили за Навальным. Это были сотрудники ФСБ.

Навальный лично позвонил им. Один из них проболтался, что яд они подсыпали в гостинице, в трусы.

“Всю ночь она провела, ворочаясь на липком матрасе и одергивая майку, чтобы не соприкасаться с клеенкой голым телом. Матрас лежал на полу, подушки и одеяла не было, удобно устроиться не получалось: рука под головой начинала неметь или бок отлеживался.”

Аня – главный герой романа Киры Ярмыш “Невероятные происшествия в женской камере №3”. Она попадает в тюрьму за участие в демонстрации против коррупции. В настоящей московской жизни такое случалось с Кирой четыре раза. Затем ей выписывали административные аресты. Самым продолжительным из них стал арест на 25 суток за твиты на тему акции “Он нам не царь”.

В камерах она встречала самых разных соотечественниц. Там были женщины, садившиеся за руль пьяными и без прав или совершившие другие правонарушения. Они стали прообразами героев её романа.

Кира говорит, что обычно сокамерницы её не узнавали. А вот Навального знали.

“Поэтому я была для них своего рода героем. Российские тюрьмы сейчас – это центр оппозиции. Люди в них ненавидят полицейских, судей и вообще всю систему”, говорит Ярмыш.

Роман Киры Ярмыш “Невероятные происшествия в женской камере №3” выйдет в Финляндии в конце сентября.

Роман “Невероятные происшествия в женской камере №3” был опубликован на русском языке осенью 2020 года. В России вышло уже три издания книги, продано в общей сложности около 15 000 экземпляров. Произведение переведено на десятки языков. В конце сентября роман выйдет в Финляндии в переводе Арьи Пиккупеура.

Интерес к литературному дебюту Киры Ярмыш, несомненно, подогревал тот факт, что она – пресс-секретарь Навального. Более того, она говорит, что именно Навальный подтолкнул её к написанию книги. Руководитель также прочитал текст и указал автору на некоторые нестыковки.

“В первую очередь я показала текст именно ему. Потому что знала, что получу в ответ честный и прямой комментарий.”

Последний раз Ярмыш видела Навального в январе 2021 года, когда они вместе летели из Берлина в Москву. Алексей пять месяцев лечился после отравления в Германии, и теперь возвращался в Россию. Его задержали прямо в аэропорту.

Алексей Навальный возвращается в Россию после лечения в Германии. Он будет задержан на таможне прямо в аэропорту. Январь 2021 года. Фото: Полина Иванова / Reuters

Киру Ярмыш отпустили домой. В соцсетях она бросила призыв выходить на демонстрации с требованием освобождения Навального. Её арестовали и поместили до суда под домашний арест. Обвиняли в нарушении коронавирусных ограничений.

” “Я сидела в центре Москвы, но не знала, что происходит снаружи.”

Под домашним арестом Кира провела семь месяцев. Было запрещено пользоваться интернетом, телефоном и почтой, а также встречаться с кем-либо, кроме своего адвоката.

“Я была дома одна, и мне было абсолютно нечем заняться, кроме как писать книгу.”

В это время и родился её второй роман – “Харрасмент”. Он пока не переведён с русского на другие языки.

Из-за ареста Ярмыш оказалась в вакууме и не могла делать свою работу. “Сидела в центре Москвы, но не знала, что происходит снаружи.”

Тем временем, Навальный был приговорён к 3,5 годам лишению свободы по старому обвинению в экономических преступлениях. Было ясно, что приговор политический. Евросоюз и США требовали освободить оппозиционера.

Суд над Кирой Ярмыш состоялся летом прошлого года. В августе её приговорили к полутора годам ограничения свободы. Однако до вступления приговора в силу ей дали месяц свободы.

Пресс-секретарь политзаключённого Алексея Навального на руинах тюрьмы в том городе, где она сейчас живёт. Фото: Хейди Пииройнен

Ярмыш поняла, что решение содержало сигнал от властей: убирайся из России! Они не хотели делать из неё очередного узника совести, к которому будет приковано общественное внимание. Но если она соберётся уехать – мешать ей не будут.

Решение, по словам Киры, было очевидным. В России она всё равно была под постоянным наблюдением и не смогла бы бороться с Путиным. За рубежом же она могла, как минимум, работать в интернете – здесь её влияние было весьма заметным.

“Отъезд не был тяжёлым. Не думаю, что я нахожусь в политической ссылке. Это всего лишь другое место на Земле. У меня есть компьютер, я могу делать свою работу и быть полезной.”

Пару недель назад, во вторник, 30 августа 2022 года, Алексей Навальный опубликовал в Твиттере сообщение. На русском и на английском.

Твит Алексея Навального из тюрьмы. 31 августа 2022.

А вот о чём были другие его недавние сообщения в соцсетях: Навальный напоминает, что покушение на него в России до сих пор не расследовано. Навальный требует распространить санкции Запада на 6000 сторонников Путина.

Заявления Навального часто становятся новостями в западных СМИ.

Но ведь он сидит в маленьком городке Мелехово, в печально знаменитой исправительной колонии номер 6. Как же он может писать в Твиттере?

Для этого и нужна Кира Ярмыш. Она объясняет: по российскому законодательству, адвокат имеет право посещать Навального в тюрьме. Правда, тюремные власти часто придумывают предлоги, чтобы не допустить этих встреч. В последнее время успешные визиты случаются 1-2 раза в неделю.

До недавнего времени встречи проходили в помещении, где между Навальным и адвокатом была стеклянная стена. Через отверстие в стекле можно разговаривать и передавать бумаги. Навальный мог передавать записки или диктовать свои мысли. В том числе, те, которые он хотел бы опубликовать в соцсетях.

Пароли к аккаунтам – у Киры Ярмыш.

“Я получаю информацию от адвоката, а затем публикую сообщения Алексея”, рассказывает она.

Таким образом знаменитый политзаключённый имеет возможность общаться со своей аудиторией непосредственно из тюремной камеры. В Твиттере у Навального 2,9 миллиона подписчиков, в Инстаграме – 3,3 миллиона.

Аналогичным образом Навальный может из тюрьмы давать указания и предлагать идеи сотрудникам своего политического движения. Это действительно неординарно.

” “Даже для российской правовой системы это беспрецедентно.”

Однако в прошлый четверг ситуация изменилась.

Тюремные власти заявили, что право Навального на личное общение с адвокатом отозвано. Все документы и переписка между ними должны доставляться теперь тюремному начальству, которое будет пересылать их получателю после 3-дневной проверки. Оконный проём в зале для свиданий закрыт. Навальный и адвокат могут общаться через стекло, в основном, только жестами. В таких условиях юристу практически невозможно обеспечить защиту своему клиенту.

Ярмыш в ужасе. “Даже для российской правовой системы это беспрецедентно.”

По сути, Навального лишили последнего способа связи с внешним миром. Он больше не может писать сообщения в Твиттер или инструкции своим соратникам.

Кира Ярмыш считает, что Алексей сейчас находится в большой опасности. “Если у нас не будет с ним связи, мы не сможем узнать, что с ним творят в тюрьме.”

Руководство исправительной колонии объясняет новую практику тем, что Навальный продолжает совершать в тюрьме правонарушения. Какие именно – они не сообщают. Это секретная информация.

Алексей Навальный в тюрьме уже полтора года. В прошлом году он получил новый срок. Теперь его суммарный приговор – одиннадцать с половиной лет. Согласно обвинительному заключению, он присвоил деньги собственной организации.

Новые процессы не за горами. В системе Путина суды – это всего лишь инструмент власть имущих для наказания противников.

Кира Ярмыш утверждает, что в тюрьме Навального неоднократно пытались сломить.

Поначалу другим заключённым запрещали разговаривать с оппозиционером. Вместо этого им приказали ходить за ним. Поэтому каждый раз когда Навальный выходил из камеры, например, в туалет рядом шли молчаливые люди.

Навальному не дали спать. Ему запретили обращаться к врачу. В какой-то момент он объявил голодовку в знак протеста.

Большую часть времени Алексея держали в большой камере с парой десятков других заключённых, многие из которых были убийцами или совершили другие тяжкие преступления.

” “В тюрьме его не бьют, но пытаются задавать психологически.”

Ярмыш так описывает распорядок тюремного дня: в 6:15 после пробуждения начинаются дневные работы. Заключённые шьют. Навальный шьёт какие-то длинные ленты, назначение которых неизвестно.

Через четыре часа – 15-минутный перерыв на обед. Затем пошив продолжается ещё четыре часа, до 14:30.

Днём Навальный должен сидеть на деревянной скамейке и смотреть телевизор. Там ему показывают российские новости, патриотические лекции или другую пропаганду. Так продолжается до вечера.

А потом снова, день за днём...

“В тюрьме его не бьют, но пытаются задавать психологически”, объясняет Кира Ярмыш.

Состояние здоровья Навального за решёткой постоянно ухудшалось. Летом его перевезли в новую колонию, не сообщив ни адвокатам, ни родственникам. В августе отправили в одиночную камеру. Это маленькая кабинка, в которой практически ничего невозможно делать. Только сидеть на металлическом стуле.

По словам Ярмыш, родственники Алексея осенью должны были посещать его в тюрьме по заранее согласованному графику. “Отправив его в одиночную камеру, они могут теперь говорить, что свидания невозможны.”

На последней опубликованной к настоящему моменту фотографии Алексей Навальный стоит в тёмной тюремной робе. Он осунулся и похудел.

Алексей Навальный присутствовал на судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы. За время заключения он похудел. 2 сентября 2022 года. Фото: Дмитрий Серебряков / AP

Хотя босс в тюрьме, движение Навального живёт новой жизнью.

Фонд борьбы с коррупцией в России упразднён. Власти признали его экстремистской организацией и приказали закрыть все 40 отделений. Закон об экстремистских организациях имеет обратную силу, поэтому любой, кто сотрудничал с Фондом в последние годы, может быть привлечён к уголовной ответственности.

Основная группа сподвижников уехала за границу. Те, кто остался в России, молчат.

Работа Навального продолжается в рамках новой международной организации. Она появилась всего пару месяцев назад и называется Anti-Corruption Foundation или просто ACF. Это частный фонд, зарегистрированный в США. Цель – та же, что и раньше.

“Мы боремся против Путина. И будем бороться, пока не победим”, написал Навальный на центральной странице сайта ACF.

Руководят новым фондом те же люди, которые были в окружении Навального в последние годы. Это:

Президент Леонид Волков, который несколько лет назад уехал в Литву.

Исполнительный директор Владимир Ашурков, который уехал из России ещё в 2014 году и получил убежище в Великобритании.

Юрист Иван Жданов, который баллотировался в Мосгордуму, был обвинён в преступлении и исчез.

Директор Мария Певчих, которая уже давно живёт в Лондоне.

Вице-президент Анна Ведута, которая руководит американской командой Навального в Вашингтоне.

Председателем наблюдательного совета ACF является жена Алексея Юлия Навальная. В последние пару лет она жила как в России, так и за границей.

В новой организации Навального есть и известные иностранные советники. Такие как американский политолог Фрэнсис Фукуяма, бельгийский депутат Европарламента Ги Верхофстадт и американская журналистка Энн Эпплбаум.

Средства для своей деятельности ACF собирает с помощью краудфандинга. Работавший в России ФБК деньги от иностранцев не принимал. Это не помешало Путину заклеймить Навального агентом, финансируемым ЦРУ. Пожертвования в новый фонд могут делать все, в том числе иностранцы.

Движение имеет ячейки в разных странах. В городе, где сейчас проживает Кира Ярмыш, в команду Навального входит около 50 человек.

Ярмыш по-прежнему остаётся пресс-секретарём и публичным лицом его организации. Она ведёт ежедневный выпуск новостей на Youtube-канале. В новостях рассказывают о российской коррупции, нарушениях прав человека, войне в Украине и многом другом, о чём не могут говорить государственные СМИ.

Кира Ярмыш ведёт новости на Youtube-канале. Программу делают живующие в эмиграции сподвижники Навального. Фото: Youtube

Мы беседуем с Кирой Ярмыш в одном из кафе в центре города. Здесь она может передвигаться, не скрываясь. Впрочем, наверняка и её местонахождение, и местонахождение других членов команды хорошо известно различным российским спецслужбам: и ФСБ, и ГРУ, и СВР.

Тогда почему вы не хотите обнародовать его?

“Это своего рода игра”, отвечает Кира.

”Мы ничего не боимся. И наверняка они знают, что мы здесь. Но пока мы не сообщим всем о нашем местонахождении, они не смогут использовать это в своей пропаганде против нас.”

” Сейчас Алексей Навальный – всемирно известный политзаключённый. Что он собой символизирует – зависит от вашей точки зрения.

Политический вес оппозиционера в местах лишения свободы может вырасти. Нельсона Манделу посадили в тюрьму по обвинению в терроризме, а через 27 лет он вышел на волю как всемирно известный борец за свободу.

Алексей Навальный знал, что если он вернётся в Россию, то его посадят.

Однако, по словам Ярмыш, он заговорил о возвращении домой ещё на больничной койке в Берлине. Почему он хотел вернуться?

“Потому что он российский политик, и его жизнь связана только с Россией”, объясняет Ярмыш.

”Он всегда считал, что эмиграция – это не вариант для него. Он не может работать за границей. И он не имеет права призывать действовать других людей, если он сам не может разделить с ними их участь.”

Сейчас Алексей Навальный – всемирно известный политзаключённый. Что он собой символизирует – зависит от вашей точки зрения.

Для западных стран он – надежда на другую Россию. Его политическая программа призывает к честным выборам, независимым судам и свободным медиа.

В России государственные СМИ годами клеймили его как преступника и прихвостня Запада. Поэтому немало россиян воспринимают Навального именно так.

В Украине ценят, что Навальный осудил российское вторжение. Но помнят и о том, что политик недавно предложил провести референдум о принадлежности Крымского полуострова. Это было похоже на пресловутую идею “русского мира”.

Для российских демократов Навальный сейчас – кажется, единственная надежда. В России – тотальная диктатура. В последние пару лет все известные оппозиционные политики были арестованы или заключены в тюрьму. Навальный – единственный из них, кто настолько известен и влиятелен, что в состоянии даже оттуда запустить международную кампанию.

Владимир Ленин замышлял революцию в эмиграции. Пока не настало время и он не вернулся в Россию. Однако зачастую свергнуть авторитарную систему из-за пределов страны невозможно. Об этом вам могут много рассказать китайские, кубинские или иранские оппозиционеры. Они годами пытались сделать это. Покинув страну, они утратили авторитет. Стали для многих просто горлопанами из-за рубежа.

Как же соратники Навального планируют свергнуть Путина, находясь за пределами России?

Не нужно сравнивать с прошлым или с другими странами, отвечает Кира Ярмыш.

“Раньше такой ситуации никогда не было. Никто не знает, что происходит. В центре Европы сидит диктатор с ядерной бомбой и правом вето в Совете Безопасности ООН и вторгается в соседнюю страну.”

Ярмыш верит, что протест в России назревает. Многие россияне пока сдерживают свой гнев, но в какой-то момент разочарование вырвется наружу. Решение Путина начать войну в Украине подорвало международное положение России. Россия теперь изгой. Её экономические трудности усугубляются, диктатура ужесточается.

“В конце концов все поймут, что во всём виноват один-единственный человек и восстанут против него. Война – это его конец. Это может занять ещё несколько лет, но конец всё равно придёт.”

Даже интернет в России уже не тот, что раньше. Власти заблокировали не только огромное количество сайтов с альтернативными точками зрения, но даже Фейсбук, Инстаграм и Твиттер. Youtube и Телеграм пока работают.

Ярмыш по-прежнему возлагает надежды на интернет-активность. С помощью Сети она и другие сторонники Навального продолжают распространять информацию о путинских преступлениях. Благодаря Интернету Навальный вывел на улицы десятки тысяч человек. Кира напоминает, что большинство из них по-прежнему в России, хотя и молчат в настоящий момент.

По мнению Ярмыш, сейчас важно, чтобы оппозиция показала россиянам альтернативу. Есть Навальный, есть разные концепции развития. Россия не должна быть такой, как сейчас. И репутация россиян тоже.

“Русские – вовсе не злые и враждебные люди, которые хотят убивать других людей.”

Хотя Кира Ярмыш сейчас не в России, путинский режим продолжает её преследовать.

В конце августа ей было предъявлено новое обвинение. Её подозревают в распространении ложной информации о действиях российской армии. В своём видеоролике на Youtube Кира рассказала о том, что Россия бомбит украинские города.

Её могут приговорить к 10 годам тюрьмы. Аналогичное обвинение выдвинуто ещё шести соратникам Навального. Все они сейчас тоже не в России. По мнению Ярмыш, Путин таким образом пытается сделать всё, чтобы они не вернулись.

Кира Ярмыш говорит, что воспринимает всё это как признание успешной работы. Значит, Путин настолько их опасается, что готов идти на многое: лишь бы заставить их замолчать.

“Он знает, что мы можем изменить ситуацию. Он боится”, говорит Кира Ярмыш.

Кира Ярмыш верит, что россияне вскоре восстанут против Путина: "Люди склонны довольствоваться тем, что есть, пока не увидят других альтернатив". Фото: Хейди Пииройнен

Статья впервые опубликована 11.9.2022.

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