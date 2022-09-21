News in Russian

Британский исследователь России Кир Джайлс в интервью HS вероятность свержения путинской власти оценивает так: “Момент достижения критической массы всегда приходит неожиданно. Даже для тех, кто внимательно следит за развитием событий”.
Специалисты по России знают, что время от времени в истории этой страны случаются потрясения, которые характеризуются двумя словами: быстрота и неожиданность. Сейчас признаки уже в воздухе.
Некоторые боятся, что изменения могут превратить ситуацию из просто плохой в очень плохую. Это было одним из оправданий продолжения попыток общения с Путиным даже несмотря на то, что он, как известно, отдавал приказы об убийстве своих политических оппонентов. Теперь думать об этом уже поздно. Путин оказался слишком опасным. И именно потому, что ведёт себя не как бешеная собака, а как человек, умеющий действовать планомерно и хитро.
В случае перемен мы получаем военного диктатора с одной стороны, и риск неуправляемого хаоса – с другой. В России такой политический хаос принято называть “смутой”. Но между этими крайностями есть и множество других альтернатив. Например, вариант, при котором силовикам удастся заменить Путина новым лидером, который возложит вину за войну в Украине на нынешнего президента и попытается улучшить отношения с западными странами.
Или вариант, при котором у Запада попросят прямого совета по реформированию России. Вероятно, такой совет уже готовится. Например, в американских аналитических центрах. Хотя предыдущая аналогичная попытка потерпела неудачу.
Профессор истории Тимоти Снайдер в статье для журнала Foreign Affairs обратился к просчётам, допущенным в 90-х годах прошлого века. По его мнению, на Западе считали, что либеральные ценности и рыночная экономика уже победили в соревновании идеологий в умах россиян, поэтому Россия автоматически начнёт развиваться по образцу европейских демократий. Это была ошибка, которая привела к провалу. На Западе проспали момент, когда в России установилась “квазидемократия", а рыночная экономика превратилась в грабительский капитализм. Надеялись, что проблемы можно будет решить позже, потому что развитие страны всё равно будет идти по единственно возможному пути.
”На смену безудержному оптимизму пришёл чрезмерный пессимизм.
Теперь на смену безудержному оптимизму пришёл чрезмерный пессимизм. Если раньше победа демократии в России считалась неизбежной, то теперь она, наоборот, кажется невозможной.
Да, построить здесь демократию будет непросто. Россияне всегда с подозрением относились к идеям, пришедшим из-за рубежа. Они сами должны хотеть демократии. А вот модель можно и предоставить.
Украина сейчас защищает свою свободу. И свободу Европы тоже. Можно назвать это и защитой демократических ценностей. “Здесь автократия противостоит демократии”, сказала в минувшую среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Строго говоря, свобода и демократия – не одно и то же. До войны в так называемом “Индексе демократии” правозащитной организации Freedom House Украина значилась как “частично свободная” страна. Её рейтинг был значительно выше российского, но на одном уровне с Сальвадором и Буркина-Фасо.
Однако мы хотим открыть двери героям. В своём выступлении фон дер Ляйен пообещала подготовить почву для интеграции Украины в общеевропейский рынок. Однако полноценное вступление в ЕС по-прежнему ещё далеко. Украине для этого необходимо провести огромное количество реформ.
Согласно недавней оценке Украины, ЕС и Всемирного банка, счёт на послевоенное восстановление страны уже вырос до 349 миллиардов евро. Финансовая помощь Запада должна быть напрямую увязана с процессами демократизации: искоренением коррупции, укреплением законности, защите меньшинств. Украину нужно поддерживать на её пути к демократии, западным ценностям и Евросоюзу. Конечно, это в первую очередь в интересах самой Украины. Однако в перспективе может помочь и России.
Путин хочет уничтожить Украину, чтобы она не стала успешной. Успех демократии в Украине станет и для россиян доказательством того, что перемены возможны. Они могут захотеть пойти по украинскому пути. Этого Путин боится. Сейчас, когда Путин начинает проигрывать войну, пришло время претворить этот страх в жизнь.
“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.
Статья впервые опубликована 16.9.2022.
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