News in Russian

В России строить демократию сложно. А вот в Украине может получиться. Успех соседней страны станет хорошим примером и для России.

Британский исследователь России Кир Джайлс в интервью HS вероятность свержения путинской власти оценивает так: “Момент достижения критической массы всегда приходит неожиданно. Даже для тех, кто внимательно следит за развитием событий”.

Специалисты по России знают, что время от времени в истории этой страны случаются потрясения, которые характеризуются двумя словами: быстрота и неожиданность. Сейчас признаки уже в воздухе.

Некоторые боятся, что изменения могут превратить ситуацию из просто плохой в очень плохую. Это было одним из оправданий продолжения попыток общения с Путиным даже несмотря на то, что он, как известно, отдавал приказы об убийстве своих политических оппонентов. Теперь думать об этом уже поздно. Путин оказался слишком опасным. И именно потому, что ведёт себя не как бешеная собака, а как человек, умеющий действовать планомерно и хитро.

В случае перемен мы получаем военного диктатора с одной стороны, и риск неуправляемого хаоса – с другой. В России такой политический хаос принято называть “смутой”. Но между этими крайностями есть и множество других альтернатив. Например, вариант, при котором силовикам удастся заменить Путина новым лидером, который возложит вину за войну в Украине на нынешнего президента и попытается улучшить отношения с западными странами.

Или вариант, при котором у Запада попросят прямого совета по реформированию России. Вероятно, такой совет уже готовится. Например, в американских аналитических центрах. Хотя предыдущая аналогичная попытка потерпела неудачу.

Профессор истории Тимоти Снайдер в статье для журнала Foreign Affairs обратился к просчётам, допущенным в 90-х годах прошлого века. По его мнению, на Западе считали, что либеральные ценности и рыночная экономика уже победили в соревновании идеологий в умах россиян, поэтому Россия автоматически начнёт развиваться по образцу европейских демократий. Это была ошибка, которая привела к провалу. На Западе проспали момент, когда в России установилась “квазидемократия", а рыночная экономика превратилась в грабительский капитализм. Надеялись, что проблемы можно будет решить позже, потому что развитие страны всё равно будет идти по единственно возможному пути.

” На смену безудержному оптимизму пришёл чрезмерный пессимизм.

Теперь на смену безудержному оптимизму пришёл чрезмерный пессимизм. Если раньше победа демократии в России считалась неизбежной, то теперь она, наоборот, кажется невозможной.

Да, построить здесь демократию будет непросто. Россияне всегда с подозрением относились к идеям, пришедшим из-за рубежа. Они сами должны хотеть демократии. А вот модель можно и предоставить.

Украина сейчас защищает свою свободу. И свободу Европы тоже. Можно назвать это и защитой демократических ценностей. “Здесь автократия противостоит демократии”, сказала в минувшую среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Строго говоря, свобода и демократия – не одно и то же. До войны в так называемом “Индексе демократии” правозащитной организации Freedom House Украина значилась как “частично свободная” страна. Её рейтинг был значительно выше российского, но на одном уровне с Сальвадором и Буркина-Фасо.

Однако мы хотим открыть двери героям. В своём выступлении фон дер Ляйен пообещала подготовить почву для интеграции Украины в общеевропейский рынок. Однако полноценное вступление в ЕС по-прежнему ещё далеко. Украине для этого необходимо провести огромное количество реформ.

Согласно недавней оценке Украины, ЕС и Всемирного банка, счёт на послевоенное восстановление страны уже вырос до 349 миллиардов евро. Финансовая помощь Запада должна быть напрямую увязана с процессами демократизации: искоренением коррупции, укреплением законности, защите меньшинств. Украину нужно поддерживать на её пути к демократии, западным ценностям и Евросоюзу. Конечно, это в первую очередь в интересах самой Украины. Однако в перспективе может помочь и России.

Путин хочет уничтожить Украину, чтобы она не стала успешной. Успех демократии в Украине станет и для россиян доказательством того, что перемены возможны. Они могут захотеть пойти по украинскому пути. Этого Путин боится. Сейчас, когда Путин начинает проигрывать войну, пришло время претворить этот страх в жизнь.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 16.9.2022.

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