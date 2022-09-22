News in Russian

“Мы уже были в Советском Союзе. Больше не хотим туда возвращаться”, говорит мэр Киева Виталий Кличко в эксклюзивном интервью HS.

Виталий Кличко стал “киевским Зеленским”: несмотря на угрозу собственной жизни, он остался на месте и продолжил работу. Фото: Юхани Нииранен / HS

Конец августа 2022 года. 10-этажное здание городской администрации Киева источает величие сталинской эпохи. В военное время из соображений безопасности перед домом лежат мешки с песком, а всех посетителей тщательно досматривают.

Когда в феврале-марте 2022 года российские войска окружали Киев, городское правительство продолжало здесь работать. В обычном режиме, насколько это, конечно, было возможно. Киевский городской голова (именно так официально называется его должность) тоже работал без перерыва. Сейчас он принимает нас в своём кабинете на последнем этаже.

Его высокая фигура занимает практически всё пространство от пола до потолка. Он пожимает нам руку. Дружелюбно и крепко. Сразу чувствуется авторитет двухметрового 115-килограммового экс-чемпиона мира по боксу.

Этой весной 51-летний Виталий Кличко стал настоящим символом защитников столицы. Пока российские танки ползли в сторону Киева, Кличко делал то же самое, что делал президент Украины Владимир Зеленский на национальном уровне. Он остался на своём рабочем месте, продолжал трудиться и поддерживать горожан: посещал блокпосты, бомбоубежища в метро и больницы.

За это в него поверили даже те украинцы, которые раньше его не поддерживали.

Россия тем временем захватывала предместья Киева и совершала в них военные преступления.

“Россия обстреливала нас ракетами, снарядами и гранатами. У ворот Киева, всего в 15 километрах, стояли русские солдаты. Мы уже готовились к уличным боям”, рассказывает Виталий Кличко на английском.

” ”Русские поняли, что завоевать Киев будет непросто.”

Приоритетом мэра стало спасение жизней горожан.

“Каждый киевлянин был в смертельной опасности. 126 мирных жителей погибли. Из них четверо детей. Спасибо нашей теробороне и военным за то, что они остановили продвижение одной из сильнейших армий мира. Русские поняли, что завоевать Киев будет непросто. Что у них просто не хватит на это сил.”

До войны в столичном регионе проживало 3,6 миллиона человек. Весной население сократилось на миллион. В первую очередь, за счёт того, что уехали женщины и дети. Посольства иностранных стран эвакуировались во Львов. Сирены воздушной тревоги завывали практически непрерывно, атмосфера была пугающей.

Когда в апреле русские отступили, горожане начали возвращаться. По словам Кличко, сейчас в Киеве “просыпаются” три миллиона человек. В том числе около 200 000 беженцев.

Столица живёт практически нормальной жизнью. На улицах есть военные, а вот КПП не очень много. Много машин и пешеходов. Магазины работают, а рестораны принимают гостей до девяти часов вечера.

Кличко говорит, что безопаснее стало после того, как в Киеве разместили новые средства противоракетной обороны.

“Тем не менее, любой, кто сюда возвращается, должен учитывать, что риск всё же существует. В любой момент сюда может прилететь ракета. Киев для врага был и остаётся целью. Киев– это сердце Украины. С самого начала целью России был именно Киев, а не Мариуполь или Харьков.”

В рабочем кабинете городского головы повсюду украинские флаги. Фото: Юхани Нииранен / HS

В прошлый раз я общался с Кличко в феврале 2014 года, в самый разгар украинского восстания. Обстановка была хаотичной. Про-российский президент Виктор Янукович засел в своём дворце, а сторонники евроинтеграции заняли Майдан.

Кличко был одним из тех хладнокровных лидеров оппозиции, которые день за днём выходили на осаждённый “Беркутом” Майдан, чтобы поговорить с протестующими.

Тогда я встречался с Кличко в украинском парламенте – или Раде – где он отвечал на вопросы журналистов. Он говорил по-украински. Его выступление раскритиковали за некоторую неуклюжесть, но было впечатление, что говорил он честно и искренне.

В то время Виталий Кличко возглавлял партию “Удар”, выступавшую за сближение с Европой. В декабре 2013-го он заявил, что завершает карьеру на ринге и сосредоточится на политике.

” За свою профессиональную карьеру Виталий Кличко выиграл 45 боёв из 47. Он никогда не был нокаутирован.

Вместе со своим младшим братом Владимиром он в течение десяти лет доминировал в тяжёлом весе профессионального бокса, побеждая всех мыслимых соперников. Друг с другом братья никогда не дрались, потому что обещали это своей матери.

За свою профессиональную карьеру Виталий Кличко выиграл 45 боёв из 47. Он никогда не был нокаутирован: два поражения приходятся на поединки, в которых он был травмирован. В 2003 году в бою против Леннокса Льюиса Кличко до шестого раунда боксировал с рассечённой бровью и залитым кровью лицом, пока рефери не остановил схватку. На бровь потом наложили 50 швов.

Виталий Кличко получил прозвище “Доктор Железный Кулак”. Братья Кличко вообще считаются весьма образованными в боксёрской среде, ведь оба – кандидаты наук. Диссертация Виталия была посвящена боксу. А ещё он никогда не скрывал своей любви к шахматам.

На ринге Кличко старался не сразу решать исход боя, а нокаутировать ближе к концу поединка, когда соперник будет уже уставшим. Спорт научил его контролировать свои эмоции, читать других людей и подниматься с колен.

Важно не то, сколько раз ты упал, а то, сколько раз ты поднялся.

В политике он действует так же. До 2014 года Кличко дважды баллотировался на пост мэра Киева и проигрывал. В 2020-м он с лёгкостью был переизбран уже на второй срок.

Сидя в своём кабинете в мэрии, Виталий Кличко говорит, что боксёрская карьера помогла ему в политике – она научила его дисциплине и командной работе.

“Чтобы добиться успеха, профессиональный боксёр должен сколотить свою команду, которая будет заботиться о множестве самых разных вещей, начиная с логистики.”

Виталий Кличко говорит, что спорту всегда есть место в его сердце, но сейчас всё-таки не до бокса.

В России тоже есть политик-боксёр. Это Николай Валуев, который является членом про-путинской партии и заседает сейчас в Госдуме.

“Мы не общаемся. Валуев поддерживает вторжение. Он один из тех миллионов людей, которые ущемляют Украину”, спокойно отвечает Кличко на вопрос о коллеге.

Виталий и Владимир Кличко родились в Средней Азии, где отец-украинец служил лётчиком. Их мать – русская.

История семьи тесно связана и с самыми тяжёлыми временами украинской истории: братья и сёстры их бабушек и дедушек умирали как от сталинского голодомора, так и во время немецкой оккупации.

Над Виталием издевались в школе. Когда отец посоветовал ему учиться давать отпор хулиганам, Виталий пошёл в секцию бокса.

Семья переехала под Киев в 1984 году. Через два года после этого отец принял участие в тушении Чернобыльской АЭС – сбрасывал в реактор свинец с самолёта. Он умер в 2011-м. От рака, причиной которого, по мнению сыновей, были именно последствия Чернобыля. В этом году россияне на пять недель захватили печально известную на весь мир АЭС.

Виталий Кличко вспоминает, что он был вполне обычным советским гражданином, который ненавидел Америку. Пока в 1980-е годы спортивная карьера не привела его в США, которые на деле оказались прекрасной страной.

Несмотря на то, что Кличко и Зеленский из разных политических лагерей, он уверен, что сейчас – не время для разногласий. Фото: Юхани Нииранен / HS

В 90-е он выступал за сборную Украины по боксу, но был пойман на употреблении стероидов. На Олимпиаду в Атланту поехал Владимир, который вернулся оттуда с золотой медалью.

Затем карьера привела братьев в Германию. Хорошо воспитанные и свободно говорящие по-немецки Виталий и Владимир по-прежнему очень популярны в этой стране.

В этом году братья вместе защищали Украину, например, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. А весной Владимир защищал Киев в рядах теробороны.

Жена Виталия Наталия живёт в Германии и помогает украинским беженцам. В августе супруги объявили о разводе после 26 лет совместной жизни. У них трое детей, младшему из которых 16 лет.

Политическая карьера едва не привела Виталия к ещё более высоким постам.

В 2014 году ему прочили должность будущего президента Украины, однако Кличко снял свою кандидатуру в пользу победившего впоследствии Петра Порошенко.

Порошенко и Зеленский – политические оппоненты. До войны в отношении Порошенко велось уголовное расследование, которое, по мнению многих украинцев, было инициировано нынешним президентом. Оказавшись у власти, Зеленский пытался снять Кличко с должности, но затем передумал.

Какие отношения между ними сейчас?

“Нам необходимо сохранять единство. Сейчас неподходящий момент для политических игр. Политические группировки потеряли смысл, мы все объединились вокруг жёлто-синего флага Украины. Каждый политик должен стоять за Украину”, ответил Виталий Кличко.

Киевский городской голова сейчас занят разрушениями, которые нанесла столице Россия. Он говорит, что в городе уничтожено или повреждено более 600 зданий, из которых 220 – жилые дома.

Идёт ремонт. По словам Кличко, цель – восстановить всё к зиме, чтобы оставшиеся без дома люди могли вернуться и жить. Коммунальное хозяйство работает, заверяет мэр.

“Распределение электричества и газа – это зона ответственности правительства. Обещали, что ресурсов хватит. У нас есть запасы, и мы готовы к разным сценариям. Мы получаем электрогенераторы, а также запасаемся нефтью на случай, если не будет газа. Делаем всё для того, чтобы зима прошла гладко.”

Помимо видимых разрушений, нарушена и экономическая жизнь города.

“Много компаний закрылись. Киев – был финансовым центром страны, но сейчас инвестиции на паузе. Многие стали безработными. Мы делаем всё возможное, чтобы облегчить положение. Например, мы не берём налоги с компаний. Потому что они обеспечивают рабочие места и помогают экономике. Но большая часть экономики не работает так, как должна.”

А как насчёт вечной украинской проблемы, коррупции? Можно ли что-то сделать с этим в военное время?

“Коррупция – это проблема, которая замедлила превращение Киева в по-настоящему европейский город. Мы стремимся к прозрачности. Мы стали первым украинским городом, который обнародовал свой бюджет. Чтобы все доходы и расходы стали публичными.”

По мнению Кличко, успех столицы – залог дальнейшего развития всей Украины. Он хочет видеть Киев европейским городом. Среди прочего, это означает и европейский уровень обслуживания. И европейский уровень жизни.

Во время войны уровень жизни не растёт. Вместо этого киевская администрация тратит силы и средства на “политику идентичности”. Сотни связанных с Россией названий улиц и памятников будут удалены с городских карт. Это действительно так важно в разгар военных действий?

“Россия была и остаётся нашим соседом. У нас историческая связь. Но у нас есть, например, триумфальная арка в честь дружбы России и Украины. После того, как они стали убивать украинцев, этот монумент превратился в какую-то насмешку. Поэтому его снесут. А поскольку нас обстреливают и с территории Белоруссии, то название станции метро “Минская” тоже будет изменено. Мы удаляем названия, которые связаны с теми, кто разрушил нашу жизнь.”

Кличко много говорит о том, сколь важно в украинском вопросе единодушие мирового сообщества.

Он призывает европейцев помочь армии и экономике Украины, “потому что мы воюем и за вас тоже”.

Мэр Киева убеждён: думать, что война касается только Украины – большая ошибка. По его мнению, это вопрос всей Европы. Например, любое ЧП на Запорожской АЭС может повлиять на огромное количество стран.

” Виталий Кличко говорит, что в Украине идёт не “спецоперация” и даже не война, а настоящий геноцид.

Отдельно Кличко хочет поблагодарить Финляндию.

“Тысячи и тысячи украинцев получили помощь в Финляндии. Я хочу поблагодарить за это и за всю остальную гуманитарную помощь. Спасибо и за политическую поддержку. Попытка России восстановить свою империю касается каждого и в Финляндии. Потому что вы знаете, о чём идёт речь. Мы понимаем стремление Финляндии войти в НАТО. Мы тоже сейчас осознали, что внеблоковый статус был для Украины ошибкой.”

Кличко говорит, что на Россию необходимо продолжать оказывать давление новыми санкциями, потому что “каждая брошенная им подачка” пойдёт на войну. Российскую информационную войну тоже надо остановить.

“Население России должно спросить у своего правительства – почему иностранные компании покинули страну? Они должны спросить – почему они больше не могут путешествовать? И почему весь мир против них? И наконец они должны спросить – за что их братья, мужья, друзья и родственники умирают в Украине? Агрессивная политика России стала огромной трагедией для Украины и Европы. Но и для самих россиян тоже.”

Место для бокса в его сердце есть всегда. Но сейчас – не до спорта. Фото: Юхани Нииранен / HS

Виталий Кличко говорит, что в Украине идёт не “спецоперация” и даже не война, а настоящий геноцид.

“Путину требуется больше территорий, чтобы представить себя кем-то вроде нового Петра Великого. Ему нужна Украина без украинцев.”

По мнению Кличко, свой выбор украинцы продемонстрировали ещё на Майдане. Теперь они расплачиваются за это самой высокой ценой, которую только можно вообразить – собственными жизнями.

“Мы – европейская страна. У нас европейский менталитет. Россия никогда это не принимала. Вместо этого она хочет видеть нас частью империи.”

” ”Мы лучше умрём, чем станем рабами.”

По словам мэра, на фронт ушли около 100 000 киевлян. Он говорит, что российская военная машина сильна, но у украинских солдат есть важное преимущество.

“Российские солдаты воюют за деньги. Если вас спросят "хотите ли вы умереть за деньги?”, никто не ответит утвердительно. И совсем другое дело, если вас спросят: готовы ли вы умереть за свою семью, дом, детей и их будущее? Украинский солдат защищает их и свою родину. Мы победим, потому что мы мотивированы и мы не сдадимся. Мы лучше умрём, чем станем рабами.”

По словам Кличко, Украина не собирается подчиняться авторитарной системе, где нет свободы слова и прав человека.

“Мы уже были как-то в Советском Союзе. Больше не хотим возвращаться туда.”

Статья впервые опубликована 16.9.2022.

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