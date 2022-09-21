News in Russian

Требования срочно провести “референдум о присоединении”, выдвинутые в ряде оккупированных территорий – главная новость российских СМИ. Скорее всего, причиной такой поспешности являются недавние успехи ВСУ. Если чаяния марионеточных правительств сбудутся, то может возникнуть ситуация, при которой Россия будет считать, что часть украинской территории принадлежит ей.

Присланные из Москвы администрации четырёх областей Украины планируют провести “референдумы” о присоединении к России.

О голосовании объявили в ЛНР и ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, находящихся под российской оккупацией.

Во вторник о предстоящем голосовании сообщили государственные информационные агентства ТАСС и РИА “Новости”, а также оппозиционный портал “Медуза”. Вскоре после этого данная новость уверенно заняла первое место в топах ведущих информационных сегрегаторов страны.

В Луганске, Донецке и Херсоне объявили, что “референдум” пройдёт с 23 по 27 сентября. Голосование в Запорожье запланировано на “ближайшие дни”. По информации “Медузы”, во всех четырёх регионах оно пройдёт одновременно.

Также “Медуза” сообщает, что в Донецке законопроект о присоединении к России уже единогласно принят на политическом уровне.

Обращение главы оккупационных властей Херсонской области Владимира Сальдо.

По всей видимости, стремление срочно присоединится к России – результат паники, вызванной наступлением ВСУ.

Все эти “референдумы” и присоединения могут стать для Кремля предлогом для расширения боевой активности в нынешней агрессивной войне.

“Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты”, написал в своём телеграм-канале бывший президент России Дмитрий Медведев.

Другими словами, стремление к аннексии содержит завуалированную угрозу расширения войны до бесконечности.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подготовка голосования – это “решение, которое проживающие в регионах люди примут самостоятельно”, сообщает Reuters.

Причина всех этих телодвижений – недавние успехи украинской армии.

В начале сентября Украина освободила от российской оккупации тысячи квадратных километров в Херсонской области.

А в последние дни, по информации Reuters, продвинулась и в сторону Луганской области. В ночь с понедельника на вторник CNN также подтвердило, что Украина освободила первый населённый пункт Луганщины – село Белогоровка. Оно находится совсем рядом с Лисичанском. Россия захватила этот регион в июле после нескольких недель ожесточённых боёв.

“Оккупанты явно в панике”, заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером в своём традиционном видеообращении.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Напомним, что президент России Владимир Путин начал в феврале вторжение в Украину именно после признания независимости Донецкой и Луганской областей.

В Донецке российские и про-российские силы контролировали лишь часть области. Теперь хватка оккупантов ослабла и в Луганском регионе. На юге Украина также ведёт наступление, в направлении Херсона.

Если мечты марионеточных правительств о присоединении сбудутся, то может возникнуть парадоксальная ситуация: Украина будет управлять территориями, которые, несомненно, принадлежат именно ей, но которые, по мнению России, являются частью России.

Это заставит Путина форсировать военные действия. Идея, которая российской “партии войны” явно по душе.

“Сегодня референдум, завтра — признание частью РФ”, написала главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.

И продолжила: “Послезавтра — удары по территории России [ЛНР и ДНР] становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях”.

Статья впервые опубликована 20.9.2022.

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