News in Russian

После объявления “частичной мобилизации” и последовавшего за ним массового бегства россиян за границу, в Финляндии требуют дальнейшего ужесточения визовой политики.

По информации HS, Финляндия может заметно ужесточить критерии допуска россиян на свою территорию, не нарушая при этом своих международных обязательств.

Весь четверг МИД, МВД и Пограничная служба Суоми искали законные способы дальнейшего сокращения потока российских туристов.

Политическое давление очень высоко: правительство уже давно заверяет, что планирует ужесточить правила въезда для россиян, но граница по-прежнему открыта.

В текущей повестке следующие варианты: совершенно новая форма права, использование Статьи 16 Закона о государственной границе или же новая интерпретация отдельных правил Шенгена.

Последний вариант, а именно ужесточение пункта о международном статусе, прописанного в Шенгенском соглашении – пока видится одним из наиболее реальных способов решения проблемы.

Данный пункт гласит, что гражданину третьей страны может быть запрещён въезд на территорию государства, входящего в Шенген, если он “представляет угрозу для международных отношений” принимающей страны.

Таким образом Финляндия могла бы воспрепятствовать въезду россиян на основании того, что полиция безопасности категорически признает большинство жителей этой страны угрозой безопасности.

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти сообщил HS, что апелляция к пункту об “угрозе международных отношений” требует широкой правовой оценки, ключевую роль в которой должно играть Министерство иностранных дел. Мнение полиции безопасности тоже учитывается, но решающее слово – за МИД.

Каким образом приезд россиян угрожает международным отношениям Финляндии?

”Определение [этого термина] находится в ведении Министерства иностранных дел. Согласно ему, лицу, вызывающему внешнеполитические проблемы или дипломатический конфликт, может быть отказано во въезде. Я бы не хотел высказывать собственную позицию по этому вопросу, но если гражданин третьей страны, которая в целом классифицирует нас как “недружественных”, поедет через Финляндию в другое государство, это может повлиять на наши отношения с нашими партнёрами.”

Исходя из этого, можно ли в принципе запретить въезд в Финляндию всем россиянам, исключив лишь особые случаи вроде семейных обстоятельств?

”Изучение этого вопроса в процессе. Вообще, данное положение основано на индивидуальном рассмотрении [каждого случая], но не исключён и коллективный подход. Раньше оно применялось только индивидуально, но новая государственная практика, похоже, уже появилась. Еврокомиссия на неё не отреагировала – по крайней мере, публично.”

(В данном случае речь идёт о решении Польши и Прибалтийских стран запретить въезд всем россиянам - прим. переводчика.)

Возможно, Польша и Прибалтика запретили въезд российским туристам именно по этой причине?

”Это практически то же самое.”

Премьер-министр Санна Марин в четверг заверила, что у правительства есть чёткое желание остановить приезд российских туристов в Финляндию. Однако реализовать его “сложно”, сказала она журналистам.

На прошлой неделе Марин говорила о том, что полностью запретить въезд россиянам не удастся, т.к. власти должны подходить к делу с ответственностью и не могут признать каждого российского туриста угрозой безопасности.

Однако в четверг премьер подчеркнула, что поступающие из России новости требуют от финских властей переоценки рисков и угроз. По её словам, правительство в ближайшие дни проведёт совещание по этому вопросу.

Обстановка изменилась в среду. После того, как в России была объявлена частичная мобилизация. Также Санна Марин обратила внимание на то, что Россия – по её собственным заявлениям – находится сейчас в состоянии войны против всего Запада. В своём обращении к народу в среду утром президент Владимир Путин сказал, что россияне воюют не только с украинцами, а “со всей военной машиной коллективного Запада”.

По мнению Марин, это – серьёзное заявление.

Эстония и другие прибалтийские государства ранее уже объявили о том, что с этого понедельника запрещают въезд на свою территорию россиянам с туристическими визами, вне зависимости от того, какой страной Шенгена они были выданы. Они объясняют это решение тем, что русские представляют угрозу безопасности.

По мнению Санны Марин, если финские власти тоже интерпретируют россиян как угрозу, то аналогичное решение может принять и Финляндия. И это не будет противоречить шенгенским правилам.

Однако жёсткое решение Прибалтийских стран сократило реальное количество въезжающих в Эстонию россиян всего примерно на 10%. Если раньше границу пересекало около 2000 человек в день, то теперь – порядка 1800. Это связано в том числе с тем, что пересечение границы по семейным обстоятельствам по-прежнему разрешено.

Ещё один вариант воспрепятствовать приезду россиян – разработать отдельный закон. Однако это невозможно сделать быстро. Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил во вторник, что подобный закон вряд ли сможет вступить в силу до истечения срока полномочий нынешнего кабинета министров.

Помочь в решении “российского вопроса” может и 16-й раздел Закона о государственной границе.

Таннер гласит, что “Госсовет может принять решение о закрытии пункта пересечении границы или ограничении международного движения на определённый период или до дальнейшего уведомления, если закрытие или ограничение необходимы для борьбы с серьёзной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения”.

Именно этот пункт использовался для закрытия границ во время пандемии коронавируса. Однако в этом случае, по всей видимости, потребуется официальное заявление органов правопорядка (в первую очередь, полиции безопасности) о том, что все российские туристы представляют угрозу для страны.

В Финляндии оценкой уровня угроз и безопасности занимаются следующие органы: Полиция безопасности, Силы обороны и Пограничная служба. Решающее слово – за полицией безопасности.

Санна Марин подчеркнула, что премьер-министр не может давать указания этим органам; они дают независимую оценку.

“Мы живём в правовом государстве. Если правительство может [чем-то] помочь, мы готовы это сделать.”

Считается, что в Эстонии подобная оценка угрозы со стороны местных органов правопорядка не проводилась. Решение было принято политиками эстонского правительства.

Ранее правительство Финляндии уже сократило в 10 раз количество выдаваемых россиянам туристических виз. Пока результаты этого решения в статистических показателях не видны: визы по-прежнему выдаются.

В предыдущую среду в Финляндию прибыло около 3100 россиян, однако в эту среду, 21 сентября, их было уже около 4800. Наиболее вероятной причиной является стремление многих россиян избежать мобилизации.

КПП Иматра. Очередь на въезд в Финляндию в ночь со среды на четверг.

Статья впервые опубликована 22.9.2022.

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