News in Russian

“Пусть лучше гнев остаётся внутри России”, говорит депутат от партии “Истинные финны” и председатель комитета парламента по иностранным делам Юсси Халла-ахо. Другие народные избранники считают иначе.

У председателя комитета парламента по иностранным делам Юсси Халла-ахо и его вице-председателя Эркки Туомиойя разные точки зрения по вопросу бегущих от армии россиян. Фото: Кайса Раутахеймо HS

Председатель комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо назвал “исключительно плохой идеей” предоставлять убежище в Финляндии россиянам, уклоняющимся от призыва на территории Суоми.

Он обосновал свою позицию целой серией англоязычных сообщений в своём Твиттере.

Суть его рассуждений сводится к тому, что подавляющее большинство россиян поддерживает войну “на диване”, но не готовы погибать сами или отправлять туда своих детей.

“Это то, на чём держится популярность мистера Путина. Средний класс мог одновременно наслаждаться и мечтами о Великой России, и личным комфортом”, написал Халла-ахо.

Он считает, что оказавшись в безопасности на территории ЕС, многие просители убежища “могут вернуться на диван и продолжить размахивать флагом”.

“Россияне, бегущие в Грузию и Финляндию, не против войны. Семь месяцев они хранили полное молчание.”

По мнению депутата, для всех будет лучше, если “гнев останется внутри России” и Запад не станет открывать “клапан для его выхода”.

Халла-ахо продолжает: “Есть шанс, что мобилизация приведёт к беспорядкам и восстанию в России. А если даже нет, то все эти необученные, плохо экипированные и немотивированные “солдаты” нанесут больше вреда России, чем Украине”.

А вот депутаты парламента Саара Хюрккё, Эркки Туомиойя и Элина Валтонен в интервью HS заявили, что считают идею предоставления убежища уезжающим от призыва россиянам, как минимум, “заслуживающей рассмотрения”.

Примечательно, что Халла-ахо является председателем комитета парламента по иностранным делам, Туомиойя – вице-председателем, а Хюрккё и Валтонен - его членами.

Президент Финляндии Саули Ниинистё также высказался по этому вопросу.

“Мы должны обсудить – является ли основанием для предоставления убежища уклонение от призыва в стране, которая ведёт себя предосудительно”, сказал президент ещё в среду.

Против предоставления убежища помимо Халла-ахо выступает и член Административного комитета парламента депутат Хейкки Вестман. Он тоже опубликовал своё заявление в Твиттере.

“Убежище в Финляндии не должно предоставляться русским, которые поддерживают войну или молча её принимают, и которые сейчас пытаются избежать мобилизации”, написал он.

В среду в России объявили частичную мобилизацию. В настоящий момент это пока не привело к увеличению числа российских просителей убежища в Финляндии, сообщил руководитель профильного отдела иммиграционной службы Антти Лехтинен.

Очевидный рост числа просителей убежища из России произошёл в марте. Тогда заявления подали 113 человек. С тех пор, по информации Лехтинена, каждый месяц регистрировалось от 31 до 54 подобных прошений. С 1 сентября до настоящего момента от россиян поступило 70 заявлений о предоставлении убежища.

Статья впервые опубликована 23.9.2022.

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