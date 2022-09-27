News in Russian

Война в Украине – это не только территории, но и истории, считает всемирно известный писатель Юваль Ной Харари. Он убеждён, что война меняет восприятие самой идеи национального развития.

“Молодые люди растут в условиях информационного загрязнения, но каковы будут его последствия лет через 10? На людях ставят эксперимент”, говорит Юваль Ной Харари. Фото: Калле Копонен HS

Эта дверь ведёт в люкс Маннергейма в отеле Kämp, самый дорогой гостиничный номер в Финляндии. В нём останавливались во время своих концертов в Суоми все мировые звёзды – от Мадонны до Джастина Бибера.

Но сейчас дверь никак не удаётся открыть. Похоже, что даже тысячи евро за ночь не могут гарантировать, что у вас не будет проблем с электронными ключами.

Сейчас этот люкс занимает израильский историк и публицист профессор Юваль Ной Харари, тоже звезда мирового масштаба.

Какое-то время мы посмеиваемся над ситуацией у запертой двери с Харари, его партнёром Ициком Яхавом и Майклом Цуром, который занимается международными проектами в их организации Sapienship. После чего Цур спешит открыть дверь через запасной вход.

Всего 10 с небольшим лет назад Харари был научным сотрудником Еврейского университета в Иерусалиме, который читал студентам лекции по всемирной истории. Яхав, который тогда был лишь бойфрендом, убедил Харари, что из его лекций может получиться отличная книга.

И она вышла в 2011 году под названием “Sapiens: Краткая история человечества”. В ней Харари сделал именно то, что получалось у него лучше всего: широкими мазками он нарисовал читателю огромное полотно всемирной истории, превратив её в законченное и доступное повествование.

Дебют превзошёл все ожидания: тираж книги уже превысил 12 миллионов экземпляров по всему миру; последовали и продолжения – “Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня” (2015) и “21 урок для XXI века” (2018).

” “Не исключено, что мы станем свидетелями гражданской войны в США или что следующие выборы станут последними демократическими выборами в этой стране.”

Теперь Юваль Ной Харари может позволить себе люкс Маннергейма и путешествия по миру с персональным помощником. А ещё – жизнь без мобильного телефона.

“Я понимаю, что это привилегия”, говорит Харари, когда я кладу на стол свой мобильник.

У него он на самом деле тоже есть. Но только на крайний случай. “Трубка” практически всегда отключена.

Правда, с Ициком Юваль Ной познакомился как раз в израильском мобильном приложении для геев, однако сейчас, по его словам, он строго ограничивает использование современных технологий.

“Я практически живу в 90-х”, признаётся учёный.

”Пользуюсь электронной почтой и разговариваю по телефону.”

Харари боится не контроля или слежки, а самого себя.

“Я защищаю своё время и свой разум. Отдельные самые талантливые люди этого мира десятилетиями работали над тем, чтобы завладеть моим вниманием с помощью смартфона. Не думаю, что я достаточно умён и силён, чтобы сопротивляться этому.”

Публицист считает, что мы должны говорить об информационном загрязнении точно так же, как мы говорим о загрязнении воздуха.

“Мы ещё не до конца понимаем, что с нами делает вся эта информационная токсичность.”

Этот вопрос всё больше занимает и беспокоит Харари. Он говорит, что во многих странах все каналы передачи информации, похоже, нарушены.

“[Например,] в США есть сложнейшие новые технологии, но люди не верят в простейшие факты и не умеют общаться с собеседниками, которые придерживаются противоположных политических взглядов.”

А между тем, расхождения во мнениях между разными людьми не так уж и велики, утверждает Харари. В 60-е этот разрыв в тех же Штатах был значительно шире.

“Это были времена сексуальной революции, борьбы за гражданские права и холодной войны. Было много насилия, убийств и беспорядков. Сейчас мы наблюдаем лишь отголоски, хотя люди до сих пор даже не сошлись во мнении – кто победил на последних выборах? А ведь когда президентом был избран Линдон Б. Джонсон, разногласий это не вызвало.”

США, Бразилия, Израиль... Вы можете видеть это повсюду, говорит Харари. Общественная дискуссия ведётся не по самим ключевым вопросам, а по каким-то другим связанным с развитием темам.

Это угрожает демократии. Потому что демократия может быть успешна только тогда, когда успешны публичные дебаты.

“Не исключено, что мы станем свидетелями гражданской войны в США или что следующие выборы станут последними демократическими выборами в этой стране.”

Конечно, это маловероятно, всё-таки признаётся Харари. Но сам факт существования такой возможности – пусть и не значительный – видится ему серьёзным изменением обстановки.

“Раньше о подобном не было и речи.”

” “Веками Россия была марионеткой у монголов. Теперь круг замыкается.”

Харари говорит, что война ставит Россию в крайне затруднительное геополитическое положение. Фото: Калле Копонен HS

Увы, помимо культурных сейчас идёт и настоящая война.

Но даже в ней, по мнению Харари, сражаются не столько за осязаемые вещи, сколько за идеи, считает Юваль Ной. К его аргументации мы вернёмся позднее.

В Хельсинки Харари приехал, чтобы обсудить с бизнес-сообществом рынок труда будущего. Раньше он смело рассуждал и писал о будущем, но вот нападение России на Украину публицист предсказать не мог.

Война стала для него огромной неожиданностью.

Возможно, Харари стоило просто лучше прислушиваться к самому себе. Ведь как-то раз он сказал, что никогда нельзя недооценивать человеческую глупость.

“Историки – не провидцы, но я пытался определить вероятность начала войны. Её цена и негативные последствия для России казались настолько велики, что война виделась крайне маловероятным и глупым вариантом.”

Да так оно и было на самом деле, добавляет Харари.

“Мало того, что гибнут люди. Страдает производство продуктов питания, стремительно растут оборонные бюджеты, весь мировой порядок находится под угрозой. Вести совместную работу по борьбе с изменением климата тоже становится всё сложнее.”

Цена войны – огромна. В том числе для России.

“Путин разрушил собственную мечту о “великой России”. Он показал её слабость и продемонстрировал, что Россия больше не является супердержавой.”

Харари обращает внимание, что, разрывая отношения с Западом, Россия становится зависимой от Китая. Что одновременно ставит под угрозу её традиционно хорошие отношения с Индией. Ей трудно доверять России, которая идёт в кильватере у Китая.

“Веками Россия была марионеткой у монголов. Теперь круг замыкается, так как Путин превращает Россию в куклу для Китая. Даже если забыть обо всех этических вопросах и думать исключительно с точки зрения политики силы, действия Путина всё равно абсурдны.”

После российского нападения вокруг снова заговорили о так называемой “реальной политике” – политике силы, которая жёстко преследует исключительно национальные интересы.

Юваль Ной Харари не верит в противоречия между двумя системами – реальной политикой и либерализмом, который основан на принципах сотрудничества. Во-первых, говорит он, реальная международная политика – это тоже сотрудничество.

“Только мы ищем общие интересы, а не общие ценности.”

Во-вторых, Харари сильно сомневается, что война может служить интересам России как в геополитическом, так и в экономическом плане.

“Она может быть выгодна путинскому правительству, но не России.”

Харари думает, что говоря о реальной политике, люди упускают из виду тот факт, что война никогда не бывает связана с объективными причинами.

Он считал войну маловероятной, так как она идёт вразрез с российскими интересами. Возможно, в этом случае альтернативные ответы могли быть найдены в его собственных книгах.

“Часто думают”, продолжает рассуждать Харари, ”что люди дрались за свои территории как волки. Но говорят, что войны рождаются в умах поэтов. Солдаты приходят потом. Люди сражаются не за интересы или территории, а за историю.”

” “В конце концов, достаточно небольшая группа людей повела Россию в сторону авторитаризма.”

Юваль Ной Харари видит политическую борьбу за историю и в палестино-израильском конфликте.

“Всем нужен Иерусалим, потому что у каждой стороны есть в нём своя история. [Им] не хватает не земли, а истории, которой они могли бы поделиться.”

Даже в Украине борьба идёт не только за территорию, считает Харари. Путин строит российскую мифологию.

Но если Россия пошла на войну ради этого, то что произойдёт если она проиграет? Альтернативной-то истории нет. Свалится ли тогда Россия в историческую бездну?

Впрочем, историю всегда можно изменить. И это хорошо, уверен писатель.

“Часто говорят, что у России несбалансированное прошлое. Но в других странах то же самое.”

После второй мировой войны бытовало мнение, что Германия в силу своей истории и культуры никогда не сможет стать демократической страной и избавиться от тоталитаризма, говорит Харари. Но сейчас Германия – ведущая либеральная демократия мира, от которой требуют занять более жёсткую позицию по отношению к России.

“Итальянцы, немцы и французы проигрывали друг другу войны. И тем не менее, европейские страны смогли построить такую историю, в которой все могут уживаться.”

Впрочем, на это ушли десятилетия.

“Истории могут изменяться значительно быстрее”, уверен Харари.

Украина – один из таких примеров, по его словам. До 1991 года она была частью той же самой тоталитарной коммунистической системы, что и Россия.

“Украина выбрала путь демократии. И неоднократно подтверждала свой выбор с тех пор. Россия тоже может выбрать другое будущее.”

Но разве это не разговоры в пользу бедных? Не в этом дело, отвечает Юваль Ной.

“Для Германии было опасной авантюрой так сильно полагаться на российский газ. Однако предположение, что Россия всё-таки могла превратиться в нормальную, приверженную миру демократию, было разумной авантюрой. Пусть она и оказалась в итоге ошибочной.”

У финнов сейчас может не быть возможности укрепить свою оборону, считает Харари. Но то, что долгое время прогнозы развития России строились на надежде её изменений в лучшую сторону, было выбором этического характера.

“В конце концов, достаточно небольшая группа людей повела Россию в сторону авторитаризма. Это не боги истории сделали. И это не является следствием чего-то, что у русских в крови.”

Сейчас очень важно сохранить возможность для заключения мира, убеждён Харари.

“Некоторые считают, что количество насилия в этом мире постоянно. И что если на какое-то время на Земле установится мир, то потом насилие снова вырвется со страшной силой, как пар из пароварки. Но история показывает, что на самом деле всё совсем не так.”

Одна война порождает другую, а милитаризм порождает милитаризм, считает Харари. И наоборот: чем дольше мир – тем он глубже.

Вот почему сейчас нужно быть очень осторожным.

Завоевать мир – это серьёзный вызов. И, прежде всего, это означает две вещи, говорит историк.

“Запад должен взять на себя обязательство не только восстановить Украину, но и помочь ей превратиться в процветающую демократию.”

А с другой стороны, нужно понять, что русские – не враги.

“Они снова станут друзьями и деловыми партнёрами, как только закончится власть нынешней администрации. После этого будет возможно сотрудничество.”

Разговоры о запрете русской культуры Юваль Ной Харари вообще не переносит.

“Глупо говорить, что теперь не следует читать Толстого или слушать Чайковского. Такое чувство, что Толстой может принадлежать Путину.”

” “Национальные государства – выдуманные истории. Но в то же время они весьма полезны.”

Сотрудничество необходимо, если мы хотим продолжать торговлю и борьбу с изменением климата, считает Харари. Фото: Калле Копонен HS

Война закрывает двери. Это пугает Харари.

“Вера в совместное сотрудничество летит в помойку. Люди начинают думать, что они ошибались. Но на самом деле это были хорошие идеи. И они во многом сработали. Они принесли периоды мира и процветания. Это было хорошо и для России.”

И какая может быть альтернатива? Учёный сам отвечает на свой вопрос:

“Такая, что мир превратится в джунгли. Я – военный историк, и европейцы не понимают, что значить жить в джунглях. Это ещё хуже [чем сейчас].”

Исторически оборонные бюджеты государств были намного больше, чем сегодня, рассказывает Харари. В наше время такие траты на оборону означали бы, что не останется денег на образование, здравоохранение или борьбу с изменением климата.

“Это было бы катастрофой.”

Но двери закрыла не Европа, а Путин, подчёркивает Харари.

“В том, что Путин может заставить вступить Украину в войну, а мы не можем принудить Россию к миру, конечно, нет равновесия.”

Тем не менее, нельзя сдаваться. Надо верить, что двери по-прежнему есть.

” “Мы должны объединиться против агрессии, а не против самодержавия.”

Одна из вещей, которые поменяла украинская война – это отношение к национализму, утверждает Юваль Ной Харари.

“Национальные государства – выдуманные истории. Но в то же время они весьма полезны.”

Учёный не стесняется употреблять слово “национализм”. Более того, он подчёркивает, что намеренно употребляет именно его вместо, например, термина “патриотизм”. В понятии “национализм”, по мнению Харари, нет ничего плохого.

“Некоторые считают, что национализм и демократия несовместимы. Что национализм – это ксенофобия, расизм, ненависть к меньшинствам и так далее. Это абсолютно не так.”

По мнению Харари, национализм – “это не вопрос выбора между любовью и ненавистью”.

“Мы – часть большой группы, которую мы любим. Мы готовы платить налоги ради её благосостояния. Не только ради семьи и ближайшего круга.”

Одновременно, Харари считает чепухой, что национализм может мешать международному сотрудничеству.

“Никто не сомневается в украинском национализме, а ведь они хотят не только права на самоопределение, но и стать частью Евросоюза.”

Юваль Ной считает, что условия международного сотрудничества не должны быть слишком жёсткими.

“Мы должны объединиться против агрессии, а не против самодержавия. Во многих странах демократические принципы нарушаются самыми различными способами, но что поделаешь... Мы не можем вторгнуться в эти страны и изменить их систему. США пробовали сделать это в Ираке, но у них не очень получилось.”

Впрочем, это не означает, что со всем надо соглашаться.

“Есть красная черта, которую нельзя переходить. Если такая страна, как путинская Россия, нарушает правила игры, под угрозой оказывается весь мировой порядок. В этом случае другие государства должны объединиться, ввести жёсткие санкции и предотвратить агрессию.”

И тогда, возможно, придётся обратиться к таким странам, как Саудовская Аравия, если потребуется энергия.

Юваль Ной Харари готов терпеть многое ради сотрудничества, но одна особенность всё же есть. Сегодня огромное количество людей получают информацию об этом мире с платформ, которые контролирует недемократическая страна.

“Если Китай вторгнется в Тайвань, а половина человечества будет следить за событиями через подконтрольный Китаю Тик-Ток, то что произойдёт? Во времена холодной войны The New York Times не мог же принадлежать Советскому Союзу.”

А что если кто-нибудь получит доступ к личным данным финских политиков?, задаётся вопросом Харари.

“Если бы кто-то знал о каждом всё, что тот когда-либо говорил или делал, это было бы по-прежнему свободным государством?”

” “Алгоритмы не хотят, чтобы я изменился.”

По мнению Харари, люди обращают слишком много внимания на мрачные техногенные антиутопии, полные всевозможных устройств для слежки.

Ему самому интереснее думать о том, каким будет будущее человечества, если технологии станут работать иначе – для того, чтобы удовлетворять потребности и приносить удовольствие.

Зрелище леденящее, зато в этом случае конец света будет банальным, а не шокирующим.

Харари думает, что “О дивный новый мир” Олдоса Хаксли лучше подходит под описание будущего, чем общество повсеместного контроля, описанное Джорджем Оруэллом.

“Если благодаря технологиям я смогу получить всё, что хочу ещё до того, как пойму, что хочу этого, то что последует? Я 30 секунд делаю что-то, а через два часа размышляю – что именно произошло. Это не тот контроль, когда агент КГБ наводит на тебя пистолет. Но всё равно опасно.”

Харари описывал людей, которых можно “взломать”, чьи эмоции всё точнее и точнее просчитывают будущие гиганты технологии. Однако он думает, что опасность – не только в попытке изменить человека с помощью алгоритма.

“Алгоритмы не хотят, чтобы я изменился.”

Это – настоящий ужас для человечества, главная легенда которого заключается в том, что мир был создан людьми и может быть изменён ими же.

“Легче предсказать что я буду делать, если мои устремления будут такими же, как раньше. Если же кто-то вложил сто миллионов в фильм “Человек из стали” потому что в прошлом году он мне понравился, а сейчас я хочу смотреть мрачные эротические драмы, то кто-то теряет сто миллионов.”

По мнению Харари, ключевым требованием к создателям алгоритмов должно быть побуждение людей к изменениям.

“Но вместо этого мы застреваем. Наш вкус ухудшается и слабеет.”

Юваль Ной хочет защитить свои собственные чувства. Вот почему смартфон остаётся на дне чемодана.

Эмоции могут вводить в заблуждение, но они не случайны, говорит писатель.

“Если вы просыпаетесь ночью из-за кошмара о чудовище под кроватью, то это – воспоминание о тех временах, когда у людей были основания опасаться темноты. Мы – млекопитающие. И наши эмоции несут в себе информацию за миллионы лет.”

Вот почему мы должны понять свои собственные чувства, объясняет Харари. А ещё это способ противостоять манипуляциям с нашими эмоциями со стороны технологических гигантов и опасного коллапса всей информационной среды.

“Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для себя – научиться распознавать свои слабости.”

Сам Юваль Ной говорит, что ежедневно медитирует по два часа, а раз в год отправляется в “ретрит”, длительное уединение.

“Впрочем, я прекрасно понимаю, что это могут позволить себе далеко не все. Так же как и отказ от смартфона.”

Когда в одном из своих произведений Харари предложил медитацию в качестве решения проблемы, то встретил шквал критики. Теперь он явно осторожен в высказываниях об индивидуальных решениях.

“За изменения несут ответственность не отдельные лица, а правительства и корпорации. А я совсем не верю в то, что корпорации могут регулировать сами себя.”

Даже врачам запрещено манипулировать своими пациентами или сообщать их данные третьим лицам, так почему же с технологических компаний нельзя спрашивать ещё более строго?

И вот теперь Харари начинает звучать как настоящий Харари.

“К развитию технологических компаний не следует относиться как к чему-то предопределённому. Мы можем с этим что-то сделать.”

В конце концов, Тик-Ток, Гугл и Фейсбук – это тоже просто истории.

КТО? Юваль Ной Харари Фото: Калле Копонен HS Профессор истории, живёт в Тель-Авиве

Родился в 1976 году в Израиле

Написал книги “Sapiens: Краткая история человечества” (2011), “Homo Deus: краткая история завтрашнего дня” (2015) и “21 урок для XXI века” (2018).

Полная версия презентации Юваля Ноя Харари на форуме Nordic Business.