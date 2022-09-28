News in Russian

Журналисты HS продолжают работать совсем недалеко от линии фронта, в Николаеве. Сотни людей стоят здесь в очереди за гуманитарной помощью. По ту сторону в это время проходят так называемые “референдумы”.

Сотни людей выстроились в очереди за бесплатной едой на главной улице Николаева в понедельник днём. Фото: Калле Копонен / HS

Николаев

Двигается очередь изголодавшихся людей. Ежедневная раздача еды на главной улице Николаева началась в 14 часов. Люди попарно подходят к брезентовому навесу гуманитарной организации, где получают упакованное в ланч-бокс блюдо из курицы, риса и овощей.

Многие сразу после этого снова бегут в конец очереди, чтобы получить вторую порцию. Если останется, конечно.

“Я пришла впервые. Я потеряла работу и больше не могу покупать столько еды. Жизнь стала тяжелее”, говорит Марьяна Петрова, получив свою коробку.

Марьяна Петрова. Фото: Калле Копонен / HS

Мучает голод, враг близко...

Николаев находится на юге Украины. Отсюда до линии фронта – всего около 30 километров. Каждую ночь прилетают российские ракеты. Ближайшим большим городом на той стороне является захваченный россиянами Херсон.

Вкусное блюдо из капусты, картошки и овощей. Фото: Калле Копонен / HS

В Херсонской области проходит так называемый “референдум”, организованный российскими оккупантами. Такой же спектакль можно наблюдать и на других захваченных территориях: в Запорожье, Донецкой области и в подконтрольных России частях Луганщины. Вторник – последний день “голосования”. Ожидается, что после этого Владимир Путин объявит все эти регионы частью России.

В ответ на вопрос о референдуме Петрова лишь фыркает:

“Это незаконно. Никто не видит в нём никакой ценности. Он ничего не изменит.”

Евросоюз, США и многие другие страны уже объявили, что не признают итоги референдума и не приемлют разграбления украинских территорий. По мнению ОБСЕ, голосование противоречит законодательству Украины. В условиях оккупации люди не могут свободно выражать свою волю. К тому же, большая часть жителей бежала с оккупированных территорий в другие места, поэтому результат не может быть репрезентативным.

Очередь за гуманитарными продуктами в Николаеве. Фото: Калле Копонен / HS

В России на Первом канале показывают новости как украинцы на оккупированных территориях радуются возможности присоединиться к России. На других видео – которые жители отправляют в Телеграме – показано, как людей заставляют голосовать под присмотром двух вооружённых солдат. “Друзья! Насчёт референдума. Не обращайте внимания на эту хрень!”, написал один из херсонцев в Телеграме.

На улицах Николаева тихо даже днём. Из примерно 500 000 жителей около половины уехали. Автомобилей мало, многие магазины закрыты. На окнах домов видны листы ДСП, они призваны защитить стекло от ударной волны.

В очереди за едой – в основном, женщины и старики. Многие молодые мужчины – на фронте.

В Украине контролируемые Россией территории называют “временно оккупированными”.

“Мы по-прежнему верим, что со временем все регионы Украины будут освобождены”, говорит стоящая в очереди Татьяна Остапенко.

“Наступит мир, и жизнь продолжится.”

Но пока до этого ещё далеко.

В жизни Остапенко и других николаевцев есть ежедневная рутина: поиск воды. Её можно налить в канистры в специальных точках раздачи по всему городу.

Николаевцы наливают воду в свои бутылки. Фото: Калле Копонен / HS

Кризис начался ещё в апреле, когда были повреждены трубы, по которым вода поступала в город из Днепра. Прорыв трубопровода находится на территории, подконтрольной России, поэтому устранить аварию не удалось.

“Вода из крана коричневая и вонючая. Она непригодна даже для стирки”, говорит Остапенко.

Около месяца назад Украина пошла в контрнаступление, благодаря которому смогла вернуть территории к северо-востоку от Харькова.

Здесь, на южном фронте, прогресс идёт медленно. К югу от Николаева освобождено несколько сёл, но дальнейшего прорыва не наблюдается. Российские артиллерийские снаряды до Николаева не долетают, а вот ракеты – долетают.

“Каждую ночь. Окна трясутся, даже если не подходить близко”, рассказывает Андрей Безницкий.

”Все сейчас довольно сильно нервничают. Утром не знаешь – что может принести тебе день.”

Андрей Безницкий. Фото: Калле Копонен / HS

По мнению Безницкого, территориальные завоевания России, о которых скоро будет объявлено, могут иметь вполне практические последствия. Его отец по-прежнему живёт в родном селе под Новой Каховкой, оккупированном российскими солдатами. Есть риск, что отец может остаться на территории, которую Россия объявит своей собственностью.

С другой стороны, и сейчас Андрей уже не имеет возможности навещать отца. И даже звонить не может: когда пришли русские – связь в этом районе прервалась.

“Я ничего не слышал от папы вот уже четыре месяца. Я сильно волнуюсь.”

Безницкий – бывший военный, но уже 12 лет находится на больничном. Референдумы, организованные Россией в срочном порядке, он считает всего лишь уловкой в попытке ещё больше надавить на украинцев.

“Русские оккупанты пытаются нас сломить. Сначала морально, потом физически. Но у них ничего не выйдет.”

“У-А-А-А-У-А-А-У!”

В Николаеве начинает завывать сигнал воздушной тревоги. Никто не обращает на это внимания. Пожилые женщины продолжают мирно топать по обочине главной улицы.

“Все так привыкли к сигналам тревоги, что никто не бежит в бомбоубежище”, объясняет Татьяна Стрелкова, которая работает волонтёром в пункте раздачи гуманитарной помощи.

Татьяна Стрелкова. Фото: Калле Копонен / HS

Она говорит, что ничего не изменится, несмотря на все угрозы референдумами со стороны России.

“Они незаконны и не будут признаны миром.”

Однако война продолжается, и каждый день приходится выживать.

К семи вечера на улицах Николаева пустеет. Люди расходятся по домам в ожидании того, что принесёт им следующая ночь.

Статья впервые опубликована 27.9.2022.

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