News in Russian

“Сообщаем обо всех прохожих”, говорит финская семейная пара, живущая на самой границе

Пекка Куннас, живущий у самой границы с Россией, думает, что перебежчиков будет всё больше и считает, что Финляндия должна была уже давно это пресечь.

От дома Пекки и Аннели Куннасов до российской границы – пара минут ходьбы. Фотография сделана в мае 2022 года. Фото: Юкка Грёндаль / HS

“Конечно, беспокойство возросло”, рассказывает по телефону Пекка Куннас вечером в понедельник.

Пекка и Аннели Куннас живут в общине Тохмаярви в Северной Карелии, в деревне Вяртсиля практически на самой границе. Журналисты HS навещали Куннасов в мае, после того, как Финляндия решила присоединиться к НАТО.

Границу и лес, принадлежащий уже России, хорошо видно из окна их дома. От края дома до границы – всего 170 метров.

Несмотря на вторжение России в Украину, в мае семья не выказывала испуга, а лишь горячо поддержала вступление Суоми в НАТО.

С тех пор многое произошло. После объявления Владимира Путина о частичной мобилизации атмосфера на восточной границе наэлектризовалась. Резко выросло количество россиян, выезжающих в Финляндию.

По данным ФСБ, с момента выступления Путина на прошлой неделе, 261 000 россиян покинула страну. Об этом сообщила независимая “Новая газета” со ссылкой на свои источники информации в администрации президента. Также газета сообщила о том, что Россия готовится запретить выезд за границу для мужчин призывного возраста.

Пограничная служба Кайнуу на выходных объявила, что задержала четырёх человек, подозреваемых в незаконном пересечении границы в районе деревни Таммела. Она находится менее, чем в 10 километрах от пограничного перехода Куусамо – Суоперя.

Аннели и Пекка Куннасы по-прежнему не боятся. Но беспокойство и подозрительность по отношению к действиям соседней страны, конечно, выросли.

“Можете представить, что мы чувствуем, просыпаясь каждое утро.”

Куннас критикует финских политиков, принимающих решения, которым, по его мнению, не до конца удалось спрогнозировать действия России и их последствия. Он считает, что границу надо было уже закрыть. Потому что вообще непонятно кто может захотеть приехать в Финляндию. И будут ли это действительно бегущие от мобилизации люди или “засланные казачки”.

“Это не страх, а предосторожность”, объясняет Куннас.

”Надо знать своего соседа и его образ действий.”

Со двора Куннасов хорошо видно границу: чистое поле на заднем плане – ещё Финляндия, лес позади него – Россия. Фото: Юкка Грёндаль / HS

Впрочем, Пекка не сомневается, что даже если границу закроют, незаконных пересечений будет только больше. И перебежчики могут оказаться прямо у порога его дома.

Он думает, что самый большой риск подобных событий – в районах официальных погранпереходов, а также в местах, где с российской стороны дорожная сеть и населённые пункты находятся в непосредственной близости от границы.

Его дом полностью соответствует обоим критериям. КПП Ниирала – всего в пяти километрах, а посёлок Вяртсиля на российской стороне – и того ближе.

“Это добавляет неопределённости. Как мы можем быть уверены, что кто-нибудь не украдёт нашу машину и не сбежит на ней, ведь защита нашей автомобиля от угона ничем не отличается от других. Мы здесь всё время настороже.”

По словам Пекки Куннаса, из своего окна он наблюдает усиление пограничной охраны.

“Это приятно видеть. Это касается любых вопросов, связанных с наблюдением и контролем.”

Более подробно говорить о сущности этих вопросов Куннас отказывается. Он хочет дать возможность пограничникам просто спокойно выполнять свою работу.

“Это джентльменское соглашение. Так мы живём на границе”, говорит Пекка. И продолжает:

“Не думаю, что нам будут сразу стучать в окна. Я не сомневаюсь, что нам сообщат если будут обнаружены нарушители. Но, насколько я знаю, людей ловят не камеры. Для этого нужны руки человека.”

В последние дни активизировался и вопрос строительства забора на восточной границе. Куннасов очень интересует – где именно будут возведены эти сооружения. Пекка хотел бы видеть такой забор в углу своего участка потому что “мы так близко к пограничному переходу”.

Охотничьи собаки питомника семьи Куннасов должны предупредить своим лаем если поблизости что-нибудь произойдёт. Семейная пара относится ко всему очень внимательно.

В мае супруги рассказывали, что сообщали пограничникам обо всех подозрительных транспортных средствах и даже самолётах, которые им приходилось наблюдать. Теперь сообщают вообще обо всём.

“Если до этого мы следили за четвероногими, то теперь следим за двуногими. Мы сообщаем обо всех прохожих.”

Статья впервые опубликована 28.9.2022.

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