News in Russian

Источники HS: граница для российских туристов будет закрыта уже этой ночью

Правительство Финляндии примет решение о правилах пересечение границы сегодня в 13:00 (по хельсинскому и московскому времени). Ожидается, что количество россиян, имеющих доступ в Суоми, сократится примерно вдвое.

Сегодня правительство должно принять принципиальное решение, которое значительно сократит количество россиян, въезжающих в Финляндию.

По информации HS, ограничения вступят в силу уже в ночь с четверга на пятницу. Если только правительство не изменит уже принятый график во время сегодняшнего заседания, которое начнётся в 13:00.

По предварительным оценкам, количество въезжающих в Финляндию россиян сократится примерно вдвое. Однако спрогнозировать точный эффект пока сложно. Он может оказаться и не столь серьёзным.

По имеющейся у нас информации, новые правила будут в целом похожи на пограничные условия времён коронавируса с некоторыми исключениями. В частности, нынешние ограничения коснутся только граждан РФ. Основания для запрета также будут отличаться.

Если говорить обобщённо, то граница Финляндии для россиян будет закрыта. Но в страну можно будет попасть по целому ряду особых причин. Поэтому фактически граница будет закрыта только для туристов.

“Особые причины” – примерно те же, что и в период пандемии.

Вы можете по-прежнему въехать в Суоми по семейным обстоятельствам. Встреча с ближайшими родственниками – уважительный повод. К ближайшим родственникам относятся супруги, дети, родители, а также бабушки и дедушки.

Также россияне смогут по-прежнему въезжать в Финляндию для учёбы и выполнения необходимой работы. В отдельную группу выделены и дипломаты. В списке будут и другие уважительные причины. Это позволит выезжать из России, например, представителям оппозиции.

Случай каждого путешественника будет рассматриваться на границе в индивидуальном порядке.

Важно подчеркнуть, что если въезжающий россиянин не соответствует новым критериям, то в его паспорте будет сделана отметка об отказе во въезде. Также возможно полное аннулирование шенгенской визы на основании решения финских пограничных служб.

Таким образом, визы россиян, въезжающих в Финляндию с туристическими целями, фактически аннулируются. После этого они не смогут въехать на территорию ЕС даже через границы других государств.

Новая пограничная политика Финляндии основана на разделе правил Шенгенской системы, который позволяет отказать во въезде гражданину третьей страны если он может причинить международный репутационный ущерб одному или нескольким государствам Шенгена.

Самой серьёзной критике нынешняя пограничная практика Финляндии подвергалась со стороны Эстонии.

Финляндия оставалась единственной страной ЕС, через сухопутную границу которой россияне попадали в другие европейские государства, в т.ч. Эстонию. Прибалтийские страны и Польша запретили россиянам въезд ещё 19 сентября.

Политики этих стран говорили, что все российские туристы представляют угрозу безопасности.

В Финляндии для подобных заявлений мнения одних только политиков недостаточно. А финская полиция безопасности – главный авторитетный орган в этой области – не считала, что каждый российский турист представляет угрозу. Поэтому в мотивировочной части своего нынешнего решения Финляндия вынуждена ссылаться на пункт о потере международной репутации.

Впрочем, по имеющейся у HS информации, в документе не будет указано – из-за какой именно страны-партнёра россияне наносят репутационный ущерб.

Статья впервые опубликована 29.9.2022.

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