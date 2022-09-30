Президент Финляндской республики Саули Ниинистё, премьер-министр Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто осудили как намерения Россия аннексировать захваченные украинские территории, так и фальшивые референдумы, организованные в этих регионах.
Ниинистё подчёркивает, что так называемые “референдумы” не изменят ни карту, ни границы Украины.
“Говорю это снова: суверенитет и территориальная целостность Украины неделимы и неприкосновенны. Финляндия не признает результаты незаконных референдумов и аннексий”. Президент написал это в своём Твиттере.
Марин и Хаависто сделали так же.
“Финляндия в самой жёсткой форме осуждает попытку России аннексировать территории, которые принадлежат Украине. Российские незаконные и фиктивные референдумы никогда не будут признаны.” - Твиттер Санны Марин.
“Мы не признаём фальшивые референдумы в Украине. Мы осуждаем намерения России аннексировать украинские территории. Продолжим поддерживать Украину.” - Твиттер Пекки Хаависто.
Статья впервые опубликована 29.9.2022.
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