После провала “плана А” Россия пытается осуществить в Украине “план Б”. В рамках этого плана Кремль пытается, в частности, поставить Запад в тупик.

В последние дни мы можем наблюдать, как Россия пытается вывести украинскую войну на новый уровень.

Сначала она начала в спешном порядке организовывать “референдумы” на оккупированных территориях. Вскоре после этого Владимир Путин объявил мобилизацию, которую он назвал “частичной”. Одновременно президент заявил, что Россия находится в состоянии войны с Западом.

Голосования в захваченных регионах Украины и сбор российских мужчин, которым предстоит стать пушечным мясом, ещё продолжались, когда на дне Балтийского моря в районе острова Борнхольм прозвучали взрывы, повредившие газопровод “Северный поток”. В результате в трубах появились протечки.

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила во вторник, что взрывы стали результатом “явно преднамеренных действий”. А немецкое издание Der Spiegel сообщило, что ЦРУ ещё несколько недель назад предупредило Германию о возможных диверсиях на газопроводах.

Россия быстро стала главным подозреваемым. Уж слишком хорошо вписываются эти взрывы в сценарий гибридных операций этой страны. После новостей об аварии на трубопроводе напряжённость сразу возросла. Однако пока остаётся хоть какая-то неясность относительно виновника диверсии, Россия будет до конца всё отрицать. Если только не захочет, наоборот, начать гордиться этим поступком.

Для всей Европы ситуация теперь не просто неприятная, но даже более опасная, чем была раньше.

“Референдумы” – это часть спектакля, в котором Россия присоединяет к себе украинские регионы якобы по желанию их жителей.

После этого – по мнению Кремля – эти регионы станут полноправной частью России. Соответственно, когда Украина начнёт их возвращать – она нападёт на Россию. Вслед за этим Россия может объявить Украине войну. Самые большие опасения связаны с российским ядерным оружием. Путин и другие официальные лица этой страны в последнее время неоднократно намекали на возможность его использования для защиты своей территории.

Мобилизация с одной стороны объясняется истощением сил регулярной армии, но в то же время российское руководство тем самым сигнализирует Украине и Западу, что оно готово бросить в бой сотни тысяч мужчин. И будет делать это так долго, сколько потребуется.

Что касается диверсии на газопроводе, то у неё может быть несколько причин. В самом худшем случае Россия хочет распространить вооружённый конфликт на Балтийское море. Однако, скорее, цель всё же состоит в том, чтобы посеять раздор на Западе: послать сигнал о своих возможностях, наплевать на экологию, заставить Запад реагировать, вызвать замешательство и страх. Всё это укрепит образ непредсказуемой России.

В этом смысле полезно иметь в виду, что мы оказались в нынешней ситуации из-за того, что первоначальный план Путина в Украине провалился. Мобилизация, “референдумы” и угроза ядерным оружием – лихорадочная реакция Кремля на успешное контрнаступление Украины. Таким образом, российское руководство пытается стабилизировать ситуацию на фронте и потянуть время, чтобы Запад забыл про Украину. Саботаж также является признаком слабости.

Западу необходимо осознавать всю серьёзность ситуации. Похоже, что Путин до сих пор не осознал своей первоначальной ошибки. Кажется, он по-прежнему считает, что Украина не является независимым игроком. Однако истина порой режет глаз, и тогда Путин может стать особенно опасен.

Впрочем, необходимо сохранять голову холодной. Запад должен ясно показать, что границы нельзя перемещать, угрожая ядерным оружием. Помощь Украине нужно увеличить. И быстро.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 29.9.2022.

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