Это сродни бомбардировкам мирных городов. Россия готова выбрасывать на ветер ценный газ и, возможно, даже уничтожать трубы просто потому, что хочет парализовать Европу. Вне зависимости от “цены вопроса”. Мнение международного обозревателя HS Пекки Хакалы.

В начале этой недели газопровод “Северный поток”, по которому топливо поступает из России в Германию по дну Балтийского моря, был повреждён сразу в трёх местах. Причиной, очевидно, стали взрывы, которые, как предполагается, устроила сама Россия. Этот газопровод был введён в эксплуатацию в 2011 году. Он состоит из двух труб, обе они повреждены. Труба построенной в прошлом году линии, получившей название “Северный поток - 2”, пока цела.

Есть очень серьёзные основания подозревать в диверсии именно Россию, которая является мажоритарным акционерном государственной компании “Газпром”. Именно она занимается эксплуатацией трубопровода. Но зачем Кремлю подрывать собственные трубы?

В поисках ответа давайте для начала заглянем в Виролахти.

В этой финской общине на самой границе с Россией люди всё лето удивлялись удивительным световым явлениям. От газового комплекса “Портовая”, который находится по ту сторону границы в 15 километрах от неё исходил “вечный огонь”, который по ночам окрашивался ярко-красным цветом. Эта компрессионная станция закачивает топливо, пришедшее в Выборг из Ямала, в подводную часть “Северного потока - 1”.

Уже более трёх месяцев часть газа сжигают – отсюда и световой феномен.

Пламя от газовой станции "Портовая" освещает летнюю ночь. 2022 год. Фото: Юха Метсо

По оценке британских экспертов, ежедневно здесь сжигали газа на 10 миллионов долларов. По нынешним расценкам.

Ещё до повреждения труб Германия получала от России лишь десятую часть того объёма газа, который закачивался до вторжения в Украину. Сначала сама Германия пыталась сократить закупки. Затем – уже летом – “Газпром” снизил объём поставок из-за технических проблем. То есть возможно сжигание топлива в “Портовой” – мера вынужденная?

“Нет, это не так”, утверждает профессор Эса Ваккилайнен из Технологического университета Лаппеенранты.

Он объясняет, что природный газ содержится не в каких-то герметичных подземных хранилищах под давлением, а в пористом грунте. В нём через равные промежутки сделаны отверстия для труб, по которым, в свою очередь, топливо перекачивается в магистральные газопроводы. Поэтому при необходимости – пусть и не мгновенно – поставки можно перекрыть, полностью или частично.

Второй вариант – хранить излишки газа. Пару недель назад Россия открыла в Портовой новый завод по производству сжиженного природного газа, а в понедельник отсюда в Суэцкий канал вышел первый газовоз. Значит, возле компрессорной станции “Портовая” есть газгольдеры.

Получается, что Россия сожгла недалеко от финской границы около 900 миллионов евро без всяких технических или экономических причин. Это просто сигнальный фонарь, который предупреждает немцев, что зимой будет холодно.

В результате взрывов, произошедших в Балтийском море, газ просачивается в атмосферу. По оценке профессора Ваккилайнена, его стоимость составляет около 1 миллиарда евро в нынешних ценах и около 100 миллионов – в довоенных.

Одновременно в подводных газопроводах происходит потеря давления. Через сварочные швы вскоре начнёт просачиваться морская вода, что приведёт к коррозии. Посыл для немцев предельно прост: больше по этим трубам вы газ не получите!

Это – та же самая стратегия, которая Россия применяет, когда бомбит украинские города и сёла далеко в тылу. Инфраструктура разрушается, люди страдают, однако прямой связи с событиями на линии фронта вроде бы нет. В 90-е годы прошлого века американские военные специалисты назвали такую доктрину “Шок и трепет”. Схожий термин есть и в финской исследовательской литературе. Цель в том, чтобы парализовать противника и лишить его воли к борьбе

Идея стара, как человечество. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – самый хрестоматийный пример применения этой стратегии. Ещё в труде “О войне” прусского военачальника и военного теоретика Карла фон Клаузевица, опубликованном его вдовой в 1832 году уже после его смерти, описаны элементы “тумана, раздора и страха”.

Тумана сейчас предостаточно: Россия не признаёт, что сама взорвала трубопровод. Соцсети переполнены скрытыми и явными подозрениями в адрес США. Правда, не очень понятно – как теракт в Балтийском море может содействовать выполнению целей Вашингтона в Европе? Или, может, это просто враги Кремля хотят очернить Россию? Очень привычное “объяснение”. Им активно прикрывались после убийств Анны Политковской и Александра Литвиненко в 2006 году.

Раздор? Газ по-прежнему поступает из России в Европу через Белоруссию и Украину по старой магистрали. Известно даже, что несмотря на войну, “Газпром” выплатил Украине положенные компенсации за использование трубы. Здесь тоже посыл весьма прозрачный: ведите себя как премьер Венгрии Виктор Орбан – и всё у вас будет хорошо.

Аннексируя территории и проводя мобилизацию, Россия пытается заморозить военные действия в Украине, как минимум, на время зимы. А к моменту весеннего наступления ей бы хотелось, чтобы Европа уже выкинула белый флаг.

Деньги не имеют значения если идёт возрождение империи. И ничто не помешает России закачивать газ в дырявый трубопровод.

Статья впервые опубликована 29.9.2022.

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