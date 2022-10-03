А вот общее число путешествующих из России снижается.

Российские автомобили ожидают въезда в Финляндию на погранпереходе Ваалимаа. Пятница. 30 сентября 2022 года. Фото: Сасу Мякинен / Lehtikuva

В воскресенье Пограничная служба Финляндии сообщила, что количество путешествующих из России продолжает снижаться.

В субботу через сухопутные границы в Суоми приехали 1285 россиян. В прошлые выходные их было более 8000 ежедневно. Почти 2000 россиян в субботу страну покинули. То есть уехало больше человек, чем приехало.

Граждане России начали спешно покидать страну после того, как 20 сентября была объявлена частичная мобилизация. Количество пересекающих финскую границу сразу же выросло на тысячи человек в сутки.

В минувшую пятницу вступило в силу решение о практически полном закрытии Финляндии для российских туристов. Результат стал сказываться практически сразу – уже в первый день действия запрета количество прибывающих с востока значительно сократилось.

В пятницу почти каждому второму россиянину было отказано во въезде, сообщила Пограничная служба. В субботу такой отказ получили 173 человека.

В Пограничной службе полагают, что цифры продолжат снижаться поскольку всё больше россиян будут узнавать о действующих в Финляндии ограничениях.

С другой стороны, растёт количество людей, которые просят временную защиту. Только за субботу на пограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии зафиксировано 112 таких обращений. Это во много раз больше, чем неделю назад. Четыре человека попросили в этом регионе убежища.

Статья впервые опубликована 2.10.2022.

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